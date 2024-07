MONTRÉAL, le 11 juill. 2024 /CNW/ - L'Administration portuaire de Montréal (APM) est heureuse d'annoncer qu'elle a apporté la semaine dernière la touche finale à son grand projet d'optimisation de la capacité ferroviaire, un projet phare destiné à l'amélioration, la performance et la fluidité de ses services logistiques. Échelonné sur trois ans et représentant un investissement total de 62,4 M$, ce projet ambitieux déployé sur un territoire s'étendant de l'avenue Bourbonnière à la rue Panet, près du pont Jacques-Cartier, représente une augmentation significative de la capacité ferroviaire du Port de Montréal.

Nouvelles voies ferrées au Port de Montréal (Groupe CNW/Administration Portuaire de Montréal)

Une infrastructure renforcée au cœur du modèle Montréal

Le Port de Montréal se distingue grâce au « modèle Montréal », qui repose sur la fluidité des transferts intermodaux et qui permet de rejoindre un bassin de 110 millions de consommateurs. Chaque année, le réseau ferroviaire du Port de Montréal assure le transport de 2500 km de wagons. Environ 45 % des marchandises au Port sont transportées par train, à raison de 60 à 80 trains par semaine. Ce projet vise à renforcer et optimiser cette infrastructure stratégique au cœur de la chaîne d'approvisionnement du Grand Montréal.

Le projet inclut :

La mise en place de 2 nouvelles voies ferrées totalisant 6 km de voies supplémentaires et de 6 aiguillages pour desservir les 14 terminaux





La construction de murs de soutènement totalisant une longueur de plus d'un km.





Le déplacement de la route du port, ainsi que toutes ses infrastructures connexes (égout, aqueduc, réseau électrique et de télécom, etc)

Impact environnemental et social

Le projet d'optimisation de la capacité ferroviaire a mobilisé plusieurs équipes de l'APM et d'entreprises partenaires, incluant les équipes de génie civil, d'environnement, de la planification du territoire portuaire, d'électricité, de télécommunications et du ferroviaire. Plusieurs mesures ont également été identifiées pour améliorer le bilan environnemental du projet. On a notamment utilisé les sols excavés pour du remblayage, la nouvelle route du Port est faite en pavage recyclé et les traverses de voie ferrée en composite sont faites à partir de plastique recyclé. Des études sectorielles concernant le bruit, la poussière, la circulation, ainsi que l'impact sur la faune et la flore, ont également été menées avant le début du projet.

« Le projet d'optimisation de la capacité ferroviaire illustre notre engagement à maintenir la qualité et la fiabilité des services du Port de Montréal au cœur de l'écosystème logistique du Grand Montréal, au bénéfice des entreprises et de la population du Québec, de l'Ontario et du reste du Canada. Grâce à ces améliorations significatives, nous pouvons non seulement augmenter notre efficacité, mais également contribuer de manière substantielle à l'économie locale et régionale, » a déclaré Julie Gascon, présidente-directrice générale de l'APM.

À propos du Port de Montréal

Exploité par l'Administration portuaire de Montréal (APM), le Port de Montréal est le plus important port à conteneurs dans l'est du Canada et un centre de transbordement diversifié qui traite tous les types de marchandises : conteneurisées et non conteneurisées, vrac liquide et vrac solide. Seul port à conteneurs au Québec, il est un port de destination desservi par les plus grandes lignes maritimes au monde. Il est également une plaque tournante intermodale, dont l'offre de service est unique en Amérique du Nord, qui possède son propre réseau de chemin de fer directement sur les quais, relié aux deux réseaux ferroviaires pancanadiens. L'APM exploite aussi un terminal de croisières et un centre d'interprétation portuaire.

L'APM intègre les volets économique, social et environnemental dans ses démarches d'entreprise. Cet engagement est encadré dans une politique de développement durable, dont les principes directeurs visent l'implication, la coopération et la transparence. L'activité portuaire soutient quelque 590 000 emplois et près de 93,5 milliards d'activités économiques au Canada.

SOURCE Administration Portuaire de Montréal

SOURCE: Administration portuaire de Montréal, Renée Larouche, Directrice des communications, Courriel : [email protected], Téléphone : 514 531-2410