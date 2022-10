WINNIPEG, MB, le 28 oct. 2022 /CNW/ - Pendant que les Ukrainiens défendent courageusement leur pays et nos valeurs communes de paix, de démocratie et de respect des droits de la personne, le soutien du Canada à leur égard reste inébranlable. Nous continuerons d'utiliser tous les outils dont nous disposons pour soutenir le gouvernement et le peuple ukrainiens et contraindre la Russie à répondre de cette invasion brutale et injustifiable.

Le premier ministre Justin Trudeau a participé aujourd'hui au XXVIIe Congrès triennal des Canadiens d'origine ukrainienne à Winnipeg, au Manitoba, où il a annoncé de nouvelles mesures pour continuer à soutenir le peuple ukrainien.

Le premier ministre Trudeau a annoncé que le gouvernement du Canada émettra des obligations de souveraineté de l'Ukraine qui aideront le gouvernement à poursuivre ses opérations, telles que d'offrir des services essentiels aux Ukrainiens, comme leurs prestations de retraite, et de se procurer du carburant avant l'hiver. L'équivalent du produit de cette obligation de cinq ans sera acheminé directement à l'Ukraine par l'entremise du compte administré par le Fonds monétaire international (FMI). Cette mesure s'ajoute à l'aide financière de 2 milliards de dollars que le gouvernement du Canada a accordée à l'Ukraine cette année.

Afin d'accroître les pressions exercées sur le régime de Poutine, le premier ministre a également annoncé que le Canada impose de nouvelles sanctions à des individus et entités complices de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces nouvelles mesures visent 35 hauts dirigeants d'entités du secteur de l'énergie, dont ceux de Gazprom et de ses filiales, et six entités du secteur de l'énergie impliquées dans les violations continues de la Russie contre la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. De plus, le premier ministre a annoncé que le Canada compte imposer de nouvelles sanctions contre des membres des secteurs russes de la justice et de la sécurité, y compris contre des policiers et enquêteurs, des procureurs, des juges et des responsables de l'administration pénitentiaire impliqués dans des violations flagrantes et systématiques des droits de la personne à l'égard de dirigeants de l'opposition russe. Ces nouvelles mesures s'ajoutent aux sanctions déjà en vigueur contre plus de 1 400 individus et entités.

Les 39 véhicules blindés de soutien au combat (VBSC) que nous avions promis à l'Ukraine en juin ont commencé à arriver en Europe, où sont formées les forces ukrainiennes. Les derniers véhicules devraient être livrés à la fin du mois de novembre. Depuis février 2022, le Canada s'est engagé à fournir plus de 600 millions de dollars d'aide militaire à l'Ukraine. Nous continuerons d'aider l'Ukraine à répondre à ses urgents besoins en matière d'équipement militaire et de défense.

À l'approche de l'hiver, le Canada continuera d'aider le peuple ukrainien. Plus de 17 millions d'Ukrainiens ont actuellement besoin d'une aide humanitaire et nombreux sont ceux qui sont mal préparés à la venue de la saison froide. C'est pourquoi le premier ministre a annoncé que le Canada allait attribuer aux initiatives de préparation à l'hiver une somme de 55 millions de dollars venant du financement déjà annoncé pour la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, l'Organisation internationale pour les migrations, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres partenaires humanitaires. Ces initiatives visent notamment à offrir de l'hébergement et à distribuer des articles essentiels, tels que des couvertures, des vêtements, des appareils de chauffage et du carburant.

Le Canada s'engage également à verser la somme de 15 millions de dollars qui était déjà prévue au budget pour contribuer aux opérations de déminage en Ukraine, notamment en fournissant du matériel de déminage au service d'urgence de l'État ukrainien par le biais du Programme de réduction des menaces liées aux armes et du Programme pour la stabilisation et les opérations de paix d'Affaires mondiales Canada.

Pour atténuer les conséquences dévastatrices de l'invasion russe sur le savoir-faire, l'innovation et le talent ukrainiens, le premier ministre a annoncé le lancement du Partenariat scientifique Canada-Ukraine, qui invitera jusqu'à 20 scientifiques établis en Ukraine à venir travailler et vivre au Canada. Cette initiative aidera l'Ukraine à préserver et à reconstruire ses capacités en matière de science et de recherche.

