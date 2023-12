MONTRÉAL, le 4 déc. 2023 /CNW/ - En marge de la COP28 qui se déroule actuellement à Dubaï, l'Administration portuaire de Montréal (APM), Oceanex et QSL annoncent leur collaboration dans la création d'un premier corridor maritime vert domestique entre le Québec et Terre-Neuve. Ce corridor permettra de verdir l'une des plus importantes routes maritimes de l'est du Canada, utilisée quotidiennement entre le Port de Montréal et le Port de St. John's et desservi par Oceanex et QSL. Cette initiative s'inscrit dans les efforts respectifs afin de propulser la transition énergétique et de jouer un rôle moteur dans la décarbonation de l'industrie maritime.

Pour un corridor maritime vert

Le projet de corridor maritime vert -- dont l'objectif est d'éliminer les émissions de carbone sur une route maritime entre deux ports -- entre Montréal et Terre-Neuve consolidera l'avenir durable de l'une des plus importantes routes maritimes de l'est du pays, qui assure le transport de près de 500 000 tonnes de marchandises (conteneurisées et non conteneurisées) par année. Cette ligne maritime, essentielle pour l'approvisionnement en produits alimentaires, représente une centaine d'opérations par an avec une balance commerciale d'environ 85 % en exportations à destination de St. John's et 15 % en importations. Bien que les expéditeurs qui utilisent cet itinéraire réduisent déjà de plus de 80 % les émissions liées au transport de marchandises vers Terre-Neuve par rapport à l'alternative du transport routier, il s'agit ici d'aller plus loin.

Dans le cadre de cette collaboration entre le Port de Montréal, Oceanex et QSL, les partenaires travailleront sur la mise en œuvre et l'utilisation de carburants alternatifs et de technologies d'électrification directe, renforceront le partage d'informations et la transparence des données et effectueront des représentations communes auprès des organes gouvernementaux. Selon les analyses, l'empreinte carbone du transport de marchandises entre le Port de Montréal et le Port de St. John's pourrait être réduite de 27 000 tonnes de diesel et 87 000 tonnes de GES par an.

Un mouvement global

Dans un contexte où le secteur des transports constitue la 2e source d'émissions de GES au Canada, ce projet s'inscrit dans les efforts communs des acteurs de l'industrie maritime pour accélérer la transition énergétique. Le Port de Montréal a notamment annoncé sa cible d'atteindre la carboneutralité en 2035 et multiplie les initiatives pour y parvenir. QSL, dans son premier rapport ESG publié en septembre dernier, s'est engagé à accélérer la décarbonisation en collaborant avec les parties prenantes pour identifier et mettre en œuvre des actions efficaces de réduction des gaz à effet de serre (GES). Oceanex a développé des plans de flotte et des plans terrestres qui mesurent la performance environnementale permettant le développement d'une feuille de route pour minimiser son empreinte environnementale. Oceanex s'engage à réduire les émissions de gaz à effet de serre et recherche continuellement des opportunités pour atteindre ses objectifs de transport maritime neutre en carbone.

À l'échelle internationale, cette initiative rejoint les objectifs du Global Compact de l'ONU et de l'Agenda 2030 de l'AIVP. À l'échelle nationale, elle s'inscrit dans le sillage de la déclaration de Clydebank ratifiée lors de la COP26. À travers ce cadre, le Canada prend position pour l'établissement de routes maritimes zéro émission entre deux ports ou plus. La Loi canadienne sur la responsabilité en matière de carboneutralité énonce clairement l'engagement du gouvernement du Canada à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, avec l'obligation pour les ports canadiens de déposer un plan de réduction.

Citations

« C'est avec beaucoup de fierté que nous annonçons cette initiative ambitieuse en collaboration avec nos partenaires Oceanex et QSL. Nous disposons de tous les ingrédients clés pour faire de cette initiative un succès collectif : une vision commune, des acteurs engagés et mobilisés et une expertise précieuse. Nous sommes unis dans notre volonté de façonner un avenir maritime durable, de concrétiser nos cibles et d'avoir un impact positif sur notre environnement et notre industrie », a souligné Geneviève Deschamps, présidente-directrice générale par intérim du Port de Montréal.

« Chez QSL, nous aspirons à devenir le chef de file nord-américain de l'industrie en matière de développement durable. L'annonce d'aujourd'hui, aux côtés de nos partenaires de longue date Oceanex et le Port de Montréal, constitue une nouvelle étape vers la concrétisation cette vision », a déclaré Robert Bellisle, président et chef de la direction de QSL.

Matthew Hynes, vice-président exécutif d'Oceanex, a déclaré : " Oceanex est fière de participer à cette initiative conjointe et s'engage à collaborer avec ses partenaires pour mener à bien la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le corridor de transport vital entre Montréal et St. John's. Cet engagement souligne notre volonté de soutenir des pratiques plus écologiques dans le secteur maritime, réaffirmant le rôle d'Oceanex en tant que leader responsable dans l'industrie du transport."

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

À propos de QSL

Acteur clef de la chaîne logistique dont le siège social est à Québec, QSL développe des solutions sur mesure afin d'offrir des méthodes de manutention innovatrices en portant une attention particulière à la marchandise et en contribuant au mieux-être des collectivités au sein desquelles elle opère. Son empreinte socio-économique est impressionnante avec plus de 2000 employés et des activités qui se déploient dans 64 terminaux portuaires au Canada et aux États-Unis. Elle est lauréate de la catégorie Or des Sociétés les mieux gérées au Canada et figure au palmarès des Cultures d'entreprise les plus admirées au Canada. L'ensemble de ses terminaux portuaires sont certifiés Alliance verte. À l'automne 2021, QSL devenait la première entreprise maritime au Canada à joindre le Pacte Mondial des Nations Unies. En 2023, une partie importante de ses activités obtenait les certifications ISO 14001 (environnement) et ISO 45001 (santé et sécurité). Aujourd'hui, cette quête d'excellence se poursuit entre autres par l'implantation de ces certifications à travers l'ensemble de ses activités. www.qsl.com

À propos d'Oceanex

Depuis plus de 100 ans, Oceanex fournit des services de transport intermodal de marchandises sûrs, efficaces et fiables à ses clients de l'est du Canada. Oceanex exploite le plus grand terminal maritime de Terre-Neuve, traitant près de 50 % du fret de l'île. Grâce à sa flotte de navires de classe glace, de conteneurs et de remorques, Oceanex offre toute l'année des services hebdomadaires de qualité supérieure à partir de n'importe quel endroit en Amérique du Nord vers et depuis Terre-Neuve via Montréal et Halifax. Grâce à son équipe de spécialistes du transport, Oceanex offre un service porte-à-porte sans faille, répondant aux besoins de diverses industries.

