OTTAWA, ON, le 10 févr. 2023 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Shalene Curtis-Micallef, actuellement sous-ministre déléguée de la Justice, devient sous-ministre de la Justice, à compter du 13 février 2023.

Chris Forbes, actuellement sous-ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, devient sous-ministre de l'Environnement et du Changement climatique, à compter du 20 février 2023.

Arun Thangaraj, actuellement sous-ministre délégué de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, devient sous-ministre des Transports, à compter du 20 février 2023.

Stefanie Beck, actuellement sous-ministre déléguée de la Défense nationale, devient sous-ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, à compter du 20 février 2023.

Jacqueline Bogden, actuellement sous-secrétaire du Cabinet (Protection civile et relance suite à la COVID), Bureau du Conseil privé, devient dirigeante principale des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, à compter du 27 février 2023.

Dr Harpreet S. Kochhar, actuellement président de l'Agence de la santé publique du Canada, devient président de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, à compter du 27 février 2023.

Heather Jeffrey, actuellement sous-ministre déléguée de la Santé, devient présidente de l'Agence de la santé publique du Canada, à compter du 27 février 2023.

Nancy Hamzawi, actuellement sous-ministre adjointe, Direction générale des produits de santé et des aliments, Santé Canada, devient première vice-présidente de l'Agence de la santé publique du Canada, à compter du 27 février 2023.

Andrew Brown, actuellement sous-ministre adjoint principal, Direction générale des compétences et de l'emploi, Emploi et Développement social Canada, devient sous-ministre délégué de l'Emploi et du Développement social, à compter du 13 février 2023.

Daniel Rogers, actuellement chef adjoint du Centre de la sécurité des télécommunications, devient sous-secrétaire du Cabinet (Protection civile et relance suite à la COVID), Bureau du Conseil privé, à compter du 27 février 2023.

Christine Donoghue, actuellement dirigeante principale des ressources humaines, Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada, devient conseillère principale auprès du Bureau du Conseil privé, à compter du 27 février 2023.

Le premier ministre a profité de l'occasion pour féliciter Christine Donoghue, alors qu'elle s'apprête à prendre sa retraite. Il a également exprimé sa gratitude aux personnes suivantes à l'occasion de leur récente retraite de la fonction publique au terme de carrières distinguées marquées par un dévouement sans faille et des efforts inlassables au service des Canadiens :

Christine Hogan , sous-ministre de l'Environnement et du Changement climatique

, sous-ministre de l'Environnement et du Changement climatique Michael Keenan , sous-ministre des Transports

, sous-ministre des Transports Siddika Mithani , présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments

, présidente de l'Agence canadienne d'inspection des aliments François Daigle, sous-ministre de la Justice et sous-procureur général du Canada

