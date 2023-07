Le premier ministre annonce des mesures supplémentaires au Sommet de l'OTAN pour soutenir l'Ukraine et renforcer la sécurité transatlantique

VILNIUS, Lituanie, le 12 juill. 2023 /CNW/ - Face à l'invasion brutale de l'Ukraine par la Russie, qui représente une attaque contre la démocratie, les droits de la personne, la liberté et la sécurité partout dans le monde, les Alliés de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) uniront leurs efforts et se tiendront aux côtés du peuple ukrainien aussi longtemps qu'il le faudra.

Aujourd'hui, au Sommet de l'OTAN à Vilnius, en Lituanie, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un soutien supplémentaire à l'Alliance et à l'Ukraine. Lors du Sommet, les Alliés de l'OTAN se sont engagés à renforcer les capacités de dissuasion et de défense de l'Alliance et à accroître l'aide qu'ils apportent à l'Ukraine. Le premier ministre et les autres dirigeants du G7 ont réaffirmé leur engagement indéfectible à l'égard d'une Ukraine libre, indépendante, démocratique et souveraine, capable de se défendre et de dissuader toute agression future. Le premier ministre et les dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, et de l'Union européenne ont également annoncé leur volonté d'officialiser leur soutien durable à l'Ukraine, au moyen d'engagements bilatéraux à long terme en matière de sécurité, alors que celle-ci défend sa souveraineté et son intégrité territoriale, rebâtit son économie, protège ses citoyens et cherche à intégrer la communauté euro-atlantique.

Au Sommet, le premier ministre a annoncé un nouveau financement et de nouveaux projets d'une valeur de 541 millions de dollars pour soutenir l'Ukraine et renforcer la sécurité transatlantique. Ces nouveaux fonds destinés à l'Ukraine s'ajoutent à l'aide multiforme de plus de 8 milliards de dollars que le Canada a fournie au pays depuis le début de l'année 2022. Ils s'ajoutent également à l'annonce que le premier ministre a faite cette semaine en Lettonie, laquelle consiste à renouveler et à élargir l'opération REASSURANCE, qui fait partie des mesures de défense et de dissuasion de l'OTAN en Europe de l'Est, et à doubler la présence actuelle du Canada dans ce pays.

Le Canada continuera d'aider à fournir à l'Ukraine l'équipement militaire et la formation dont elle a besoin pour se défendre. Le premier ministre a annoncé que le Canada avait l'intention de renforcer son soutien militaire et de répondre à une demande directe de l'Ukraine en lui fournissant des caméras sur drones supplémentaires. De plus, le Canada contribuera désormais à la formation et au renforcement des capacités de l'armée ukrainienne dans le cadre de l'opération UNIFIER au Canada. Cet été, le Collège militaire royal de Saint-Jean accueillera des élèves-officiers de l'Ukraine, qui participeront à un programme de formation intense de trois semaines élaboré en partenariat avec l'OTAN dans le cadre du Programme de renforcement de la formation « défense ». Cette formation s'ajoute à la formation offerte actuellement à l'appui de l'Ukraine par les Forces armées canadiennes au Royaume-Uni, en Pologne et en Lettonie.

De plus, le premier ministre a annoncé une contribution supplémentaire de 48,8 millions de dollars à l'ensemble complet de mesures d'assistance (CAP) en faveur de l'Ukraine. Cette contribution, qui s'ajoute au montant de 34,6 millions de dollars annoncé en avril 2023, permettra à l'OTAN de fournir une aide pratique non létale à l'Ukraine sous la forme de dons de matériel, notamment de carburant, d'équipement de pontage, de rations et de premiers soins. Le CAP prévoit un soutien pratique à l'Ukraine et des mesures visant à renforcer ses capacités de défense, et le Canada en est l'un des principaux contributeurs.

Le Canada, ainsi que la Belgique, le Danemark, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, la Suède et le Royaume-Uni, ont signé une déclaration visant à établir une coalition pour fournir aux forces aériennes ukrainiennes une formation sur l'exploitation et la maintenance des chasseurs F-16. En signant cette déclaration, le Canada s'engage à contribuer aux efforts multinationaux visant à offrir aux pilotes, aux techniciens et au personnel de soutien ukrainiens une formation sur l'exploitation et la maintenance des chasseurs F-16.

