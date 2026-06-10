Le portefeuille d'impact à 100 % de la Fondation Inspirit déconstruit le mythe du compromis entre impact et rendement

TORONTO, le 10 juin 2026 /CNW/ - La Fondation Inspirit vient de publier Dix ans après : de l'engagement total à l'affectation totale, un rapport qui documente les dix ans de son portefeuille d'impact à 100 %.

De 2016 à 2025, le portefeuille d'Inspirit a surpassé son indice de référence traditionnel de 0,7 %, ce qui réfute l'idée préconçue dans le secteur selon laquelle l'investissement pour produire un impact social et environnemental exige de sacrifier les rendements financiers. Il s'agirait, à notre connaissance, du seul portefeuille au monde de sa catégorie à avoir démontré une surperformance financière sur une décennie complète.

« Cela fait maintenant dix ans que nous prouvons qu'une approche d'investissement durable ne signifie pas qu'on accepte des rendements inférieurs, indique Jory Cohen, auteur du rapport et ancien directeur des finances et de l'investissement d'impact à la Fondation Inspirit. Nous espérons que notre historique de rendement donnera à d'autres fondations, fonds de dotation et investisseurs institutionnels la confiance nécessaire pour aligner leurs actifs sur leur mission et leurs valeurs. »

Points saillants du rendement du portefeuille :

Réduction de l'empreinte carbone . Les émissions ont diminué d'environ 80 %.

. Les émissions ont diminué d'environ 80 %. Alignement sur les objectifs de développement durable . Tous les investissements ont contribué à l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU.

. Tous les investissements ont contribué à l'atteinte des objectifs de développement durable de l'ONU. Succès sur les marchés privés. Inspirit a effectué 30 investissements d'impact privés jusqu'ici et n'a pas enregistré de pertes.

« Je suis fier de la manière dont nous avons réorienté des capitaux au service du climat et des communautés et de la façon dont nous avons contribué à faire évoluer les discours, tant dans le secteur financier que philanthropique, ajoute Mitchell Anderson, ancien président du conseil d'administration et président du comité des finances et de l'investissement. Souvent, nous avons dû pousser les acteurs traditionnels du secteur financier à montrer plus d'audace. Nous avons mis des dirigeants au défi de tenir leurs engagements en matière d'équité. Nous avons influencé d'autres fondations. »

Inspirit se démarque par sa volonté d'investir « le premier dollar », d'être le premier investisseur à saisir des occasions trop risquées pour les marchés financiers traditionnels.

« Les gens nous disaient que personne n'investirait dans une obligation communautaire, mais Jory Cohen et Inspirit ont adopté l'approche contraire, affirme Claudia Hepburn, directrice générale, Le Moulin Microcrédits. Inspirit a été la première à investir dans Le Moulin, à partager les résultats de sa revue diligente et à plaider notre cause auprès d'autres investisseurs. Depuis, Le Moulin a attiré 60 millions de dollars en obligations communautaires et décuplé notre base de clientèle. »

La Fondation élargit désormais sa perspective : plutôt que de s'en tenir à l'affectation de ses propres capitaux, elle cherchera à influencer le système financier dans son ensemble. Inspirit mise maintenant sur un historique de dix ans confirmant que l'investissement pour le bien n'est pas un compromis sur le rendement financier, mais une voie pour y parvenir.

SOURCE Inspirit Foundation

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