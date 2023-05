MONTRÉAL, le 2 mai 2023 /CNW/ - Six ans après la signature de leur premier accord international de coopération, le Port de Montréal et HAROPA PORT ont annoncé le renouvellement de cette entente, dont l'objectif premier est de renforcer les corridors commerciaux entre le Canada et la France. L'accord a été conclu le 28 avril dernier entre Martin Imbleau, président-directeur général de l'APM, et Stéphane Raison, directeur général de HAROPA PORT, à l'occasion d'une mission officielle de la mairesse de Montréal Valérie Plante à Paris.

Deux des plus importants ports de la Francophonie, l'Administration portuaire de Montréal et le premier port de France partagent de nombreux points et similitudes, notamment par leur positionnement géographique au sein d'un corridor logistique et à proximité immédiate de bassins commerciaux et industriels majeurs.

Dans une volonté commune de consolider leurs relations, d'amorcer des réflexions, d'engager des actions et de favoriser des démarches mutuellement bénéfiques, l'accord international de coopération signé entre les deux administrations portuaires s'articule autour des cinq axes suivants :

1) Commercialisation et développement de pôles logistiques à l'extérieur du territoire portuaire

Afin de renforcer leur positionnement commercial en tant que plateformes de transit maritime et portes d'entrée et sortie privilégiées pour les flux entre l'Amérique du Nord et l'Europe, les deux administrations collaboreront autour d'échanges d'intelligence d'affaires, de stratégies de déploiement d'infrastructures connexes aux activités portuaires, d'analyse de marchés et de filières et d'une stratégie marketing conjointe.

2) Efficience énergétique et développement durable

Afin d'engager une réflexion et de mettre en place des actions pour une gestion durable des espaces portuaires, l'APM et HAROPA PORT travailleront sur des investissements et initiatives permettant d'accroître l'efficacité énergétique, ou encore le développement de nouvelles industries et filières énergétiques.

3) Pérennité des infrastructures et innovation

Ces actions visent à positionner les systèmes portuaires vers l'avenir, accroître leur résilience en renforçant les appuis sur les technologies et le numérique pour améliorer le passage de la marchandise, la qualité de service aux clients et l'insertion dans les territoires.

4) Attractivité des métiers et diversité

En favorisant la création de ponts académiques au sein des milieux universitaires ainsi que d'échanges professionnels périodiques, il s'agit d'œuvrer pour favoriser l'attractivité des métiers et répondre aux tensions de recrutement que connaît le secteur.

5) Collaboration entre administrations portuaires et corridors commerciaux

Dans le sillage de la fusion des trois administrations portuaires de l'Axe Seine en HAROPA PORT et de l'entente de collaboration entre les ports du Saint-Laurent, il s'agit de partager les meilleures pratiques et d'identifier les conditions gagnantes afin de favoriser la mise en place d'une approche commune entre ports pour mettre en valeurs l'ensemble de l'écosystème de commerce maritime.

« Le Port de Montréal et HAROPA PORT entretiennent des liens commerciaux privilégiés qui ont été considérablement renforcés depuis l'entrée en vigueur de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. En plus de nos relations historiques, nos deux administrations portuaires partagent des réalités géographiques similaires, des défis d'avenir communs et une volonté de collaboration à grande échelle complémentaire », a déclaré Martin Imbleau, président-directeur général de l'APM.

« Le renouvellement de cette entente constitue un signal important pour renforcer la coopération et les échanges entre deux écosystèmes très similaires, celui de l'Axe Seine et celui du Saint-Laurent. Nous souhaitons pouvoir mettre en place plusieurs initiatives innovantes au service du verdissement des transports entre la France et le Canada afin d'offrir à nos clients et partenaires une offre logistique décarbonée », a déclaré Stéphane Raison, directeur général de HAROPA PORT.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le 2e plus important port au Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient 19 000 emplois et génère des retombées économiques de l'ordre de 2,6 milliards de dollars par année.

À propos de HAROPA PORT

Les ports du Havre, Rouen et Paris constituent le Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine. Quatrième port nord-européen, HAROPA PORT est connecté à tous les continents grâce à une offre maritime internationale de premier plan (près de 620 ports touchés). Il dessert un vaste hinterland dont le cœur se situe sur la vallée de la Seine et la région parisienne qui forment le plus grand bassin de consommation français. Du Havre jusqu'à Paris, l'ensemble portuaire affiche 2,5 millions de m² d'entrepôts logistiques en service et plus d'1 million de m² d'entrepôts disponibles.

HAROPA PORT constitue aujourd'hui en France un système de transport et de logistique en mesure de proposer une offre de service globale et décarbonée de bout en bout. Il génère une activité maritime et fluviale annuelle de près de 110 millions de tonnes qui représente environ 160 000 emplois.

