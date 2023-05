OTTAWA, ON, le 3 mai 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale a nommé Jane MacAdam et Iris Petten à titre de sénatrices indépendantes afin de combler des sièges vacants de l'Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, respectivement.

Comptable professionnelle agréée, Jane MacAdam a plus de 40 ans d'expérience en vérification législative. Elle a notamment occupé le poste de vérificatrice générale de l'Île-du-Prince-Édouard. Pendant sa carrière, Mme MacAdam a été membre de différents comités et organismes professionnels, dont le Conseil canadien des vérificateurs législatifs. En 2019, sa contribution à la profession et son leadership exceptionnels lui ont valu le titre de Fellow de l'Ordre des comptables professionnels agréés de l'Île-du-Prince-Édouard.

Entrepreneure, bénévole au sein de sa communauté et cadre, Iris Petten a plus de 35 ans d'expérience dans le secteur des pêches. Mme Petten a conservé un lien étroit avec les communautés côtières, notamment en siégeant à plusieurs conseils d'administration et en faisant du bénévolat dans de nombreuses organisations de la province. Elle est la fière récipiendaire d'un doctorat honorifique en droit de l'Université Memorial de Terre-Neuve, où de 2013 à 2022 elle a réalisé trois mandats à la présidence du conseil d'administration.

Mme MacAdam et Mme Petten ont été recommandées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat et choisies selon un processus fondé sur le mérite et ouvert à tous les Canadiens. Ce processus vise à assurer que les sénateurs sont indépendants, qu'ils reflètent la diversité du Canada et qu'ils sont en mesure de se pencher sur les nombreux défis et toutes les opportunités qui se présentent au pays.

Citation

« Je souhaite aujourd'hui la bienvenue à Jane MacAdam et Iris Petten en tant que nouvelles sénatrices indépendantes du Parlement. Je sais que leurs points de vue uniques, la richesse de leurs connaissances et leur passion pour les gens les aideront à être des voix fortes pour les Canadiens de l'Atlantique. J'ai hâte de travailler avec elles, et avec tous les sénateurs, pour continuer à offrir une vie meilleure à tous les Canadiens. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sénat est la chambre haute dans la démocratie parlementaire canadienne. Il réunit un groupe diversifié de Canadiens exceptionnels désireux de servir leur pays. Créé pour faire contrepoids à la représentation démographique de la Chambre des communes, le Sénat ne se limite pas à défendre les intérêts des régions. Il offre aussi un espace où les voix des groupes historiquement sous-représentés, comme les peuples autochtones, les communautés racisées et les femmes, peuvent se faire entendre.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, il y a eu 68 nominations indépendantes au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau .

. Selon la Constitution canadienne, la gouverneure générale nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Depuis 2016, le processus de sélection des sénateurs est ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui formule des recommandations à l'intention du premier ministre.

Le Comité est guidé par des critères qui sont publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite, afin d'identifier des gens hautement qualifiés.

Une fois nommés par la gouverneure générale, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces, des territoires et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

