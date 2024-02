MONTRÉAL, le 28 févr. 2024 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une entente avec Constructeurs Terminal de Contrecœur Grand Projet (CTCGP), composé des entreprises Pomerleau et Aecon, qui l'accompagnera dans la conception des travaux en eau de son projet d'expansion à Contrecœur selon une approche de type conception-construction collaborative (« CC collaborative »).

De gauche à droite, Thomas Clochard, vice-président directeur, Civil et Énergie nucléaire, Groupe Aecon inc. ; Julie Gascon, présidente-directrice générale, Administration portuaire de Montréal ; Philippe Adam, président-directeur général, Pomerleau. (Groupe CNW/Port de Montréal)

En octobre dernier, l'APM a indiqué qu'elle aurait recours à une approche hybride pour la conception et la construction de son projet d'expansion. Selon cette approche, les travaux terrestres seront réalisés par un partenaire privé ; les travaux en eau (qui incluent la construction des quais et les travaux de dragage) seront quant à eux sous la responsabilité de l'APM avec le soutien de partenaires. L'APM a ainsi conclu une entente dans les derniers jours avec CTCGP pour le développement de la conception de ce dernier volet.

Modèle d'entente collaborative

En vertu de l'approche CC collaborative, l'entrepreneur (ici, CTCGP) et le maître d'œuvre (ici, l'APM) collaborent étroitement tout au long de la phase de développement pour finaliser la conception du projet jusqu'à l'obtention d'un échéancier et d'un coût estimés pour les travaux. Cette approche, de plus en plus utilisée pour les grands projets d'infrastructure, offre des avantages en termes d'efficacité et de coordination tout en permettant une meilleure prévisibilité et gestion des risques pour toutes les parties, notamment au niveau des coûts et des délais. CTCGP a été choisi pour l'expertise et l'expérience de ses partenaires dans le domaine de l'infrastructure et des transports ainsi que dans les approches de type CC collaborative.

Citations

« Nous sommes très heureux d'annoncer ce partenariat avec Pomerleau et Aecon, regroupés au sein de CTCGP, pour la planification des travaux en eau de notre projet d'expansion à Contrecœur. La collaboration étroite entre ces deux entreprises renommées, combinée à l'approche innovante de conception-construction collaborative, renforce notre engagement envers l'efficacité, la coordination et la réussite de ce projet d'avenir. Nous sommes impatients de concrétiser cette vision ambitieuse pour l'avenir des chaînes logistiques du Canada et pour mieux desservir nos entreprises et notre communauté », a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'APM.

« Nous sommes fiers de faire partie du projet d'expansion du Port de Montréal à Contrecœur, qui permettra à l'APM de réaliser sa vision innovante pour l'industrie du transport maritime au pays. Nous saluons l'utilisation du modèle conception-construction collaboratif, qui priorise la transparence et le travail d'équipe entre le maître d'œuvre et le concepteur, et vient assurer une meilleure planification ainsi qu'une saine gestion des risques. Ensemble, avec l'équipe de l'APM et nos partenaires, nous mettrons à profit notre savoir-faire et nos expériences dans la création d'infrastructures portuaires de classe mondiale », dit Philippe Adam, président-directeur général de Pomerleau.

« Les travaux en eau constituent une part importante dans la réalisation du nouveau terminal de Contrecœur, qui offrira au plus grand port à conteneurs de l'est du Canada une capacité accrue qui contribuera à la croissance économique continue au Québec et au Canada », a déclaré Jean-Louis Servranckx, président et chef de la direction du Groupe Aecon Inc. « Nous sommes impatients de mettre à profit notre expérience de ce mode collaboratif de réalisation de projet et de la construction d'infrastructures civiles complexes pour ce projet vital avec notre client et notre partenaire. »

« Le Port de Montréal joue un rôle clé pour que les Canadiens obtiennent les biens dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin et à prix abordable. Notre investissement dans ce projet va renforcer notre chaîne d'approvisionnement et je me réjouis de ce jalon important », a mentionné l'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports et lieutenant du Québec.

« L'histoire du développement économique du Québec est intimement liée avec celle du développement de notre fleuve Saint-Laurent. Notre gouvernement y croit fermement, c'est pourquoi nous avons investi plus de 130 M$ dans le terminal Contrecœur du Port de Montréal. Nous saluons les avancées du Port et continuerons de soutenir ses activités », a indiqué Geneviève Guilbault, vice-première ministre du Québec et ministre des Transports et de la Mobilité durable.

Un projet d'avenir

Dans un contexte de croissance anticipée du secteur des conteneurs, le Port de Montréal franchit ici un nouveau jalon dans l'avancement de son projet d'expansion qui prévoit la construction d'un nouveau terminal à conteneurs dans la municipalité de Contrecœur. Connecté aux grands axes ferroviaires et autoroutiers, ce nouveau terminal permettra, à terme, d'ajouter une capacité annuelle équivalente à 60 % des conteneurs manutentionnés à Montréal afin de répondre aux besoins des importateurs, des exportateurs et des consommateurs du Québec et de l'est du Canada.

