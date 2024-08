OTTAWA, ON, le 23 août 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui la nomination du Dr Wassim Salamoun en tant que nouveau lieutenant‑gouverneur de l'Île‑du‑Prince‑Édouard (Î.-P.-É).

Chef de file communautaire et professionnel de la santé respecté, le Dr Salamoun a consacré sa vie au bien-être des résidents de l'île.

Au fil de sa carrière, le Dr Salamoun a occupé différents postes dans le système de santé de l'Î.-P.-É. Il a notamment été chirurgien et directeur médical de l'ouest de la province, en plus d'avoir siégé à divers conseils consultatifs médicaux locaux et provinciaux. En reconnaissance de ses longues années de service, le Dr Salamoun a reçu de nombreux prix de la part de la communauté. Ainsi, le prix du Dr Tom Moore lui a été décerné par l'hôpital du comté de Prince, et la Société médicale de l'Île-du-Prince-Édouard lui a remis le prix « Putting Patients First ».

Le premier ministre a remercié la lieutenante-gouverneure sortante, l'honorable Antoinette Perry, pour les services qu'elle a rendus à la population de l'Île‑du‑Prince‑Édouard et du Canada.

Citation

« Le Dr Salamoun a consacré sa vie au bien‑être de la communauté. Je suis certain qu'il continuera de servir la population de l'Île-du-Prince-Édouard avec enthousiasme, générosité et dévouement. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Les lieutenants-gouverneurs représentent Sa Majesté le Roi du Canada dans leur province. Ils remplissent les rôles et fonctions de la Couronne, y compris ceux d'accorder la sanction royale aux lois provinciales.

Les lieutenants-gouverneurs sont nommés par le gouverneur général du Canada sur la recommandation du premier ministre. Ils sont nommés pour un mandat d'au moins cinq ans.

Note biographique

Lien connexe

