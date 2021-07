OTTAWA, ON, le 30 juin 2021 /CNW/ - Les femmes et les filles ont été touchées de manière disproportionnée par la pandémie mondiale de COVID-19, ce qui entraîne une récession pour les femmes et menace de faire reculer les gains sociaux et économiques qu'elles ont durement acquis. Le gouvernement du Canada est déterminé à veiller à ce que cela ne se produise pas et reconnaît que pour véritablement rebâtir en mieux, nous devons créer un Canada qui profite à tous.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a participé à la cérémonie d'ouverture du Forum Génération Égalité et il a annoncé un investissement de près de 180 millions de dollars pour l'avancement de l'égalité des sexes dans le monde. Ce forum est un rassemblement mondial qui porte sur l'égalité des sexes, organisé par ONU Femmes et tenu conjointement par les gouvernements du Mexique et de la France.

Durant le Forum, le premier ministre Trudeau a souligné les mesures concrètes que le Canada prend pour s'assurer que les femmes et les filles réussissent au Canada et partout dans le monde. Notamment, il dirige une réponse féministe soutenue à la pandémie de COVID-19 et une relance permettant de créer des emplois et des occasions pour les femmes et les filles. Le Canada déploie également des efforts pour prévenir et éliminer la violence fondée sur le sexe, faire avancer la santé et les droits sexuels et reproductifs et promouvoir les mouvements, les organisations et les voix féministes.

Au pays, le gouvernement agit pour lever les obstacles qui empêchent les femmes de participer pleinement au marché du travail et à l'économie. L'un de ces obstacles est le manque d'accès à des services de garde d'enfants abordables et de qualité. C'est pourquoi nous avons récemment annoncé un plan pour mettre en place un système d'apprentissage et de garde des enfants à travers le Canada. Dans le cadre de cet investissement pouvant atteindre 30 milliards de dollars, l'objectif est d'offrir des services de garde à 10 $ par jour en moyenne. Cette mesure favorisera la participation des femmes au marché du travail et la croissance économique, créera des emplois et rendra la vie des familles canadiennes plus abordable.

Afin de redresser les inégalités qui existent à l'international dans le travail rémunéré et non rémunéré lié aux soins, le premier ministre a annoncé 100 millions de dollars en nouveaux fonds pour les pays à faible et moyen revenu. Ces fonds faciliteront la participation des femmes à l'économie, à l'éducation et à la vie publique. Le Canada est parmi les plus grands donateurs dans le monde au chapitre des soins et, depuis le début de la pandémie de COVID-19, le premier ministre Trudeau continue d'attirer l'attention sur la charge inéquitable des femmes et des filles ainsi que sur l'importance d'agir rapidement pour corriger les inégalités qui existent dans l'économie des soins à la personne.

Au Forum Génération Égalité, le premier ministre a également annoncé près de 80 millions de dollars en nouveaux fonds pour les femmes et les filles par l'intermédiaire de coalitions d'action. Ainsi, le Canada consacrera 50 des 300 millions de dollars qu'il avait promis de verser dans le Partenariat mondial pour l'éducation à l'élimination des obstacles sociaux et institutionnels à l'éducation des filles ainsi que 10 millions de plus en soutien d'urgence au Programme mondial FNUAP-UNICEF contre le mariage d'enfants et pour promouvoir les droits des filles. Les fonds annoncés comprennent également un investissement de 18,45 millions de dollars dans cinq projets ciblés qui permettront d'éliminer les inégalités et la discrimination auxquelles les communautés LGBTQ2 font face, d'appuyer les investissements axés sur l'égalité des sexes, de renforcer l'éducation civique et la démocratie à l'étranger et de faire avancer l'égalité des sexes dans les parlements et les législatures.

De plus, le premier ministre a réitéré le soutien constant du Canada à l'égard des mouvements canadiens féministes et revendiquant l'égalité, en particulier ceux qui défendent les groupes sous-représentés comme les femmes autochtones, les femmes ayant un handicap, les membres des communautés LGBTQ2 ainsi que les nouvelles arrivantes, les femmes racisées et les femmes migrantes. Grâce à des programmes déjà en place, nous versons des fonds à des organisations qui soutiennent plus de six millions de Canadiens chaque année, qui aident les femmes à se remettre des conséquences économiques de la pandémie et qui s'attaquent aux enjeux systémiques que subissent les femmes sous-représentées et vulnérables.

En plus de l'important soutien financier consacré à des organisations féministes et de droits des femmes dans des pays en développement, le Canada appuiera la création en partenariat de l'Alliance mondiale multipartite pour des mouvements féministes durables. Ce nouveau partenariat créera un espace où il sera possible de se pencher sur les obstacles qui empêchent les femmes et les filles d'être traitées sur un pied d'égalité, notamment au moyen d'investissements et d'une meilleure planification entre les donateurs et les mouvements féministes. Afin de concevoir cette alliance sous le signe du partenariat, le Canada s'est allié à la Fondation Ford et au Fonds Égalité ainsi qu'à d'autres gouvernements, à des groupes philanthropiques et à des fonds et des organisations féministes. Le premier ministre a également annoncé que le Canada se joindra à l'Alliance pour le travail des soins à la personne dans l'espoir d'alléger la charge de soins qui empêche les femmes d'accéder aux opportunités économiques, et d'accélérer une relance économique dans le souci de l'égalité dans la foulée de la pandémie de COVID-19.

Chef de file dans le domaine, le Canada se porte à la défense de l'égalité des sexes, des droits de la personne et de l'autonomisation des femmes et des filles au pays et à l'étranger. L'avancement des droits de la personne et de l'égalité des sexes n'est pas seulement essentiel à notre objectif de rebâtir en mieux et de manière plus résiliente : c'est le cœur même de l'approche internationale féministe du Canada. C'est en favorisant l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles dans toute leur diversité que nous pourrons contribuer à la création d'un monde meilleur, plus sûr et plus inclusif.

