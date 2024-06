OTTAWA, ON, le 28 juin 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que la gouverneure générale, Son Excellence la très honorable Mary Simon, a nommé Victor Boudreau à titre de sénateur indépendant afin de combler un poste vacant au Sénat pour le Nouveau-Brunswick.

M. Boudreau est au service de la population du Nouveau-Brunswick depuis plus de 30 ans. En tant que membre de l'Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, il a été ministre de plusieurs portefeuilles, notamment les Finances, le Développement économique et la Santé. Fier Acadien et membre actif dans sa communauté, il a fait du bénévolat pour de nombreux organismes afin d'améliorer la vie des gens de sa province, tels que le Réseau de vie Confort et le Club Rotary de Shediac. M. Boudreau continue de servir sa communauté en tant que directeur général de la Ville de Shediac et membre de l'Association des administrateurs municipaux du Nouveau-Brunswick.

« L'expérience que possède M. Boudreau dans un large éventail de portefeuilles profitera grandement au Sénat. Je suis certain qu'il continuera à être une voix forte pour le Nouveau-Brunswick, le Canada atlantique et tous les Canadiens d'un océan à l'autre. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Le Sénat est la chambre haute dans la démocratie parlementaire canadienne. Il réunit un groupe diversifié de Canadiens désireux de servir leur pays. Le Sénat a été créé pour faire contrepoids à la représentation démographique de la Chambre des communes. Il se consacre à la défense des intérêts régionaux et offre un espace où les voix des groupes historiquement sous-représentés, comme les peuples autochtones, les communautés racisées et les femmes, peuvent se faire entendre.

Depuis 2016, le processus de sélection des sénateurs est ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont examinées par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui formule des recommandations à l'intention du premier ministre. Le Comité applique des critères publics, transparents, non partisans et fondés sur le mérite afin de trouver des gens hautement qualifiés.

Avec l'annonce d'aujourd'hui, il y a eu 82 nominations indépendantes au Sénat sur avis du premier ministre Justin Trudeau . Chacune d'elles a été recommandée par le Comité.

. Chacune d'elles a été recommandée par le Comité. En vertu de la Constitution canadienne, le gouverneur général nomme des gens au Sénat. Par convention, les sénateurs sont nommés sur avis du premier ministre.

Une fois nommés par le gouverneur général, les nouveaux sénateurs se joignent à leurs pairs pour examiner et réviser les projets de loi, étudier des questions d'envergure nationale et représenter les intérêts des régions, des provinces et des territoires, et des minorités - des fonctions importantes dans une démocratie moderne.

