TORONTO, le 9 sept. 2020 /CNW/ - Chaque jour, les propriétaires d'entreprise et entrepreneurs noirs apportent de précieuses contributions aux communautés à travers le pays, et leur réussite est essentielle à la reprise économique et à la prospérité future du Canada.

La pandémie de COVID-19 a mis en évidence et exacerbé les obstacles systémiques auxquels sont confrontés les propriétaires de petites et moyennes entreprises et les entrepreneurs noirs au Canada. Bien que nous ayons réalisé des progrès pour que l'accès au soutien et aux opportunités soit plus équitable, nous devons en faire encore plus pour mieux aider les propriétaires d'entreprise et entrepreneurs noirs et lutter contre le racisme envers les Noirs.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé des investissements pouvant aller jusqu'à près de 221 millions de dollars en partenariat avec des institutions financières canadiennes. Ce financement comprend jusqu'à près de 93 millions de dollars du gouvernement du Canada au cours des quatre prochaines années, ce qui permettra de lancer le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du Canada. Celui-ci contribuera à aider des milliers de propriétaires d'entreprise et d'entrepreneurs noirs à travers le pays à se remettre de la crise et à faire croître leurs entreprises.

Ce programme prévoit :

Jusqu'à 53 millions de dollars pour la conception et la mise en œuvre d'un nouveau Fonds pour l'écosystème national afin d'aider les organisations commerciales dirigées par des Noirs à travers le pays. Plus précisément, ce fonds aidera les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs à accéder à du financement et des capitaux, ainsi qu'à des services de mentorat, de planification financière et de la formation en gestion d'entreprise;

Jusqu'à 33,3 millions de dollars en soutien grâce au nouveau Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui offrira des prêts de 25 000 $ à 250 000 $ aux propriétaires d'entreprise et aux entrepreneurs noirs. Le gouvernement du Canada a également établi un partenariat avec des institutions financières, dont RBC, BMO Groupe financier, la Banque Scotia, la CIBC, la Banque Nationale, TD, Vancity et la Caisse Alterna, pour offrir un soutien supplémentaire pouvant aller jusqu'à 128 millions de dollars sous forme de prêts;

a également établi un partenariat avec des institutions financières, dont RBC, BMO Groupe financier, la Banque Scotia, la CIBC, la Banque Nationale, TD, Vancity et la Caisse Alterna, pour offrir un soutien supplémentaire pouvant aller jusqu'à 128 millions de dollars sous forme de prêts; Jusqu'à 6,5 millions de dollars pour la création et le maintien d'un nouveau Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires, qui permettra de recueillir des données sur l'état de l'entrepreneuriat au sein des communautés noires au Canada et aidera à cerner les obstacles qui empêchent les entrepreneurs noirs de réussir ainsi que les occasions de croissance. La direction du Carrefour sera assurée par des organisations communautaires et commerciales dirigées par des Noirs, en partenariat avec des établissements d'enseignement.

Le gouvernement entend travailler de près avec les propriétaires d'entreprise et les organisations dirigées par des Noirs à travers le Canada pour que le nouveau Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires reflète la réalité et les besoins de ces communautés. Le nouveau programme s'appuie sur les efforts réalisés par le gouvernement du Canada pour contrer le racisme systémique envers les Noirs. Ces efforts comprennent les mesures prises pour faire progresser la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme, la réforme du système de justice, la modernisation des structures et des normes en matière de services policiers ainsi que le renforcement du soutien communautaire local offert aux jeunes personnes noires.

Le gouvernement du Canada continuera de soutenir les entrepreneurs noirs et de créer des opportunités pour les entreprises dirigées par des Noirs, afin qu'ils puissent se remettre des répercussions économiques de la COVID-19 et que ces entreprises puissent croître au cours des mois et des années à venir.

Citations

« La pandémie a mis en lumière les inégalités qui touchent de manière démesurée les communautés noires au Canada ainsi que la nécessité de relancer notre économie de façon à offrir à tous les Canadiens une chance égale de réussir. Aujourd'hui, en partie grâce au leadership, au travail de revendication et à l'expertise des propriétaires d'entreprise et des organisations dirigées par des Noirs, nous annonçons donc le tout premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du Canada. Au fil du temps, ce programme permettra de soutenir les entrepreneurs noirs et de créer de nouvelles opportunités pour les entreprises dirigées par des Noirs, pour qu'ils soient mieux positionnés en vue de la relance de notre économie. »

--Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Les propriétaires d'entreprise et les entrepreneurs noirs rencontrent depuis trop longtemps des obstacles systémiques à leur réussite, et la pandémie de COVID-19 a eu un effet démesuré sur eux. Grâce au premier Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires du Canada, notre gouvernement agit concrètement pour aider les entrepreneurs noirs à se remettre de la pandémie de COVID-19 et leur donner les outils nécessaires pour démarrer leurs projets, innover, croître et réussir. Nous allons continuer de faire tout ce qu'il faut pour soutenir tous les propriétaires de petites entreprises et les entrepreneurs au pays. »

--L'hon. Mary Ng, ministre de la Petite Entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international

« Notre engagement envers la diversité et l'inclusion est inébranlable, et le nouveau Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires en témoigne. Ce programme a été créé en collaboration avec des organisations dirigées par des Noirs, parce qu'ils savent ce que leurs communautés ont le plus besoin. Il s'agit d'une autre étape vers l'élimination des obstacles systémiques qui existent dans notre société pour créer un Canada vraiment inclusif. »

