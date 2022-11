BALI, Indonésie, le 14 nov. 2022 /CNW/ - À l'heure où la Russie poursuit son invasion brutale et injustifiable de l'Ukraine, le Canada reste solidaire du peuple ukrainien et de ses alliés pour défendre nos valeurs communes de paix, de démocratie et de droits de la personne. Nous continuerons d'utiliser tous les outils à notre disposition pour soutenir l'Ukraine et exiger des comptes de la Russie.

Aujourd'hui, au Sommet du G20 à Bali, en Indonésie, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le Canada fournira 500 millions de dollars en aide militaire supplémentaire à l'Ukraine afin d'aider les forces armées ukrainiennes à défendre leur pays contre l'invasion brutale et injustifiable de la Russie.

Cet engagement s'ajoute à l'aide militaire de 500 millions de dollars à l'Ukraine qui avait été annoncée dans le Budget 2022. Les fonds serviront à de l'équipement militaire, de surveillance et de communication, à du carburant et à du matériel médical.

De plus, le Canada impose d'autres sanctions contre des individus russes. Ces sanctions visent 23 membres des secteurs russes de la justice et de la sécurité, y compris des policiers et enquêteurs, des procureurs, des juges et des responsables de l'administration pénitentiaire impliqués dans des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne à l'égard de dirigeants de l'opposition russe. Ces nouvelles mesures s'ajoutent aux sanctions que le Canada a instaurées contre plus de 1 400 individus et entités depuis l'invasion illégale et non provoquée de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

Ceci s'ajoute aux 3,4 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine que le Canada a déjà fournis cette année, et nous continuerons d'apporter notre soutien indéfectible à l'Ukraine, qui défend sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires internationaux afin d'accroître la pression exercée sur les responsables russes et de tenir le président Poutine responsable de son invasion illégale ainsi que des crimes de guerre et des violations des droits de la personne commis par son régime.

« Le Canada continue de soutenir l'Ukraine pendant qu'elle défend son territoire, sa souveraineté et son indépendance contre la Russie. Cette aide militaire supplémentaire permettra d'appuyer les Ukrainiens pendant qu'ils poursuivent leur combat courageux contre l'invasion illégale du président Poutine, et ces nouvelles sanctions exerceront une pression supplémentaire sur ceux qui soutiennent ces actes de guerre. Nous, de même que les autres membres de la communauté internationale, continuerons d'utiliser tous les outils à notre disposition pour que la Russie réponde de ses actions brutales contre l'Ukraine. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Aujourd'hui, nous imposons des sanctions aux personnes responsables des représailles contre Vladimir Kara-Murza, un courageux dissident russe. Le soutien du Canada envers l'Ukraine restera indéfectible pendant que ce pays lutte pour regagner sa liberté. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

« L'engagement du Canada à offrir une aide militaire exhaustive à l'Ukraine est inébranlable. Si l'on tient compte de l'annonce d'aujourd'hui, le Canada a promis de verser plus de 1 milliard de dollars d'aide militaire à l'Ukraine, et nos Forces armées canadiennes continuent de transporter de l'aide et de former leurs homologues ukrainiens dans le cadre de l'opération UNIFIER. L'armée ukrainienne a réalisé d'incroyables avancées sur le terrain et, jusqu'à maintenant, les contributions militaires canadiennes ont fait partie intégrante de sa contre-offensive. Les 500 millions de dollars en nouvelle aide militaire qui ont été annoncés aujourd'hui nous permettront de continuer d'aider l'Ukraine à poursuivre sur sa lancée au moyen de l'aide militaire nécessaire à son combat et à sa victoire. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre de la Défense nationale

Depuis l'invasion de l' Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1 400 individus et entités complices de l'invasion de l' Ukraine par Poutine, y compris celles annoncées aujourd'hui. Un bon nombre de ces sanctions ont été prises en coordination avec les alliés et les partenaires internationaux du Canada.

par la Russie le 24 février 2022, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1 400 individus et entités complices de l'invasion de l' par Poutine, y compris celles annoncées aujourd'hui. Un bon nombre de ces sanctions ont été prises en coordination avec les alliés et les partenaires internationaux du Canada. Le Canada a fourni plus de 600 millions de dollars d'aide militaire à l' Ukraine depuis février 2022, dont des véhicules blindés, de l'artillerie et des munitions, des caméras sur drones et des vêtements d'hiver.

a fourni plus de 600 millions de dollars d'aide militaire à l' depuis février 2022, dont des véhicules blindés, de l'artillerie et des munitions, des caméras sur drones et des vêtements d'hiver. En août 2022, le gouvernement du Canada a annoncé le déploiement de membres des Forces armées canadiennes dans le cadre de l'opération UNIFIER pour former les forces armées ukrainiennes au Royaume-Uni, en collaboration avec l'opération INTERFLEX du Royaume-Uni.

Le Canada a été parmi les premiers alliés et partenaires à s'engager à contribuer à l'initiative de formation dirigée par le Royaume-Uni.

a été parmi les premiers alliés et partenaires à s'engager à contribuer à l'initiative de formation dirigée par le Royaume-Uni. L'opération UNIFIER a été lancée en 2015 à la demande du gouvernement de l' Ukraine et, plus tôt cette année, a été élargie et prolongée jusqu'en mars 2025.

et, plus tôt cette année, a été élargie et prolongée jusqu'en mars 2025. Depuis le début de l'opération UNIFIER en 2015, les Forces armées canadiennes ont formé plus de 34 000 militaires et membres du personnel de sécurité ukrainiens à des compétences militaires tactiques et avancées.

Depuis la fin du mois de mars 2022, les Forces armées canadiennes soutiennent la livraison d'aide militaire pour l' Ukraine en Europe et ont transporté plus de 4 millions de livres de dons provenant du Canada et au nom de nos alliés et partenaires.

