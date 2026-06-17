« Le Canada prend sa place » -- Le Fonds Avenir Médias dévoile un appel à projets de 500 000 $

Le fonds collectif pour les médias canadiens annonce également une subvention internationale du bailleur de fonds américain Press Forward

TORONTO, le 17 juin 2026 /CNW/ - L'initiative canadienne Fonds Avenir Médias (FAM) a lancé un nouveau cycle de financement philanthropique pour le journalisme indépendant, axé sur des subventions par projets sur le thème les Relations avec les publics.

« Certaines des idées les plus intéressantes en journalisme au Canada en ce moment concernent la façon de rejoindre des publics que l'industrie a longtemps négligés », a déclaré Asmaa Malik, membre du comité consultatif du Fonds. « Ce qui manque habituellement, ce n'est pas la vision, c'est l'espace pour mettre ces idées à l'épreuve. Ce Fonds vise à créer cet espace, et à investir dans les personnes prêtes à attirer et à mobiliser de nouveaux publics. »

Le nouveau cycle du FAM soutiendra 8 à 12 projets avec des subventions allant de 15 000 $ à 150 000 $ CAD ; pour un total de 500 000 $ CAD. Il fait suite au cycle de financement organisationnel du Fonds, lancé en 2025, qui a accordé 1,875 million de dollars CAD en soutien opérationnel sur trois ans à six médias indépendants.

« Le financement organisationnel aide les médias indépendants à croître et à prospérer. Le financement par projets, lui, ouvre la voie à l'expérimentation -- c'est là le côté "avenir" du Fonds. Et nous avons vraiment hâte de voir quelles idées se présenteront », a déclaré Sadia Zaman, PDG de la Fondation Inspirit, administratrice du FAM. Inspirit finance le journalisme depuis 2019.

Le Fonds Avenir Médias est le premier fonds collectif pour le journalisme indépendant au Canada; des donateurs philanthropiques et individuels collaborent pour atteindre une portée et un impact plus grands que ce qu'ils pourraient accomplir seuls. Les décisions d'octroi de subventions sont prises par des leaders du secteur. Le Fonds accorde la priorité aux salles de rédaction dirigées par des journalistes issus de communautés sous-représentées dans les médias canadiens.

C'est une approche qui a été reconnue par le bailleur de fonds américain Press Forward, le plus grand fonds collectif de journalisme au monde. En mai, Press Forward a accordé 250 000 $ US au FAM dans le cadre de son programme Global Local News Catalyst Fund, saluant la « collaboration, la créativité et le respect envers les candidats des communautés sous-desservies » du FAM. « Avec ce Fonds, le Canada prend sa place sur la scène internationale de financement des médias. Nous avons hâte de voir ce qu'ils feront ensuite », a déclaré Dale R. Anglin, directrice générale de Press Forward.

Les candidatures pour le cycle de financement par projets du Fonds Avenir Médias ouvrent le 17 juin et se terminent le 22 juillet 2026.

Pour plus d'information :

SOURCE Inspirit Foundation

Contact médias : Jozef Agtarap | [email protected]