--L'hon. Bardish Chagger, ministre de la Diversité et de l'Inclusion et de la Jeunesse

Faits saillants

Le gouvernement du Canada lancera un appel de propositions à l'intention des organisations dirigées par des Noirs, pour qu'elles adhèrent au Fonds pour l'écosystème national destiné aux entrepreneurs noirs et qu'elles aident à le mettre en place. Plus de détails suivront au cours des prochaines semaines, dont les critères d'admissibilité et les modalités de présentation des demandes.

lancera un appel de propositions à l'intention des organisations dirigées par des Noirs, pour qu'elles adhèrent au Fonds pour l'écosystème national destiné aux entrepreneurs noirs et qu'elles aident à le mettre en place. Plus de détails suivront au cours des prochaines semaines, dont les critères d'admissibilité et les modalités de présentation des demandes. Les agences de développement régional du Canada mettront en œuvre le Fonds pour l'écosystème national et travailleront de concert avec des organisations partenaires choisies pour les aider à mettre en œuvre leurs services.

mettront en œuvre le Fonds pour l'écosystème national et travailleront de concert avec des organisations partenaires choisies pour les aider à mettre en œuvre leurs services. Le Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires sera accessible par l'intermédiaire des organisations commerciales dirigées par des Noirs qui obtiendront le soutien du Fonds pour l'écosystème national. Le gouvernement du Canada fournira plus de détails concernant les critères d'admissibilité et les modalités de présentation des demandes de prêts. Les engagements initiaux des institutions financières sont assujettis à l'élaboration finale du Fonds de prêts.

fournira plus de détails concernant les critères d'admissibilité et les modalités de présentation des demandes de prêts. Les engagements initiaux des institutions financières sont assujettis à l'élaboration finale du Fonds de prêts. En tout, le financement destiné aux dépenses de fonctionnement sera d'au maximum 3,3 millions de dollars sur les 33,3 millions du Fonds de prêts pour l'entrepreneuriat des communautés noires et d'au maximum 1,5 million sur les 6,5 millions du Carrefour du savoir pour l'entrepreneuriat des communautés noires.

Dans le cadre de notre travail visant à mieux comprendre les obstacles rencontrés par les entrepreneurs noirs au Canada et leurs besoins, Statistique Canada s'efforcera d'améliorer la collecte de données concernant l'entrepreneuriat des communautés noires.

et leurs besoins, Statistique Canada s'efforcera d'améliorer la collecte de données concernant l'entrepreneuriat des communautés noires. Afin de soutenir les Canadiens pendant la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Canada a lancé le plus important ensemble de programmes d'aide de l'histoire du pays, qui comprend les programmes majeurs suivants destinés aux propriétaires d'entreprise et à leurs employés :

a lancé le plus important ensemble de programmes d'aide de l'histoire du pays, qui comprend les programmes majeurs suivants destinés aux propriétaires d'entreprise et à leurs employés : Le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) offre aux entreprises et aux organisations sans but lucratif un prêt sans intérêt de 40 000 $ dont une partie n'a pas à être remboursée, par l'intermédiaire des institutions financières canadiennes participantes. Le 31 août, le gouvernement a prolongé la période de présentation des demandes du programme jusqu'au 31 octobre 2020 et a indiqué qu'il travaillait de près avec les institutions financières pour que le CUEC soit à la disposition des organisations dont la masse salariale ou les dépenses non reportables sont admissibles, mais qui, pour l'instant, n'ont pas pu présenter une demande parce qu'elles n'utilisaient pas de compte bancaire d'entreprise.

a indiqué qu'il travaillait de près avec les institutions financières pour que le CUEC soit à la disposition des organisations dont la masse salariale ou les dépenses non reportables sont admissibles, mais qui, pour l'instant, n'ont pas pu présenter une demande parce qu'elles n'utilisaient pas de compte bancaire d'entreprise.

La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) aide les entreprises en couvrant un pourcentage de leur masse salariale, rétroactivement au 15 mars. L'intention est de maintenir le soutien jusqu'en décembre.

(SSUC) aide les entreprises en couvrant un pourcentage de leur masse salariale, rétroactivement au 15 mars. L'intention est de maintenir le soutien jusqu'en décembre.

L'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) s'adresse aux petites entreprises. Par l'intermédiaire d'un soutien aux propriétaires d'immeubles, cette mesure aide les entreprises qui ont dû fermer leurs portes en couvrant 75 % de leur loyer commercial des mois d'avril, de mai, de juin, de juillet et d'août. Le 8 septembre 2020, le gouvernement a prolongé cette mesure en offrant du soutien supplémentaire pendant le mois de septembre aux demandeurs déjà admissibles à l'AUCLC.

pour le loyer commercial (AUCLC) s'adresse aux petites entreprises. Par l'intermédiaire d'un soutien aux propriétaires d'immeubles, cette mesure aide les entreprises qui ont dû fermer leurs portes en couvrant 75 % de leur loyer commercial des mois d'avril, de mai, de juin, de juillet et d'août. Le 8 septembre 2020, le gouvernement a prolongé cette mesure en offrant du soutien supplémentaire pendant le mois de septembre aux demandeurs déjà admissibles à l'AUCLC. Lancée en 2019, la Stratégie canadienne de lutte contre le racisme vise à prendre des mesures immédiates pour combattre le racisme et la discrimination, et ce, en démontrant le leadership du gouvernement fédéral, en donnant des moyens d'agir aux communautés, en sensibilisant les gens et en transformant les attitudes.

