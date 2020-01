Le premier ministre annonce des changements aux échelons supérieurs de la fonction publique

OTTAWA, le 22 janv. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Lori MacDonald, actuellement sous-ministre déléguée de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, devient sous-ministre déléguée principale de l'Emploi et du Développement social et chef de l'exploitation pour Service Canada, à compter du 27 janvier 2020.

Vincent Rigby, actuellement sous-ministre délégué des Affaires étrangères, devient conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre, à compter du 27 janvier 2020.

Caroline Xavier, actuellement secrétaire adjointe du Cabinet, Sécurité et renseignement, Bureau du Conseil privé, devient sous-ministre déléguée de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, à compter du 10 février 2020.

Gina Wilson, actuellement conseillère principale auprès du Bureau du Conseil privé, devient sous-ministre déléguée principale de la Diversité, de l'Inclusion et de la Jeunesse, Patrimoine canadien, à compter du 27 janvier 2020.

Le premier ministre a également profité de cette occasion pour remercier David Morrison, conseiller en matière de politique étrangère et de défense auprès du premier ministre, d'avoir assumé par intérim les fonctions de conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre.

Notes biographiques

