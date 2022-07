OTTAWA, ON, le 8 juill. 2022 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Christiane (Chris) Fox, actuellement sous-ministre des Services aux Autochtones, devient sous ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, à compter du 18 juillet 2022.

Caroline Xavier, actuellement sous-ministre déléguée d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, devient chef du Centre de la sécurité des télécommunications, à compter du 31 août 2022.

Gina Wilson, actuellement sous-ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, devient sous-ministre des Services aux Autochtones, à compter du 18 juillet 2022.

Erin O'Gorman, actuellement secrétaire déléguée du Conseil du Trésor, devient présidente de l'Agence des services frontaliers du Canada, à compter du 18 juillet 2022.

Frances McRae, actuellement dirigeante principale de l'Administration de la Gendarmerie royale du Canada, devient sous-ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, à compter du 18 juillet 2022.

Scott Harris, actuellement vice-président, Renseignement et exécution de la loi, Agence des services frontaliers du Canada, devient sous-ministre délégué d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté, à compter du 18 juillet 2022.

Dominique Blanchard, actuellement secrétaire adjointe du Cabinet, Coordination COVID-19, Bureau du Conseil privé, devient secrétaire déléguée du Conseil du Trésor, à compter du 18 juillet 2022.

Cliff Groen, actuellement sous-ministre adjoint principal, Prestations et services intégrés, Service Canada, devient dirigeant principal des activités, Modernisation du versement des prestations, Emploi et Développement social Canada, à compter du 18 juillet 2022.

Benoît Long, actuellement chef de la transformation, Service Canada, devient haut fonctionnaire au Bureau du Conseil privé, à compter du 18 juillet 2022.

Le premier ministre a également félicité John Ossowski, ancien président de l'Agence des services frontaliers du Canada, et Catrina Tapley, ancienne sous ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, qui ont pris leur retraite de la fonction publique, ainsi que Shelly Bruce, chef du Centre de la sécurité des télécommunications, pour sa retraite prochaine. Il les a remerciés de leur dévouement envers les Canadiens ainsi que des services qu'ils leur ont rendus tout au long de leur carrière et leur a souhaité le meilleur pour l'avenir.

