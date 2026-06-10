LE POPCORN DE CINÉMA PRÉFÉRÉ DES CANADIENS A DROIT À UNE SECONDE CHANCE

Too Good To Go s'associe à Cineplex partout au Canada pour donner une nouvelle vie aux collations des comptoirs alimentaires

TORONTO, le 10 juin 2026 /CNW/ - Cineplex débarque sur Too Good To Go avec une toute nouvelle façon de profiter de ses collations emblématiques de cinéma. Aujourd'hui, la plus grande plateforme mondiale dédiée à la revalorisation des surplus alimentaires annonce un partenariat national d'envergure avec Cineplex (TSX : CGX), permettant aux consommateurs d'accéder facilement à leurs collations préférées tout en contribuant à réduire le gaspillage alimentaire.

Too Good To Go s'associe à Cineplex partout au Canada pour donner une nouvelle vie aux collations des comptoirs alimentaires

Dès aujourd'hui, les cinémas Cineplex participants dans les dix provinces canadiennes proposeront chaque jour deux options distinctes de Paniers Surprises sur l'application Too Good To Go:

Panier Surprise Popcorn (5,99 $; valeur pouvant atteindre 18 $): comprend le popcorn signature de Cineplex.



comprend le popcorn signature de Cineplex. Panier Surprise du comptoir alimentaire (8,99 $; valeur pouvant atteindre 27 $): une sélection gourmande des grands classiques du cinéma pouvant inclure du popcorn, des nachos et des hot-dogs.

« En nous associant à Too Good To Go, nous offrons aux Canadiens une toute nouvelle façon de savourer nos collations emblématiques », affirme Kevin Watts, Premier vice-président, Exploitation et destinations de divertissement chez Cineplex. « Ils peuvent désormais récupérer un Panier Surprise rempli de collations Cineplex et en profiter où bon leur semble, tout en contribuant à ce que nos surplus alimentaires soient pleinement appréciés. »



Ce partenariat offre aux Canadiens une nouvelle façon flexible et abordable de profiter de leurs collations de cinéma préférées où qu'ils soient, en trois étapes simples:

Réserver: Ouvrir l'application gratuite Too Good To Go et utiliser la carte pour repérer un cinéma Cineplex participant près de chez vous. Acheter: Réserver le Panier Surprise de son choix. Récupérer: Passer chercher son Panier Surprise pendant la plage horaire indiquée.

Comme tous les Paniers Surprises sont offerts uniquement pour emporter, ils constituent une excellente façon d'agrémenter les petits moments du quotidien, qu'il s'agisse d'organiser un pique-nique au parc, profiter d'un moment entre amis, de faire le plein d'énergie pendant une séance d'étude tardive ou simplement de grignoter sur le pouce.

« Nous savons que les consommateurs recherchent de plus en plus des façons pratiques et flexibles de profiter des marques et des expériences qu'ils aiment déjà » explique Chris MacAulay, vice-président des opérations pour Too Good To Go Amérique du Nord. « Ce partenariat permet non seulement aux Canadiens d'obtenir leurs collations Cineplex préférées à prix avantageux, mais il démontre également comment les entreprises peuvent répondre à l'évolution des besoins des consommateurs tout en posant des gestes concrets pour lutter contre le gaspillage alimentaire. »

Pour télécharger l'application Too Good To Go et trouver un cinéma Cineplex participant près de chez vous, visitez www.toogoodtogo.com. Votre prochaine collation préférée est plus proche que vous ne le pensez !

À propos de Cineplex:



Cineplex (TSX : CGX) est une marque canadienne de premier plan dont les activités se concentrent dans les domaines du cinéma, du contenu filmé et des loisirs, mais aussi du divertissement et des médias. Cineplex offre à des millions d'invités la possibilité de s'évader du quotidien grâce à son circuit de plus de 171 cinémas et établissements de divertissement. En plus d'être l'exploitant de salles de cinéma le plus important et le plus novateur au pays, Cineplex possède aussi des entreprises à succès : destinations préférées au pays dans la catégorie « restauration et divertissement » (The Rec Room), complexes conçus spécialement pour les adolescents et les familles (Playdium), emplacements regroupant cinéma, jeux, restauration et spectacles sous un même toit (Junxion), médias cinématographiques (Cineplex Média), programmation cinéma complémentaire (Événements Cineplex) et distribution cinématographique (Cineplex Pictures). Cineplex est en outre partenaire de Scène+, le plus important programme de fidélisation axé sur le divertissement au Canada, ce qui lui permet d'offrir un rapport qualité-prix encore plus élevé à ses invités. Fière d'être reconnue comme possédant l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada, Cineplex emploie plus de 10 000 personnes dans ses bureaux et emplacements canadiens. Pour en apprendre davantage, consultez le site Cineplex.com.

À propos de Too Good To Go:

Too Good To Go est une entreprise à impact social qui met en relation des utilisateurs et des commerces afin de sauver des denrées alimentaires invendues et d'empêcher qu'elles ne soient gaspillées. Avec 120 millions d'utilisateurs et 200 000 partenaires actifs à travers 21 pays en Europe and Amérique du Nord, America, Too Good To Go est aujourd'hui le chef de file mondial de la lutte contre le gaspillage alimentaire. Depuis son lancement en 2016, Too Good To Go a contribué à éviter le gaspillage de plus 600 millions de repas, soit l'équivalent de plus d'1.6 million de tonnes d'éq. CO₂ évitée. Selon le Rapport Drawdown (2020), la réduction du gaspillage alimentaire est la première mesure à prendre pour contribuer à la lutte contre le changement climatique.

SOURCE Too Good To Go

Relation médias - Too Good To Go : [email protected]; Relations médias - Cineplex : [email protected]