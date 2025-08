Tous les établissements Food Basics de l'Ontario sont maintenant présentés sur l'application Too Good To Go

TORONTO, 1er août 2025 /CNW/ -- Food Basics renforce son engagement à offrir à ses clients « toujours plus pour moins » grâce à un nouveau partenariat avec Too Good To Go, le plus grand marché mondial pour les surplus alimentaires. À ce jour, les 148 établissements Food Basics de l'Ontario utilisent l'application Too Good To Go, qui offre aux acheteurs un nouveau moyen pratique d'accéder à des produits d'épicerie frais à des rabais importants, tout en les aidant à s'attaquer au gaspillage alimentaire.

S'appuyant sur le succès des partenariats avec Metro Ontario, Metro Québec et Super C, Food Basics devient la dernière bannière de la famille Metro Inc. à se joindre au mouvement mondial pour réduire le gaspillage alimentaire. Depuis le lancement des premiers magasins Metro Ontario sur la plateforme en novembre 2022, l'épicier a contribué à éviter que plus d'un million de repas ne soient gaspillés.

À compter d'aujourd'hui, les consommateurs auront la possibilité de choisir parmi quatre catégories de sacs surprises. Les variétés suivantes seront vendues à un rabais important :

Viande et fruits de mer (à 9,99 $, valeur de 30 $)

Boulangerie (à 5,99 $, valeur de 18 $)

Produits laitiers (à 5,99 $, valeur de 18 $)

Deli (à 5,99 $, d'une valeur de 18 $

« Chez Food Basics, nous nous engageons à offrir de la valeur à nos clients chaque jour, sans compromettre la qualité. « En offrant ces assortiments à bas prix, nous donnons une deuxième chance aux produits qui sont encore parfaitement bons à manger, tout en répondant aux besoins de nos clients qui cherchent des options économiques et responsables », a déclaré Hardeep Kharaud, vice-président principal, Food Basics.

En offrant aux consommateurs une nouvelle façon d'acheter des aliments périssables, Food Basics aide à réduire le gaspillage alimentaire au niveau communautaire tout en rendant les économies quotidiennes plus accessibles à tous.

« Chez Too Good To Go, nous croyons qu'il faut conserver les aliments de qualité, et non les gaspiller. Nous sommes honorés de nous associer à un épicier de premier plan qui partage cette passion », a déclaré Chris MacAulay, vice-président, Amérique du Nord, Too Good To Go. « Ensemble, nous faisons en sorte qu'il soit simple, abordable et délicieux de lutter contre le gaspillage alimentaire. Ce partenariat continue de démontrer qu'il est aussi facile de faire le bien que de faire l'épicerie. »

Avec plus de 16 000 partenaires de vente d'aliments au Canada, Too Good To Go a contribué à récupérer plus de 10 millions de repas perdus depuis son lancement au Canada en juillet 2021, ce qui a empêché plus de 25 millions de kilogrammes de CO e de pénétrer dans l'atmosphère.

Too Good To Go continue de prendre de l'expansion partout au pays en ajoutant des partenaires et des catégories de sacs chaque jour. Les entreprises de vente de produits alimentaires sont invitées à y participer en visitant TooGoodToGo.com et en sélectionnant « Business Sign-Up ».

L'application Too Good To Go est offerte gratuitement dans l'App Store d'Apple pour iOS et Google Play pour Android. Pour en savoir plus sur Too Good To Go et pour trouver des conseils et des astuces pour moins gaspiller, suivez la page Instagram TooGoodToGo.can.

À propos de Food Basics

Depuis 30 ans, Food Basics aide les clients à économiser sur leurs besoins alimentaires en offrant Always More for Less. Food Basics repose sur trois principes directeurs : toujours frais, toujours en stock et toujours à bons prix. Food Basics est la bannière de rabais de Metro Ontario Inc. et exploite actuellement 148 magasins en Ontario.

À propos de Too Good To Go

Too Good To Go est une entreprise mondiale à impact social qui met les utilisateurs en relation avec des partenaires pour récupérer les aliments invendus et les empêcher de disparaître. Avec 100 millions d'utilisateurs inscrits et 175 000 partenaires actifs dans 19 pays, Too Good To Go exploite le plus grand marché mondial pour les surplus alimentaires. Depuis son lancement en 2016, Too Good To Go a contribué à éviter le gaspillage de plus de 400 millions de repas, l'équivalent de 1,1 million de tonnes d'éq. CO2 évitées. Selon le projet Drawdown (2020), la réduction du gaspillage alimentaire est la première mesure que vous pouvez prendre pour aider à lutter contre les changements climatiques, en limitant l'augmentation de la température à seulement 2 C d'ici 2100. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.toogoodtogo.com/fr-ca/press.