Le premier ministre Trudeau a également annoncé une aide supplémentaire de 2,7 millions de dollars à l'Ukraine en matière de cybersécurité afin de soutenir les efforts déployés pour contrer les cyberactivités malveillantes face à l'évolution des risques et des menaces cybernétiques.

Le premier ministre a annoncé que le gouvernement du Canada a accordé un contrat de 450 millions de dollars à Thales Canada Inc. dans le cadre d'une coentreprise, afin de fournir un soutien en service à la flotte de petits navires de guerre et navires auxiliaires des FAC pendant cinq ans, avec des options de prolongation pouvant aller jusqu'à 19 ans. Ce contrat prévoit un soutien aux navires de défense côtière de la classe Kingston, tels que ceux déployés dans le cadre de l'opération REASSURANCE, ce qui témoigne de l'engagement indéfectible du Canada envers l'OTAN. Le contrat débutera ce mois-ci.

Au Sommet, le Canada et d'autres États membres de l'OTAN, dont le Danemark, la France, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, la Lettonie, le Luxembourg, la Norvège, la Roumanie, la Türkiye et le Royaume-Uni, ont signé le document fondateur du nouveau Centre d'excellence OTAN pour le changement climatique et la sécurité. Cette initiative est dirigée par le Canada, qui agit à titre de pays-cadre du Centre, qui sera situé à Montréal. Le Canada apportera un soutien direct au Centre et fournira un financement de 40,4 millions de dollars sur cinq ans et de 7 millions de dollars par an par la suite. Le Centre d'excellence aidera le Canada, les Alliés de l'OTAN et d'autres partenaires mondiaux à comprendre les graves répercussions des changements climatiques sur la sécurité, y compris dans l'Arctique, et à y faire face. Ses activités viendront appuyer le Plan d'action de l'OTAN sur le changement climatique et la sécurité. Ce centre d'excellence de l'OTAN, le premier en son genre au Canada, contribuera à faire de Montréal un carrefour mondial pour les organisations internationales.

Les chefs d'État et de gouvernement des pays alliés ont approuvé le Communiqué du Sommet de Vilnius, qui réaffirme l'unité et la solidarité transatlantiques à un moment décisif pour la sécurité euro-atlantique et la sécurité mondiale. L'OTAN reste l'alliance de défense la plus forte de l'histoire, et les Alliés continueront de travailler ensemble pour assurer la liberté et la sécurité de nos Alliés et promouvoir la paix et la sécurité partout dans le monde.

Citation

« Le Canada demeure un Allié solide et fiable grâce à ses contributions constantes à l'OTAN et à la sécurité transatlantique. Nous fournissons aux membres des Forces armées canadiennes l'équipement moderne dont ils ont besoin pour mener à bien un large éventail d'opérations, y compris la formation des membres des forces armées ukrainiennes. Comme toujours, le Canada a répondu à l'appel, et nous continuerons de nous tenir aux côtés de nos Alliés et de nos partenaires, aujourd'hui et à l'avenir. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Au Sommet, le premier ministre Trudeau a salué les progrès accomplis récemment en ce qui concerne l'adhésion de la Suède à l'OTAN. Il a réitéré que le Canada a toujours accueilli favorablement les contributions de la Suède à la sécurité euro-atlantique et qu'il soutient le partenariat étroit de cette dernière avec l'Alliance. Il a indiqué que le Canada avait pleinement confiance dans la capacité de la Suède à s'intégrer à l'OTAN et à contribuer de manière concrète à notre sécurité collective.

Le premier ministre Trudeau a souligné que le Canada soutient pleinement le renouvellement de l'engagement en matière d'investissements de défense de l'OTAN, précisant que cet engagement devrait également permettre un partage équitable du fardeau.

Le premier ministre était accompagné de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly , et de la ministre de la Défense nationale, Anita Anand .

