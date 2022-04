« La livraison de notre premier avion-cargo à notre aéroport d'attache de Calgary, en Alberta, nous donne une grande confiance dans la croissance et le développement de notre service de fret commercial, et j'ai hâte de voir ce nouveau service dédié prendre son envol alors que nous commençons à offrir des services concurrentiels aux clients du fret partout au Canada », a déclaré Alexis von Hoensbroech, chef de la direction de WestJet.

Avant sa livraison à WestJet Cargo à Calgary, le premier avion (msn 34686) a été converti par Boeing à une installation d'entretien approuvée à Guangzhou, en Chine. WestJet Cargo prévoit que les quatre avions-cargos Boeing convertis seront en service d'ici la fin de 2022.

« BBAM est ravie de s'associer à son client de longue date WestJet dans le cadre du lancement de WestJet Cargo. Il s'agit de notre premier placement en Amérique du Nord du Boeing 737-800BCF, une étape importante du programme de fret de pointe de BBAM », a déclaré Steve Zissis, président et chef de la direction de BBAM.

Tirant parti de la rapidité de chargement et de vol que procure son fuselage étroit, le 737-800, équipé de moteurs CFM56-7B, permet à WestJet Cargo d'offrir à ses clients un meilleur rendement énergétique, une plus grande flexibilité et une fréquence accrue. Les routes et les services programmés de WestJet Cargo répondront aux divers besoins des clients du secteur de fret en utilisant le réseau existant et les pilotes d'appareils Boeing 737 hautement qualifiés de WestJet.

« WestJet Cargo a pour mission d'offrir à ses clients la fiabilité, la ponctualité et l'avantage concurrentiel en matière de coûts synonymes de la marque WestJet, et je me réjouis à l'idée de poursuivre notre partenariat avec BBAM alors que nous observons comment nos avions-cargos spécialisés offrent à nos clients une fiabilité, une flexibilité et une capacité accrues pour transporter leurs divers envois vers la destination de leur choix », a poursuivi M. von Hoensbroech.

En juin 2021, WestJet a annoncé son nouveau service de fret spécialisé, qui a recours à des avions-cargos Boeing 737-800 convertis, pour répondre aux besoins à plus grande échelle des entreprises, des transitaires, des expéditeurs et des clients canadiens.

Au fur et à mesure que WestJet Cargo continuera de croître, son équipe, son réseau et ses plans de vol en feront autant. Pour en savoir plus sur la façon dont WestJet Cargo peut répondre aux besoins d'expédition, ou pour découvrir d'incroyables possibilités d'emploi, visitez WestJet Cargo.

À propos de WestJet

Au service des Canadiens depuis 25 ans, WestJet a réduit les tarifs aériens de moitié et a haussé au-delà de 50 % la proportion de gens qui utilisent l'avion au pays. WestJet a pris son envol en 1996 avec seulement 3 avions, 250 employés et 5 destinations. Au fil des ans, ces chiffres ont grimpé à plus de 180 avions, 14 000 employés et plus de 100 destinations dans 23 pays (données prépandémiques).

Depuis le début de la pandémie, le groupe de sociétés WestJet a établi un cadre de mesures de sécurité à plusieurs niveaux pour veiller à ce que les Canadiens puissent continuer de voyager en toute sécurité et de façon responsable grâce au programme d'hygiène La sécurité avant tout de la compagnie aérienne. Pendant cette période, WestJet a conservé sa place parmi le top 10 des compagnies aériennes les plus ponctuelles en Amérique du Nord, selon Cirium.

À propos de BBAM Limited Partnership (BBAM)

BBAM est le plus grand gestionnaire dédié d'investissements dans les avions à réaction commerciaux loués au monde, ayant fourni à plus de 70 compagnies aériennes dans plus de 30 pays des solutions de flotte et de financement au cours des trois dernières décennies. BBAM est aussi le seul gestionnaire important du secteur à se concentrer exclusivement sur la génération de rendement des investissements sur le capital de tiers. Avec plus de 450 avions sous gestion, BBAM emploie plus de 150 professionnels à son siège social de San Francisco et dans ses bureaux situés à New York, à Londres, à Tokyo, à Singapour, à Zurich, à Dublin et à Santiago. BBAM est un bailleur à service complet qui maintient ses propres capacités internes, englobant l'origination des appareils, la disposition, le marketing de location, l'entretien technique, la conformité réglementaire, l'activité sur les marchés de capitaux, la structuration fiscale, les services juridiques, les contrats et le financement, pour tous les types d'actifs et toutes les stratégies. Vous trouverez de plus amples renseignements sur BBAM sur son site Web à l'adresse www.bbam.com.

