Too Good To Go et le Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie dévoilent les résultats d'une étude d'envergure sur le gaspillage alimentaire domestique

MONTRÉAL, le 18 nov. 2025 /CNW/ - Au Canada, les dates indiquées sur les étiquettes d'aliments entraînent une part importante du gaspillage alimentaire. Selon Deuxième Récolte (2024), 23 % du gaspillage alimentaire évitable est causé par les dates « meilleur avant », de la transformation à l'achat. À la maison, un quart de tout ce qui est jeté (en poids) résulte de la confusion autour de cette date -- une proportion plus élevée qu'aux États-Unis (20 %, FDA 2024) et qu'en Europe (10 %, Commission européenne 2018).

Gracieuseté de Too Good To Go

À l'occasion du premier anniversaire du lancement de l'initiative « Observez, sentez, goûtez » au Canada, Too Good To Go -- l'entreprise à impact social à l'origine de la plus grande place de marché au monde pour les surplus alimentaires -- publie les résultats d'une étude mandatée au Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie. Cette étude chiffre notamment le coût annuel du gaspillage alimentaire lié à la confusion autour des dates « meilleur avant » par ménage canadien.

« À Too Good To Go, nous œuvrons à mettre le sujet du gaspillage alimentaire au centre des discussions. Grâce à l'application, les Canadiens ont pu sauver 12 millions de repas auprès de plus de 17 000 commerces, d'un océan à l'autre. En parallèle, l'initiative "Observez, sentez, goûtez" encourage les consommateurs à faire confiance à leurs sens pour des produits dont la date "meilleur avant" est dépassée, afin de réduire le gaspillage alimentaire à la maison » déclare Chris MacAulay, vice-président, Amérique du Nord, de Too Good To Go. « Nous sommes fiers de partager les résultats de cette étude qui met en lumière l'opportunité que nous avons d'agir pour la planète et notre portefeuille, en se fiant à nos sens. Nous invitons tous les fabricants et détaillants alimentaires à se joindre à notre initiative. »

La date « meilleur avant », un indicateur de qualité optimale

L'étude menée par le Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie pour Too Good To Go visait à comprendre les perceptions des consommateurs à l'égard de ces dates, et évaluer à quel point leurs connaissances, attitudes et valeurs influencent leurs comportements. Voici les principaux résultats :

30 % des Canadiens ne connaissent pas la signification de la date « meilleur avant », et 4 sur 10 jettent des aliments après leur date « meilleur avant », même lorsqu'ils sont encore comestibles.

69 % des Québécois observent, sentent et goûtent un produit pour déterminer s'il est encore comestible lorsque la date « meilleur avant » est dépassée. Pourtant, 3 sur 4 se basent encore uniquement sur cette date pour décider s'il est sécuritaire de le manger.

6 Québécois sur 10 prennent en compte le coût des aliments lorsqu'ils décident de consommer des produits après leur date « meilleur avant ».

Chaque année, les ménages québécois jettent en moyenne 290 $ de produits alimentaires à cause d'une confusion autour des dates « meilleur avant ».

Comme le mentionne l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA), la date « meilleur avant » indique pendant combien de temps un aliment non ouvert et entreposé correctement conserve sa qualité optimale -- et non sa sécurité. Les produits ayant une durée de conservation de plus de 90 jours ne nécessitent par ailleurs pas de date « meilleur avant ».

L'initiative « Observez, sentez, goûtez » continue à donner confiance aux consommateurs

Lancée au Canada en 2024, l'initiative « Observez, sentez, goûtez » vise à aider les consommateurs à se fier à leurs sens lorsque les produits n'ont pas de date ou que la date « meilleur avant » est dépassée.

Des produits laitiers aux boissons, des collations aux condiments, plusieurs marques canadiennes de premier plan participent à l'initiative au Canada (Bel Group, Capel Foods, Terry's Chocolate, Dr. Oetker, Flirt Drinks, Greenhouse, Healtea, Kopi Thyme, Dums Coffee et Paz Bakery). Leurs produits intègrent le pictogramme « Observez, sentez, goûtez » sur leurs emballages, et ces marques contribuent à sensibiliser les consommateurs à faire confiance à leurs sens grâce à des campagnes de communication.

Active aussi dans 14 pays européens, cette initiative regroupe aujourd'hui plus de 500 marques participantes dans le monde. Le pictogramme « Observez, sentez, goûtez » est imprimé sur plus de 7 milliards de produits annuellement.

« L'étude que nous publions montre que, malgré une compréhension accrue des dates, la date "meilleur avant" reste le plus souvent l'indicateur final pour décider si un produit sera consommé ou jeté -- ce qui ne devrait pas être le cas pour ce type de produits » explique le professeur Sylvain Charlebois, directeur du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie. « Le degré de gaspillage alimentaire varie selon les générations, la tolérance au risque et les valeurs environnementales. Des initiatives comme "Observez, sentez, goûtez" sont essentielles pour aider les consommateurs à passer de la connaissance à l'action et réduire le gaspillage évitable. »

Too Good To Go invite toutes les entreprises alimentaires qui souhaitent aider les consommateurs à réduire le gaspillage alimentaire à la maison à rejoindre l'initiative « Observez, sentez, goûtez », en visitant tgtg-label.com.

À propos de Too Good To Go

Too Good To Go est une entreprise à impact social qui met en relation des utilisateurs et des commerces afin de sauver des denrées alimentaires invendues et d'empêcher qu'elles ne soient gaspillées. Avec 120 millions d'utilisateurs et 180 000 partenaires actifs à travers 20 pays, Too Good To Go est aujourd'hui le chef de file mondial de la lutte contre le gaspillage alimentaire.

Depuis son lancement en 2016, Too Good To Go a contribué à éviter le gaspillage de plus de 500 millions de repas, soit l'équivalent de plus d'1,35 million de tonnes d'éq. CO₂ évitée. Selon le Rapport Drawdown (2020), la réduction du gaspillage alimentaire est la première mesure à prendre pour contribuer à la lutte contre le changement climatique, en limitant la hausse des températures à 2˚C d'ici 2100.

Pour plus d'informations, visitez https://www.toogoodtogo.com/fr-ca/press

