Des solutions simples pour des résultats efficaces : tous les projets sélectionnés par le jury

MISSISSAUGA, ON, le 11 janv. 2024 /CNW/ - Hoffmann-La Roche Ltée (Roche Canada) est fière d'annoncer une collaboration avec McKesson Canada qui a permis d'identifier des solutions qui optimiseront l'expérience des patients et réduiront potentiellement la durée des traitements.

Les deux chefs de file de l'industrie ont réuni des équipes collaboratives pour un concours d'innovation intensif de six semaines visant à éliminer les obstacles, à améliorer l'expérience des patients, à simplifier les processus administratifs et à accélérer le processus de remboursement dans le cadre de leurs programmes de soutien aux patients existants. Ce partenariat a exigé une approche créative pour concevoir des solutions stratégiques dans les limites des ressources disponibles.

Lorsqu'un patient est atteint d'une maladie chronique comme la sclérose en plaques (SEP) ou le cancer, il peut être difficile de s'y retrouver dans les systèmes de santé complexes. Les programmes de soutien aux patients (PSP) visent à simplifier le processus et à faciliter leur expérience.

« Roche a créé ce concours d'innovation pour explorer ce qui pourrait être possible dans le domaine des programmes de soutien aux patients et pour voir ce que, avec un partenaire ouvert d'esprit comme McKesson Canada, nous pourrions faire différemment, mieux et plus rapidement pour nos patients », a déclaré Roger Tam, vice-président, affaires juridiques, conformité et innovation, chez Roche Canada. « La pensée conceptuelle a donné aux employés de Roche Canada et de McKesson Canada les moyens d'identifier des opportunités et de créer des solutions qui apporteront une valeur significative à toutes les parties prenantes, en particulier aux patients. »

Le concours d'innovation s'est terminé par une présentation au cours de laquelle les équipes ont exposé leurs projets à un jury de gestionnaires expérimentés de Roche Canada et de McKesson Canada. Les projets ont fait l'objet d'une évaluation rigoureuse qui a abouti à l'établissement d'un classement des meilleurs projets en vue d'une mise en œuvre dans les six à douze prochains mois. En fin de compte, le jury a estimé que toutes les solutions étaient suffisamment intéressantes pour être mises en œuvre; il s'agissait simplement de déterminer le calendrier optimal pour l'exécution de chacune elles.

Les deux innovations gagnantes ont permis de résoudre les difficultés administratives rencontrées par les patients et les fournisseurs de soins de santé lors de l'inscription au PSP. Grâce à des processus simplifiés, ces solutions permettent non seulement de réduire les délais et les redondances pour toutes les parties prenantes, mais aussi d'accélérer considérablement l'accès à des thérapies vitales.

« Lorsqu'un patient est atteint d'une maladie complexe, nous mettons tout en œuvre pour qu'il reçoive un traitement déterminant le plus rapidement possible », a déclaré Rebecca Yu, vice-présidente/directrice générale, opérations biopharmaceutiques et expérience client, McKesson Canada. « Le concours d'innovation Roche McKesson montre ce qu'il est possible de faire en changeant d'approche, en partageant un objectif commun et en s'associant à des partenaires engagés. Nous sommes extrêmement fiers de nos équipes et inspirés par la valeur qu'elles ont créée avec de nouvelles solutions qui auront un impact positif sur les soins et l'expérience des patients! »

McKesson Canada est un partenaire de Roche Canada dans le cadre du programme de soutien aux patients et s'efforce de simplifier le parcours de santé des patients en les aidant à se repérer dans les différents systèmes de soins, notamment en soutenant le processus d'administration afin d'assurer un accès rapide au traitement.

Le succès de ce concours d'innovation souligne non seulement la capacité de Roche Canada et de McKesson Canada à mettre rapidement en œuvre des idées, mais marque également une étape cruciale dans la promotion d'une culture proactive de partage d'idées, de collaboration et d'innovation. Roche Canada et McKesson Canada demeurent déterminés à révolutionner les PSP et à établir une nouvelle norme d'excellence en matière de soins et d'expérience des patients.

À propos de Roche Canada

Les patients et la science sont au cœur de toutes nos activités. Chez Roche, notre passion pour la science et notre engagement à viser sans relâche l'impossible au bénéfice des patients ont fait de nous l'un des principaux groupes pharmaceutiques mondiaux, notamment dans le domaine du diagnostic in vitro et des biotechnologies. Nous apportons également notre expertise dans de nouveaux secteurs, comme l'intelligence artificielle, la collecte et l'analyse de données réelles et la collaboration avec de nombreux secteurs et industries différents.

Nous innovons dans des domaines thérapeutiques majeurs comme l'oncologie, les maladies infectieuses, le diabète, l'ophtalmologie et les maladies du système nerveux central.

Roche Canada a été fondée en 1931 et emploie plus de 1 800 personnes dans tout le pays par le biais de son service pharmaceutique à Mississauga, en Ontario, et de ses services diagnostic et traitement du diabète à Laval, au Québec.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.RocheCanada.com, ou suivez Roche Canada sur LinkedIn ou sur Twitter @RocheCanada.

À propos de McKesson Canada

McKesson Canada est un chef de file diversifié en matière de services de soins de santé qui se consacre à l'avancement des résultats cliniques des patients du monde entier. Nos équipes collaborent avec les sociétés pharmaceutiques, les fournisseurs de soins, les pharmacies, les fabricants, les gouvernements et d'autres intervenants afin de fournir des perspectives, des produits et des services permettant de rendre les soins de qualité plus accessibles et abordables. Apprenez-en davantage sur l'impact de McKesson Canada sur pratiquement tous les aspects des soins de santé à l'adresse www.McKesson.ca