, et de la ministre de la Défense nationale, . Dans le cadre du Sommet, le premier ministre a tenu des rencontres bilatérales avec le président de la Lituanie, Gitanas Nausėda, la première ministre de la Lituanie, Ingrida Šimonytė, la première ministre de l'Estonie, Kaja Kallas , le premier ministre de la Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins , la présidente de la Slovaquie, Zuzana Čaputová, le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, le président de l' Ukraine , Volodymyr Zelenskyy , et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen .

, le premier ministre de la Nouvelle-Zélande, , la présidente de la Slovaquie, Zuzana Čaputová, le président de la Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, le président de l' , , et la présidente de la Commission européenne, . Avant de se rendre à Vilnius , le premier ministre a annoncé en Lettonie que le Canada s'engageait à financer à hauteur de 2,6 milliards de dollars le renouvellement et l'élargissement de l'opération REASSURANCE, la contribution du Canada au plus grand renforcement de la défense collective de l'Alliance depuis une génération, et la plus importante mission du Canada à l'étranger. Ce financement permettra de doubler la présence actuelle du Canada en Lettonie.

, le premier ministre a annoncé en Lettonie que le Canada s'engageait à financer à hauteur de 2,6 milliards de dollars le renouvellement et l'élargissement de l'opération REASSURANCE, la contribution du Canada au plus grand renforcement de la défense collective de l'Alliance depuis une génération, et la plus importante mission du Canada à l'étranger. Ce financement permettra de doubler la présence actuelle du Canada en Lettonie. Les dépenses du Canada en matière de défense augmentent de façon constante. Au cours de la dernière année, le Canada a consacré plus de 66 milliards de dollars à la défense nationale. Cela comprend des investissements importants dans le NORAD pour assurer la défense du continent. De plus, le Canada est en voie de dépasser l'objectif actuel de l'OTAN, qui consiste à consacrer 20 % des dépenses à l'équipement. En effet, 32 % de ses dépenses seront consacrées à l'équipement en 2024.

Parmi ses principales contributions actuelles à l'OTAN, le Canada :

dirige le groupement tactique multinational de la présence avancée renforcée de l'OTAN en Lettonie en tant que pays-cadre depuis 2017 au sein de l'opération REASSURANCE;



apporte un soutien aux forces maritimes de l'OTAN par le déploiement de navires de surface et de sous-marins dans le cadre de l'opération REASSURANCE. Le Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Fredericton est actuellement déployé au sein du 2 e Groupe maritime permanent de l'OTAN (SNMG 2) en mer Méditerranée. Le 3 juillet 2023, les NCSM Shawinigan et Summerside ont quitté leur port d'attache à Halifax , en Nouvelle-Écosse, pour aller rejoindre le 1 er Groupe permanent de l'OTAN de lutte contre les mines (SNMCMG1).

est actuellement déployé au sein du 2 Groupe maritime permanent de l'OTAN (SNMG 2) en mer Méditerranée. Le 3 juillet 2023, les NCSM Shawinigan et ont quitté leur port d'attache à , en Nouvelle-Écosse, pour aller rejoindre le 1 Groupe permanent de l'OTAN de lutte contre les mines (SNMCMG1).

continue de soutenir les efforts en matière d'instruction et de renforcement des capacités au Moyen-Orient dans le cadre de l'opération IMPACT, y compris au moyen de la Mission de l'OTAN en Irak;



continue d'envoyer des membres des Forces armées canadiennes à l'appui de l'opération internationale de soutien de la paix dirigée par l'OTAN au Kosovo , dans le cadre de l'opération KOBOLD.

, dans le cadre de l'opération KOBOLD. L'opération UNIFIER est une mission de formation menée par les Forces armées canadiennes en Ukraine , qui consiste pour le Canada à offrir au personnel des forces ukrainiennes une formation militaire et une aide au niveau du renforcement des capacités, en appui aux efforts déployés par l' Ukraine pour défendre sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité.

, qui consiste pour le Canada à offrir au personnel des forces ukrainiennes une formation militaire et une aide au niveau du renforcement des capacités, en appui aux efforts déployés par l' pour défendre sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité. Depuis le début de l'opération UNIFIER en 2015, les Forces armées canadiennes ont formé plus de 37 000 militaires et membres du personnel de sécurité ukrainiens à des compétences militaires tactiques et avancées, dont plus de 3 000 membres des forces armées ukrainiennes depuis l'invasion illégale à grande échelle de la Russie en 2022.