Citation

« La pandémie de COVID-19 a touché les femmes de manière disproportionnée, a exacerbé les inégalités auxquelles elles font face depuis longtemps et menace les progrès qu'elles ont réalisés dans le monde au prix d'efforts acharnés. Le Forum Génération Égalité représente une occasion en or de prendre des mesures collectives audacieuses afin d'harmoniser nos efforts mondiaux, de reprendre notre élan et d'accélérer les progrès vers l'atteinte de l'égalité des sexes, de sorte que toutes les femmes et les filles puissent s'épanouir pleinement. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

En 2020, le Canada a obtenu le premier rang en Amérique du Nord selon l'index d'inégalité publié par le Forum économique mondial; il a donc fait un bond de 11 positions sur 153 pays depuis 2015.

En 2017, le Canada a lancé sa Politique d'aide internationale féministe et établi des cibles ambitieuses concernant le ciblage et l'intégration de l'égalité des sexes dans ses efforts en matière d'aide internationale. Par conséquent, en 2019-2020, le Canada a affecté 97 % de l'aide bilatérale au développement international à des initiatives qui ciblaient ou intégraient l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et des filles.

Dans le Budget de 2021, le gouvernement du Canada prévoit des investissements visant à édifier une société plus juste et plus équitable, notamment les suivants :

Plus de 600 millions de dollars pour faire avancer la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe;



Un montant de 2,2 milliards de dollars, et 106,9 millions de dollars par année, pour appuyer le travail continu en collaboration avec les partenaires autochtones, les provinces et les territoires ayant pour but la mise en œuvre d'un plan d'action national visant à mettre fin à la violence faite aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones;



Un montant de 315,4 millions de dollars et un montant réaffecté de 250 millions de dollars pour les refuges et les maisons de transition, visant à répondre aux besoins urgents en matière de logement par la création rapide d'ensembles résidentiels ciblant les femmes, ainsi qu'à fournir de l'aide financière directe pour faire en sorte que les personnes aux prises avec de la violence fondée sur le sexe puissent payer leur loyer.

Les investissements visant à améliorer la santé, les droits et le bien-être des femmes et des enfants font partie intégrante de l'aide internationale du Canada. Les mesures assurant l'accès des femmes et des filles à la santé et aux droits sexuels et reproductifs sont également au centre de l'approche canadienne. Grâce aux investissements réalisés en 2019-2020 :

Plus de 9,9 millions de femmes ont reçu de l'aide de la part de projets financés par le Canada qui ont aidé à prévenir, à contrer et à éliminer la violence sexuelle et fondée sur le sexe, dont le mariage précoce et forcé ou la mutilation génitale féminine;



Plus de 8,5 millions de femmes et de filles ont reçu des suppléments de micronutriments, y compris du fer et de l'acide folique;



Plus de 2,3 millions de femmes ont eu accès à des services de santé sexuelle et reproductive, y compris à des méthodes de contraception modernes.

À compter de 2023, le Canada versera 700 millions de dollars par année en financement destiné à la santé et aux droits sexuels et reproductifs pour aider les femmes et les filles du monde entier à accéder aux services de santé de qualité dont elles ont besoin, notamment à des services d'avortement sûrs et légaux et à une éducation sexuelle complète.

Le Canada reste déterminé à travailler de concert avec ses partenaires internationaux pour faire avancer l'égalité des sexes dans le monde. L'égalité des sexes était l'un des grands thèmes de la présidence canadienne du G7 et elle l'est restée dans le cadre de la présidence de la France et du Royaume-Uni. Pendant sa présidence du G7, le Canada a mis sur pied le Conseil consultatif sur l'égalité des sexes (CCES), et des responsables canadiens poursuivent leur proche collaboration avec leurs homologues du G7 pour leur transmettre les leçons du CCES et assurer une certaine continuité à l'égard des recommandations d'une présidence à l'autre.

reste déterminé à travailler de concert avec ses partenaires internationaux pour faire avancer l'égalité des sexes dans le monde. L'égalité des sexes était l'un des grands thèmes de la présidence canadienne du G7 et elle l'est restée dans le cadre de la présidence de la et du Royaume-Uni. Pendant sa présidence du G7, le Canada a mis sur pied le Conseil consultatif sur l'égalité des sexes (CCES), et des responsables canadiens poursuivent leur proche collaboration avec leurs homologues du G7 pour leur transmettre les leçons du CCES et assurer une certaine continuité à l'égard des recommandations d'une présidence à l'autre. Dans le cadre du Fonds de réponse et de relance féministes, le Canada investit aussi 100 millions de dollars pour empêcher la pandémie de faire reculer les progrès ou de renverser les gains durement acquis par les femmes au Canada. Ces fonds permettront de soutenir des organisations et des personnes parmi les plus démunies grâce à des projets favorisant la participation des femmes et des filles à la vie économique, sociale, démocratique et politique du Canada.

Le gouvernement du Canada fait également progresser l'autonomisation économique des femmes au Canada au moyen de la toute première Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat. Cet investissement avoisinant les 6 milliards de dollars vise à accroître l'accès des entreprises appartenant à des femmes au financement, aux ressources humaines, aux réseaux et à l'expertise dont elles ont besoin pour démarrer, croître et accéder à de nouveaux marchés.

La ministre du Développement international, l'honorable Karina Gould , a également représenté le Canada au Forum en occupant la fonction de co-dirigeante de la Coalition d'action pour les mouvements et le leadership féministes et en prenant des engagements en faveur de la Coalition d'action pour l'autonomie corporelle et les droits et la santé en matière de sexualité et de procréation.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/