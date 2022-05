LE PORT DU MASQUE DEMEURE ENCOURAGÉ EN PHARMACIE

MONTRÉAL, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Dès le samedi 14 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les commerces au Québec. L'Ordre des pharmaciens du Québec et les associations de pharmaciens salariés (APPSQ), de pharmaciens propriétaires (AQPP), de même que les chaînes et bannières de pharmacies (ABCPQ), encouragent toutefois la population de continuer de le porter en pharmacie, et plus spécifiquement dans les zones où sont vendus des médicaments et des services de santé sont prodigués.

Comme les cliniques médicales, les plus de 1 900 pharmacies communautaires du Québec représentent un milieu de soins où des patients vulnérables se présentent tous les jours. De plus, des interventions comme la vaccination y prennent place au quotidien. Dans ce contexte et à l'heure où la COVID-19 circule toujours, les pharmaciens du Québec invitent la population à respecter l'étiquette respiratoire pour protéger les patients et le personnel afin d'éviter des éclosions et d'assurer le maintien continu des opérations et des services à la population.

L'Ordre invite la population à faire preuve de compréhension et de collaboration envers les pharmaciens et leurs équipes et à porter le masque lorsqu'une visite à la pharmacie s'impose, surtout dans les sections expressément désignées en ce sens.

« Le port du masque en pharmacie est d'abord et avant tout une mesure de protection pour les autres, notamment les personnes plus vulnérables, comme les aînés et les personnes immunodéprimées. Porter le masque à la pharmacie constitue une marque de respect du personnel de la pharmacie, qui gagne à travailler dans un milieu sécuritaire afin d'offrir les meilleurs soins. Nous avons confiance que la population sera sensible à cette réalité ».

- Bertrand Bolduc, président de l'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe près de 10 000 pharmaciens.

SOURCE Ordre des pharmaciens du Québec

Renseignements: Ordre des pharmaciens du Québec, Paul Cérat, conseiller en relations publiques ([email protected]), Ligne média : 514-808-5556