Le Canada continuera d'apporter son soutien indéfectible à l'Ukraine, qui défend sa souveraineté, son intégrité territoriale et son indépendance. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires internationaux pour faire en sorte que Poutine réponde de l'invasion illégale, des crimes de guerre et des violations des droits de la personne commis par son régime.

« Le Canada et l'Ukraine sont unis - non seulement par les liens étroits entre nos populations, mais en raison de notre profonde croyance en la liberté, la justice et le triomphe de la lumière sur l'obscurité. Tant que la Russie poursuivra son agression illégale et injustifiable contre l'Ukraine, le Canada continuera de soutenir le gouvernement et le peuple ukrainiens. En se défendant eux-mêmes, les Ukrainiens défendent la démocratie partout dans le monde. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« La volonté du Canada de soutenir le peuple ukrainien dans sa lutte contre l'invasion illégale et barbare de Poutine reste inébranlable, et nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de fournir à l'Ukraine de qu'il lui faut pour gagner. Maintenant, grâce à une obligation visant spécifiquement l'Ukraine, les Canadiens peuvent contribuer à cet effort crucial par le biais d'un nouvel investissement appuyé par le gouvernement fédéral. »

-- L'hon. Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Le mépris de la Russie à l'égard des droits de la personne ne sera pas toléré. Le lourd bilan du président Poutine en matière de violations de droits de la personne est bien documenté, et le Canada ne ménage aucun effort pour soutenir les Ukrainiens qui ont souffert aux mains de son régime. Pendant que les Ukrainiens continuent de combattre courageusement pour reconquérir le territoire qui leur appartient de plein droit, nous réaffirmons notre engagement à rester solidaires de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra. »

-- L'hon. Mélanie Joly, ministre des Affaires étrangères

« Le président Poutine poursuit son invasion injustifiée et illégale de l'Ukraine en ciblant des infrastructures civiles, telles que des centrales électriques et des réseaux d'alimentation en eau. Il est manifeste qu'il essaie ainsi de faire souffrir indûment le peuple ukrainien pendant les mois d'hiver. Le Canada est déterminé à aider à fournir aux personnes touchées par la crise du matériel pour se préparer à l'hiver. De plus, nous travaillons avec nos partenaires humanitaires pour évaluer leurs besoins afin qu'ils puissent continuer d'accélérer leurs activités et d'atténuer les conséquences dans les populations vulnérables. »

-- L'hon. Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Le Canada est fermement résolu à aider l'Ukraine à se défendre face à l'invasion illégale et injustifiée de Poutine. Au cours des dernières semaines, les forces armées ukrainiennes ont réalisé des progrès incroyables dans la reconquête de leur territoire, et l'aide du Canada a joué un rôle dans cette contre-offensive. Les Forces armées canadiennes ont contribué au don d'équipement, à la formation des forces de sécurité et des recrues ainsi qu'au transport de l'aide. Nous continuerons d'appuyer l'élan des forces militaires ukrainiennes en leur fournissant l'aide militaire dont elles ont besoin pour combattre et gagner. »

-- L'hon. Anita Anand, ministre de la Défense nationale

« En réponse à l'agression injustifiable de la Russie, le Canada aide l'Ukraine à préserver ses capacités scientifiques. En accueillant des scientifiques ukrainiens au Canada, nous pouvons offrir des possibilités de recherche concrètes et importantes à des personnes ayant été forcées de quitter leur carrière et leur domicile à cause du conflit actuel. »

-- L'hon. Jonathan Wilkinson, ministre des Ressources naturelles

Depuis l'invasion de l' Ukraine par la Russie le 24 février 2022, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1 400 individus et entités complices de l'invasion de l' Ukraine par Poutine. Un bon nombre de ces sanctions ont été prises en coordination avec les alliés et les partenaires internationaux du Canada.

par la Russie le 24 février 2022, le Canada a imposé des sanctions à plus de 1 400 individus et entités complices de l'invasion de l' par Poutine. Un bon nombre de ces sanctions ont été prises en coordination avec les alliés et les partenaires internationaux du Canada. Entre 2015 et 2022, le Canada a formé plus de 33 000 membres des forces de sécurité ukrainiennes dans le cadre de l'opération UNIFIER.

