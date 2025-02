OTTAWA, ON, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale du Canada, Son Excellence la très honorable Mary Simon, a nommé Danièle Henkel à titre de sénatrice indépendante afin de combler un siège vacant au Sénat pour le Québec.

Danièle Henkel est une femme d'affaires, conseillère stratégique, mentore, coach, conférencière et auteure respectée qui cumule plus de 30 ans d'expertise. Elle est la fondatrice des Entreprises Danièle Henkel Inc., de l'Académie Danièle Henkel et de la plateforme numérique Henkel Média, dédiée à outiller la communauté entrepreneuriale. Elle a mis son expertise au service de nombreuses organisations afin de faire avancer des causes qui lui sont chères, notamment la lutte contre le cancer, et s'est vu remettre de nombreux prix et reconnaissances.

Cette nouvelle sénatrice a été recommandée par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat et choisie selon un processus fondé sur le mérite et ouvert à tous les Canadiens. Établi en 2016, ce processus vise à assurer que les sénateurs sont indépendants et qu'ils sont en mesure de se pencher sur les nombreux défis et toutes les possibilités qui se présentent au pays.

Citation

« Je félicite Mme Henkel pour sa nomination à titre de sénatrice indépendante du Parlement. Son expérience et son expertise profiteront grandement au Sénat. Je suis convaincu qu'elle servira bien les Québécois et tous les Canadiens dans son nouveau rôle. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le Sénat est la chambre haute dans la démocratie parlementaire canadienne.

Les candidatures reçues ont été examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui a ensuite formulé des recommandations au premier ministre. Dans son travail, le Comité applique des critères publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite afin de trouver des personnes hautement qualifiées.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, il y a eu 94 nominations indépendantes au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau . Chacune d'elles a été recommandée par le Comité.

. Chacune d'elles a été recommandée par le Comité. En vertu de la Constitution canadienne, la gouverneure générale nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Une fois nommés par la gouverneure générale, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des territoires, et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

Note biographique