Revêtant une importance stratégique pour l'avenir des chaînes logistiques du pays, le projet a reçu en 2021 une déclaration de décision favorable du ministre de l'Environnement et du Changement climatique du Canada. Il bénéficie notamment du soutien financier du gouvernement du Canada (150 millions de dollars) et du gouvernement du Québec (130 millions de dollars).

Prochaines étapes

La planification des travaux en eau avec CTCGP, incluant l'évaluation des coûts et l'établissement de l'échéancier, s'effectuera donc au cours des 12 prochains mois. Au terme de cette phase, l'APM vise à attribuer les travaux de construction du quai et le dragage en fonction de ses processus d'approvisionnement et présentera un calendrier de réalisation à jour.

La planification des travaux terrestres, quant à elle, se déroule également en ce moment. L'APM lancera d'ici l'été 2024 un appel de propositions international sur invitation pour sélectionner un partenaire privé qui s'occupera de la construction terrestre du terminal (cour de conteneurs, bâtiments et services publics et connexion ferroviaire). Ce partenaire privé exploitera et entretiendra aussi le terminal sous une approche CCFEE (construction, conception, financement, entretien et exploitation). Un échéancier des travaux terrestres devrait lui aussi être dévoilé lorsque le résultat de l'appel d'offres sera connu, également d'ici environ 12 mois.

L'APM progresse en parallèle dans l'élaboration des plans de compensation, des programmes de suivi et des mesures d'atténuation qui doivent être réalisés afin de respecter les conditions de la déclaration de décision favorable reçue pour le projet. Les plans de compensation et programmes de suivi, qui sont développés en collaboration avec des experts, sont transmis à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AÉIC) en version finale et rendus publics par la suite, conformément à la procédure établie.

À propos de l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur

Située en zone industrielle, la réserve foncière de Contrecœur, acquise par l'Administration portuaire de Montréal il y a plus de 30 ans, a fait l'objet d'une planification rigoureuse et concertée afin de soutenir le développement de la chaîne logistique du Québec et de l'est du Canada. Avec l'appui de la Banque de l'infrastructure du Canada, du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec, le Port de Montréal et ses partenaires privés entendent y aménager un nouveau terminal à conteneurs à la fine pointe de la technologie en prévision de la manutention, à terme, de 1,15 million de conteneurs (EVP). Avantageusement située au cœur du principal bassin de consommateurs, d'importateurs et d'exportateurs du Québec et de l'est du Canada, proche des grands axes ferroviaires et autoroutiers, l'expansion du Port de Montréal à Contrecœur permettra de consolider les forces d'ici pour répondre efficacement aux besoins de demain. Ce projet renforcera, au cœur de la vallée du Saint-Laurent, l'ensemble logistique de calibre mondial.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

À propos de Pomerleau

Pomerleau est l'une des plus grandes entreprises de construction du Canada, avec près de 5 milliards de revenus. L'entreprise se spécialise dans les secteurs du bâtiment, d'infrastructure et de génie civil, et réalise de grands projets en modes alternatifs. Dotée d'un laboratoire de recherche et développement, Pomerleau intègre l'innovation dans la majorité de ses projets et construit de façon durable pour bâtir les milieux de vie de demain. Sa filiale Borea livre environ la moitié des projets de construction renouvelable au pays et le groupe ITC Construction, acquis par Pomerleau en 2022, est la plus importante entreprise de construction résidentielle dans l'ouest du pays. Elle détient également Pomerleau Capital, une filiale d'investissement et de financement d'infrastructures. Fondée il y a plus de 60 ans, Pomerleau compte 5 000 personnes sur plus de 200 sites d'un océan à l'autre. L'entreprise est reconnue comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada depuis 2020 et l'une des entreprises les mieux gérées par Deloitte. www.pomerleau.ca

À propos d'Aecon

Groupe Aecon Inc. (TSX : ARE) est une entreprise canadienne de construction et de développement d'infrastructures dotée d'une expertise mondiale. Aecon fournit des solutions intégrées à des clients des secteurs privé et public par le biais de son unité d'exploitation Construction dans les domaines de la construction civile, du transport urbain, de l'énergie nucléaire, des services d'utilités publiques et du secteur industriel, de même que des services d'élaboration de projet, de financement, d'investissement et de gestion par l'intermédiaire de son unité d'exploitation Concessions. Joignez-vous à notre communauté virtuelle sur X, LinkedIn, Facebook et Instagram @AeconGroupInc.

SOURCE Port de Montréal

Renseignements: Port de Montréal, Renée Larouche, Directrice des communications, [email protected], 514 531-2410; Pomerleau, Jean-Philippe Lepage, Directeur, relations publiques et marketing, [email protected], 514 260-1819; Aecon, Diane Rivard, Conseillère principale, Communications, [email protected], 438 341-9302