2022, le Canada a formé plus de 33 000 membres des forces de sécurité ukrainiennes dans le cadre de l'opération UNIFIER. Les nouvelles obligations de souveraineté de l' Ukraine seront offertes par les institutions financières participantes en coupures et à des taux de rendement qui seront annoncés prochainement. Les personnes qui choisissent d'investir dans cette obligation achèteront, en fait, une obligation ordinaire de cinq ans du gouvernement du Canada, soutenue par la cote de crédit triple A du Canada. Le Canada est le premier pays au monde, à l'exception de l' Ukraine , à émettre une obligation dont l'achat sert à soutenir l' Ukraine .

seront offertes par les institutions financières participantes en coupures et à des taux de rendement qui seront annoncés prochainement. Les personnes qui choisissent d'investir dans cette obligation achèteront, en fait, une obligation ordinaire de cinq ans du gouvernement du Canada, soutenue par la cote de crédit triple A du Canada. est le premier pays au monde, à l'exception de l' , à émettre une obligation dont l'achat sert à soutenir l' . Le Canada s'est engagé à fournir une aide financière de 2 milliards de dollars à l' Ukraine cette année, dont la totalité a déjà été versée. Cette somme s'ajoute à une aide de près de 1,5 milliard de dollars engagée, notamment une aide militaire, 320 millions de dollars pour des interventions humanitaires et des mesures d'immigration.

s'est engagé à fournir une aide financière de 2 milliards de dollars à l' cette année, dont la totalité a déjà été versée. Cette somme s'ajoute à une aide de près de 1,5 milliard de dollars engagée, notamment une aide militaire, 320 millions de dollars pour des interventions humanitaires et des mesures d'immigration. Le Canada apporte également de l'aide par le biais d'importantes institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Depuis le début de l'invasion illégale de la Russie, ces trois institutions ont engagé collectivement plus de 28,5 milliards de dollars pour soutenir les Ukrainiens.

apporte également de l'aide par le biais d'importantes institutions financières internationales, notamment le Fonds monétaire international, la Banque mondiale et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Depuis le début de l'invasion illégale de la Russie, ces trois institutions ont engagé collectivement plus de 28,5 milliards de dollars pour soutenir les Ukrainiens. Le Partenariat scientifique Canada- Ukraine s'adresse aux scientifiques et aux étudiants de troisième cycle qui ont fui ou sont en voie de fuir l' Ukraine à la suite de l'invasion de la Russie. Le programme vise notamment les personnes hautement qualifiées ayant une expérience dans les secteurs des ressources naturelles et les étudiants qui souhaitent obtenir une place dans des établissements universitaires canadiens pour poursuivre leurs recherches. Ces personnes sont encouragées à soumettre leur candidature par le biais du site Web nouvellement créé du Partenariat scientifique Canada- Ukraine .

s'adresse aux scientifiques et aux étudiants de troisième cycle qui ont fui ou sont en voie de fuir l' à la suite de l'invasion de la Russie. Le programme vise notamment les personnes hautement qualifiées ayant une expérience dans les secteurs des ressources naturelles et les étudiants qui souhaitent obtenir une place dans des établissements universitaires canadiens pour poursuivre leurs recherches. Ces personnes sont encouragées à soumettre leur candidature par le biais du site Web nouvellement créé du Partenariat scientifique Canada- . Le Canada aide également des familles ukrainiennes à se trouver un logement temporaire sûr au Canada et a mis des mesures de soutien en place pour les aider après leur arrivée. Le Canada leur offre notamment une aide financière temporaire et un accès à des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral, comme de la formation linguistique et des services d'emploi.

aide également des familles ukrainiennes à se trouver un logement temporaire sûr au Canada et a mis des mesures de soutien en place pour les aider après leur arrivée. leur offre notamment une aide financière temporaire et un accès à des services d'établissement financés par le gouvernement fédéral, comme de la formation linguistique et des services d'emploi. L'Autorisation de voyage d'urgence Canada- Ukraine , qui simplifie les exigences actuelles en matière de visas et de voyages, est le moyen le plus rapide, le plus sûr et le plus efficace pour les Ukrainiens de venir au Canada. En date du 18 octobre 2022, près de 315 000 demandes avaient été approuvées.