Au pays, le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) et son Centre canadien pour la cybersécurité contribuent pour une grande part aux priorités du Canada en matière de défense, apportant notamment un soutien indispensable aux mesures prises par le Canada en réaction à l'invasion de l' Ukraine par la Russie. Le CST travaille avec diligence pour dénoncer les efforts de désinformation déployés par la Russie et fournit un soutien en matière de cybersécurité à l' Ukraine et à la Lettonie. Il collabore avec ses partenaires pour lutter contre l'ingérence étrangère, protéger la démocratie, fournir des renseignements d'origine électromagnétique aux partenaires fédéraux et internationaux et soutenir l'opération UNIFIER.

par la Russie. Le CST travaille avec diligence pour dénoncer les efforts de désinformation déployés par la Russie et fournit un soutien en matière de cybersécurité à l' et à la Lettonie. Il collabore avec ses partenaires pour lutter contre l'ingérence étrangère, protéger la démocratie, fournir des renseignements d'origine électromagnétique aux partenaires fédéraux et internationaux et soutenir l'opération UNIFIER. Depuis l'occupation illégale et la tentative d'annexion de la Crimée par la Russie en 2014, le Canada a imposé des sanctions à plus de 2 500 personnes et entités en Russie, au Bélarus, en Ukraine et en Moldova . Bon nombre de ces sanctions ont été prises en coordination avec les Alliés et partenaires du Canada.

et en . Bon nombre de ces sanctions ont été prises en coordination avec les Alliés et partenaires du Canada. Depuis février 2022, le Canada s'est engagé à fournir plus de 1,5 milliard de dollars en aide militaire à l' Ukraine . Cette aide comprend notamment huit chars de combat principaux Leopard 2, un véhicule blindé de dépannage, un système national de missiles surface-air perfectionné et les munitions appropriées, 39 véhicules blindés d'appui tactique, des armes antichars, des armes légères, des obusiers M777 et les munitions appropriées, des drones équipés de caméras à haute résolution et des vêtements d'hiver.

. Cette aide comprend notamment huit chars de combat principaux Leopard 2, un véhicule blindé de dépannage, un système national de missiles surface-air perfectionné et les munitions appropriées, 39 véhicules blindés d'appui tactique, des armes antichars, des armes légères, des obusiers M777 et les munitions appropriées, des drones équipés de caméras à haute résolution et des vêtements d'hiver. Depuis l'invasion brutale de l' Ukraine par la Russie, le Canada a accueilli plus de 165 000 Ukrainiens. Le Canada aide les familles ukrainiennes à trouver un foyer sûr et temporaire au Canada et a mis en place des services de soutien pour les aider après leur arrivée. Ces services comprennent une aide financière temporaire et l'accès à des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral, comme des cours de langue et des services liés à l'emploi.

par la Russie, le Canada a accueilli plus de 165 000 Ukrainiens. aide les familles ukrainiennes à trouver un foyer sûr et temporaire au Canada et a mis en place des services de soutien pour les aider après leur arrivée. Ces services comprennent une aide financière temporaire et l'accès à des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral, comme des cours de langue et des services liés à l'emploi. Le Programme de renforcement de la formation « défense » est un programme de renforcement des capacités institutionnelles dirigé par l'OTAN qui soutient les efforts déployés par les pays partenaires de l'OTAN pour réformer, moderniser et professionnaliser leurs forces armées. Le Canada apporte une contribution importante à ce programme par l'intermédiaire de l'Académie canadienne de la Défense.

apporte une contribution importante à ce programme par l'intermédiaire de l'Académie canadienne de la Défense. La flotte des petits navires de guerre et navires auxiliaires comprend des navires de défense côtière de la classe Kingston , des navires-écoles de la classe Orca, des remorqueurs, des embarcations-support pour plongeurs, des navires de recherche, des embarcations de sécurité du champ de tir ainsi que des barges et navires de soutien auxiliaire.

