OTTAWA, ON, le 2 nov. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Valerie Gideon, actuellement sous-ministre déléguée des Services aux Autochtones et, en parallèle, présidente de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, devient sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord et, en parallèle, présidente de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, à compter du 25 novembre 2023.

Arianne Reza, actuellement sous-ministre déléguée des Services publics et de l'Approvisionnement, devient sous-ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, à compter de maintenant.

Le premier ministre a également félicité Daniel Quan-Watson, sous-ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, à l'occasion de sa retraite de la fonction publique. Il l'a remercié de son dévouement envers les Canadiens ainsi que des services qu'il leur a rendus tout au long de sa carrière, et lui a souhaité le meilleur pour l'avenir.

