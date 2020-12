OTTAWA, ON, le 7 déc. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les changements suivants aux échelons supérieurs de la fonction publique :

Michael Sabia, actuellement directeur de la Munk School of Global Affairs and Public Policy à l'Université de Toronto, et président du conseil d'administration de la Banque de l'infrastructure du Canada, devient sous-ministre des Finances, à compter du 14 décembre 2020.

Paul Rochon, actuellement sous-ministre des Finances, devient haut fonctionnaire auprès du Bureau du Conseil privé, à compter du 14 décembre 2020.

Le premier ministre a profité de cette occasion pour remercier Paul Rochon pour son dévouement et ses services à l'égard des Canadiens, après avoir servi comme sous-ministre des Finances pendant les six dernières années.

Notes biographiques

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/