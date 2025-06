OTTAWA, ON, le 1er juin 2025 /CNW/ - « Les peuples autochtones sont les gardiens des terres et des eaux du Canada depuis des temps immémoriaux. Le Mois national de l'histoire autochtone nous donne l'occasion de célébrer les histoires, les cultures, les langues, le savoir et les traditions des peuples des Premières Nations, des Inuits et des Métis.

« Le leadership et les perspectives autochtones influenceront de manière fondamentale la façon dont notre gouvernement s'acquittera de son mandat. Nous allons remédier aux préjudices du passé, adopter une approche fondée sur les distinctions et promouvoir l'autodétermination, et ce, tout en agissant dans le respect des traités modernes et des accords d'autonomie gouvernementale.

« La richesse et la prospérité à long terme des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont au cœur de cet engagement. À cette fin, nous avons doublé l'enveloppe du Programme de garantie de prêts pour les Autochtones, la faisant passer de 5 à 10 milliards de dollars. De plus, nous avons ouvert ce programme à des secteurs autres que l'énergie et les ressources naturelles afin de favoriser la multiplication de projets d'infrastructure, de transport et de commerce menés par des Autochtones à travers le pays.

« À l'heure où le Canada entreprend des projets d'intérêt national, le gouvernement sera résolument guidé par le principe de consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause.

« Nous allons travailler en proche partenariat avec les peuples autochtones pour faire avancer des priorités communes, qu'il s'agisse des soins de santé, de la sécurité alimentaire, du logement et de l'éducation ou de la conservation, de l'action climatique et de la gestion des urgences. Nous progressons dans l'importante tâche qui consiste à donner suite aux appels à l'action du rapport final de la Commission de vérité et réconciliation et aux appels à la justice de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, et à mettre en œuvre la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. »

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]