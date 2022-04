OTTAWA, ON, le 1 avril 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Sony Perron, actuellement premier vice-président de Services partagés Canada, devient président de Services partagés Canada, à compter du 4 avril 2022.

Scott Jones, actuellement chef fédéral des certificats de preuve vaccinale, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, devient premier vice-président de Services partagés Canada et, en parallèle, sous-ministre délégué de Services publics et Approvisionnement Canada, à compter du 11 avril 2022.

Brigitte Diogo, actuellement vice-présidente, Direction générale de la sécurité sanitaire et des opérations régionales, Agence de la santé publique du Canada, devient commissaire déléguée de l'Agence du revenu du Canada, à compter du 11 avril 2022.

Jean-Guy Forgeron, actuellement sous-ministre adjoint principal, Pêches et gestion portuaire, Pêches et Océans Canada, devient premier vice-président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, à compter du 4 avril 2022.

Le premier ministre a profité de l'occasion pour féliciter Paul Glover, président de Services partagés Canada, à l'occasion de son départ à la retraite de la fonction publique, et lui a exprimé sa reconnaissance pour le dévouement et l'excellence dont il a fait preuve au service des Canadiens.

