TORONTO, le 17 nov. 2023 /CNW/ - Des représentantes du Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat (PCFE) ainsi que du gouvernement de l'Ontario se sont jointes à Cheryl Graden, chef des affaires juridiques et des affaires générales d'entreprise et secrétaire générale, Bourse de Toronto, pour ouvrir les marchés et souligner la Journée de l'entrepreneuriat féminin.

Le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat ouvre les marchés - Vendredi 17 novembre 2023

Le PCFE est un réseau pancanadien et une plateforme numérique accessible visant à faciliter le partage de ressources et de données de recherche ainsi que des stratégies de premier plan. Composé de 10 centres régionaux et d'un réseau de plus de 250 organisations, le PCFE est conçu pour répondre aux besoins des femmes entrepreneures des diverses régions du pays. Avec le soutien du gouvernement du Canada, le PCFE diffuse son expertise d'un bout à l'autre du pays, permettant aux fournisseurs de services, à la communauté universitaire, au gouvernement et à l'industrie d'améliorer leur soutien aux femmes entrepreneures. Pour en savoir plus : https://wekh.ca/?lang=fr

Chaque année, le 19 novembre, la Journée de l'entrepreneuriat féminin est l'occasion de mettre en lumière le travail de femmes entrepreneures.

