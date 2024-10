OTTAWA, ON, le 15 oct. 2024 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Christiane (Chris) Fox, actuellement sous-greffière du Conseil privé et secrétaire associée du Cabinet, occupera en parallèle le poste de sous-ministre des Affaires intergouvernementales, Bureau du Conseil privé, à compter du 21 octobre 2024.

Philip Jennings, actuellement administrateur du Fonds monétaire international représentant le Canada, l'Irlande et les Caraïbes, devient sous-ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, à compter du 4 novembre 2024.

Tricia Geddes, actuellement sous-ministre déléguée de la Sécurité publique, devient sous-ministre de la Sécurité publique, à compter du 31 octobre 2024.

Daniel Rogers, actuellement sous-conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre et sous-secrétaire du Cabinet (Protection civile), Bureau du Conseil privé, devient directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, à compter du 28 octobre 2024.

Tushara Williams, actuellement sous-ministre des Affaires intergouvernementales, Bureau du Conseil privé, devient sous-secrétaire du Cabinet (Opérations), Bureau du Conseil privé, à compter du 21 octobre 2024.

Kaili Levesque, actuellement sous-secrétaire du Cabinet (Opérations), Bureau du Conseil privé, devient sous-ministre déléguée des Pêches et des Océans, à compter du 21 octobre 2024.

Kevin Brosseau, actuellement sous-ministre délégué des Pêches et des Océans, devient sous-conseiller à la sécurité nationale et au renseignement auprès du premier ministre et sous-secrétaire du Cabinet (Protection civile), Bureau du Conseil privé, à compter du 21 octobre 2024.

Le premier ministre a également félicité les personnes suivantes à l'occasion de leur départ à la retraite ou de leur départ de la fonction publique, récent ou à venir, après des années d'efforts inlassables au service des Canadiens, et leur a souhaité bonne chance pour la suite :

Simon Kennedy , ancien sous-ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique

, ancien sous-ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique Shawn Tupper , sous-ministre de la Sécurité publique

, sous-ministre de la Sécurité publique Catherine Luelo , ancienne haute fonctionnaire au Bureau du Conseil privé

Notes biographiques

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]