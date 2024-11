MONTRÉAL, le 11 nov. 2024 /CNW/ - En ce premier jour de lock-out dans le conflit de travail qui oppose l'Association des employeurs maritimes (AEM) et le Syndicat des débardeurs du Port de Montréal, SCFP, Local 375, la PDG de l'Administration portuaire de Montréal (APM), Mme Julie Gascon, met en garde contre les graves conséquences économiques d'un conflit prolongé tant pour Montréal que pour le Québec, et l'ensemble du Canada.

« Ce lock-out ne concerne pas uniquement les 1 200 débardeurs touchés directement par l'arrêt de travail, mais a également un impact sur plus de 10 000 travailleurs du secteur logistique, du camionnage, aux employés des chemins de fer, en passant par les agents maritimes et les pilotes. Les emplois logistiques sont les premiers affectés et c'est inévitablement le début d'un effet domino sur l'ensemble de l'économie dans les marchés de l'on dessert », a-t-elle déclaré.

Selon Mme Gascon, chaque jour de conflit éloigne non seulement les navires des quais canadiens et met en péril des emplois et des revenus pour les entreprises. Alors que des informations circulent à l'effet que des lignes maritimes détournent déjà leurs navires vers d'autres ports sur la côte est, la PDG de l'APM s'inquiète pour le statut de la chaîne logistique canadienne en tant que destination fiable pour le transport de marchandises en Amérique du Nord. Madame Gascon souligne au passage que lorsque la chaîne logistique est affectée, l'ensemble des petites et des grandes entreprises qui comptent sur l'import et l'export de marchandises doivent trouver des alternatives souvent plus coûteuses ou tout simplement inexistantes.

Des impacts immédiats pour l'industrie du camionnage

Le président de l'Association du camionnage du Québec (ACQ), M. Marc Cadieux, rappelle que ce conflit ne touche pas seulement le transport maritime, mais qu'il se répercute directement sur le transport terrestre et les centaines d'emplois qui en découlent.

« Près de 2000 camions se déplacent chaque jour au Port de Montréal. Le gel de ses activités aura une répercussion immédiate sur de nombreux transporteurs qui devront envisager des licenciements. L'ACQ encourage vivement les parties prenantes, en responsabilité, à trouver une solution pour relancer au plus vite les activités commerciales sur ce point névralgique du commerce mondial et ne pas compromettre notre réputation sur la scène internationale », a-t-il déclaré.

