CALGARY, TERRITOIRE DU TRAITÉ 7, AB, le 19 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, la Urban Society for Aboriginal Youth (USAY) célébre l'inauguration officielle de son nouveau centre destiné aux jeunes autochtones à Calgary. Cet espace permanent vise à soutenir les jeunes autochtones et à renforcer leur lien avec la culture et le bien-être, contribuant ainsi à de meilleurs résultats dès maintenant et pour les générations futures.

Pour ce projet essentiel, USAY a reçu 3 920 000 $ de Services aux Autochtones Canada afin de construire un espace sécuritaire, sain, accessible et écoénergétique, qui permettra d'élargir les programmes et services culturellement adaptés pour plus de 4 000 jeunes autochtones à Calgary.

Créée en 2001 avec le soutien de divers bailleurs de fonds, USAY est la première organisation à Calgary dédiée aux jeunes autochtones. L'ouverture de ce nouveau centre permettra à USAY de proposer des programmes dirigés par les jeunes autochtones eux-mêmes, qui répondent à leurs besoins là où ils se trouvent, tout en favorisant une identité positive et une meilleure estime de soi, les aidant à réussir selon leurs propres termes.

Cet investissement reflète l'engagement du gouvernement du Canada à collaborer étroitement avec les peuples autochtones pour combler les lacunes en matière d'infrastructure et promouvoir la prospérité autochtone. Le Canada et des organismes communautaires comme USAY contribuent à offrir des services culturellement appropriés, fondés sur les besoins exprimés par les communautés.

Guidées par la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, des initiatives de financement comme celle-ci permettent de s'attaquer aux déterminants fondamentaux de la santé et de faire progresser l'autodétermination et la réconciliation.

Citations

« L'ouverture du Centre pour les jeunes autochtones marque un nouveau chapitre fort pour notre communauté. Cet espace a été conçu avec et pour les jeunes autochtones, dans le but d'être un lieu où ils peuvent se sentir en sécurité, valorisés et soutenus. Chaque détail reflète les voix et les visions de nos jeunes. Nous sommes fiers d'ouvrir ces portes, non seulement sur un bâtiment, mais sur des possibilités, sur la guérison et sur l'espoir. »

LeeAnne Ireland

Directrice générale, USAY

« Grâce à cette nouvelle installation sécuritaire et durable, USAY sera mieux équipé pour offrir ses programmes et services essentiels et novateurs aux jeunes autochtones de Calgary. Ces programmes font une véritable différence pour les jeunes de notre communauté, leur permettant de célébrer pleinement leur culture et d'atteindre leur plein potentiel. »

Corey Hogan

Député, Calgary Confederation, Alberta

« Réduire les inégalités sociales et économiques entre les communautés autochtones et non autochtones commence à l'échelle locale, en soutenant des centres comme celui de la Urban Society for Aboriginal Youth à Calgary. Son nouveau centre, sécuritaire et accessible, offrira des programmes novateurs dirigés par les jeunes autochtones, pour les jeunes autochtones. J'ai hâte de voir les jeunes qui fréquentent ce centre s'épanouir, dans leur culture et selon leurs propres termes. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Le budget de 2021 a annoncé que le gouvernement du Canada investit 194,9 millions de dollars sur trois ans, de 2022 à 2025, pour soutenir les organismes de prestation de services aux Autochtones en milieux urbains et ruraux.

La composante urbaine du Fonds d'infrastructure communautaire autochtone (FICA) offre un soutien en infrastructures physiques, ciblant spécifiquement l'amélioration de la capacité, de la sécurité, de la sûreté et de l'accessibilité des installations destinées aux Autochtones vivant en milieu urbain.

Ce financement a permis de répondre aux besoins immédiats de projets en cours, nouveaux ou prêts à démarrer.

Le FICA appuie le mandat de Services aux Autochtones Canada (SAC) et de Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCAANC) visant à combler les écarts en matière d'infrastructure dans les communautés autochtones.

