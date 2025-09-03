TORONTO, le 3 sept. 2025 /CNW/ - La Fondation Inspirit et ses partenaires sont fiers d'annoncer le lancement du Fonds Avenir Médias, une nouvelle initiative de plusieurs millions de dollars visant à soutenir le journalisme indépendant qui renforce la vie civique et la démocratie au Canada.

Le cycle inaugural Fonds, ouvert dès aujourd'hui, les petites ou moyennes organisations qui font du journalisme percutant, qui sont dirigées par des membres de communautés mal desservies par les médias au Canada et qui sont résolument tournées vers l'avenir.

« Le Fonds arrive à point nommé pour soutenir un journalisme ancré dans les communautés, » déclare Jane Rabinowicz, PDG de la Fondation McConnell. « Nous sommes heureux d'appuyer le leadership d'Inspirit afin de bâtir un paysage médiatique plus résilient et représentatif. »

Selon l'Association canadienne des journalistes, sept salles de rédaction sur dix ne comptent aucun journaliste autochtone ou issu d'une minorité parmi leurs trois dirigeants principaux.

« Un leadership éditorial qui inclut les communautés mal desservies par les médias peut contribuer à regagner la confiance du public dans le journalisme, à une époque où celle-ci ne cesse de s'éroder. Cela inclut aussi les communautés nordiques et rurales », a déclaré Sadia Zaman, PDG de la Fondation Inspirit.

Les médias sélectionnés recevront des subventions de trois ans allant de 50 000 à 200 000 dollars canadiens par an, accompagnés d'un soutien en renforcement des capacités afin d'accroître leur résilience opérationnelle et financière et d'approfondir leurs liens avec leur public.

Le Fonds Avenir Médias a été créé par un groupe de fondations philanthropiques canadiennes, dont la Fondation Inspirit, la Fondation McConnell, la Fondation Euphrosine et la Fondation Sonor. Les donateurs ont déjà engagé 3 millions de dollars canadiens dans le Fonds, avec un objectif de 8 millions de dollars d'ici 2029.

Le lancement du Fonds arrive alors que les médias indépendants continuent à chercher de nouvelles façons de répondre aux besoins d'information des communautés. Si 581 médias locaux ont fermé leurs portes depuis 2008, 283 nouveaux médias ont vu le jour, selon le Local News Research Project.

Press Forward représente les dirigeantes et dirigeants de médias indépendants.

« Il s'agit d'une étape historique vers le soutien d'un écosystème médiatique prospère et diversifié au Canada », a déclaré Jeanette Ageson, présidente de Press Forward. « Le journalisme est un bien public qui nécessite le soutien de nos communautés pour se développer, et cette croissance nécessite des investissements stratégiques et significatifs de la part des partenaires financiers. »

La Fondation Inspirit incubera le Fonds pendant sa phase pilote, avec les conseils d'un groupe consultatif composé d'individus issus des secteurs philanthropique et journalistique. Les décisions de financement seront prises par un jury indépendant. Les bailleurs de fonds et le groupe consultatif ne participent pas à ces décisions.

Les candidatures pour le premier cycle du Fonds Avenir Médias sont ouvertes jusqu'au 29 septembre 2025. Visitez fondsavenirmedias.org pour plus d'informations.

