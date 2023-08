OTTAWA, ON, le 3 aout 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination d'Edith Dumont en tant que nouvelle lieutenante-gouverneure de l'Ontario.

Éducatrice passionnée, Mme Dumont est une orthopédagogue, directrice d'école et surintendante. Elle a été la première femme à diriger le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. Récemment, elle a agi comme vice-rectrice, Partenariats, collectivités et relations internationales pour l'Université de l'Ontario français, à Toronto.

Mme Dumont est une fière Franco-Ontarienne qui a consacré les trois dernières décennies de sa carrière à soutenir les communautés francophones dans sa province ainsi qu'à travers le Canada et ailleurs dans le monde. Son dévouement de toute une vie à l'éducation, au leadership et au service communautaire, de même que sa volonté d'assurer une éducation de langue française de qualité, ont eu une influence durable sur les communautés francophones de l'Ontario et sur la vitalité de la langue française dans la province.

Quand elle entrera en fonction, Mme Dumont deviendra la première Franco-Ontarienne de l'histoire de la province à accéder au poste de lieutenant-gouverneur.

Le premier ministre a remercié la lieutenante-gouverneure sortante, l'honorable Elizabeth Dowdeswell, pour son dévouement et son travail au service des gens de l'Ontario. Les nombreuses années que Mme Dowdeswell a consacrées au service du public et à l'engagement communautaire ont eu un impact durable dans la vie des Ontariens.

Citation

« Mme Dumont est une éducatrice et une défenseure accomplie de la communauté. Elle a consacré sa carrière à soutenir les communautés francophones en Ontario, au Canada et dans le monde entier. Je sais qu'elle continuera à servir les Ontariens avec distinction en tant que nouvelle lieutenante-gouverneure de l'Ontario. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les lieutenants-gouverneurs représentent Sa Majesté le Roi du Canada dans leur province. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Couronne, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales.

dans leur province. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Couronne, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales. Les lieutenants-gouverneurs sont nommés par le gouverneur général du Canada sur la recommandation du premier ministre. Ils sont nommés pour un mandat d'au moins cinq ans.

