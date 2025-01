La Corporation McKesson procède à la clôture de la vente des entreprises canadiennes Rexall et Well.ca

IRVING, Texas, le 31 déc. 2024 /CNW/ - La Corporation McKesson (NYSE : MCK) a annoncé aujourd'hui qu'elle avait finalisé, le 30 décembre 2024, la transaction communiquée en septembre dernier, visant la vente de ses entreprises canadiennes Rexall et Well.ca à Birch Hill Equity Partners, une société canadienne de capital-investissement. Cette transaction permet à McKesson de concentrer le déploiement de son capital et de prioriser les investissements pour développer ses plateformes de croissance stratégiques en oncologie et en biopharmacie.

Des détails supplémentaires concernant la vente sont disponibles sur le site web des Relations avec les investisseurs de la société.

À propos de la Corporation McKesson

La corporation McKesson est un chef de file diversifié en matière de services de soins de santé qui se consacre à améliorer des résultats en matière de soins de santé des patients du monde entier. Nos équipes collaborent avec les sociétés biopharmaceutiques, les fournisseurs de soins, les pharmacies, les fabricants, les gouvernements et d'autres intervenants afin de fournir des perspectives, des produits et des services permettant de rendre les soins de qualité plus accessibles et abordables. Apprenez-en davantage sur l'impact de McKesson sur pratiquement tous les aspects des soins de santé sur McKesson.com et faites la lecture de Nos histoires.

