QUÉBEC, le 21 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le Pôle des entreprises de la Capitale-Nationale débutera la vaccination le mardi 25 mai prochain. Ce Pôle de vaccination sera ouvert à la population de la Capitale-Nationale, incluant les quelque 15 000 employés des entreprises participantes et les membres de leurs familles immédiates (18 ans et plus), toujours en suivant l'ordre de priorité établi par le gouvernement du Québec. Au total, il est prévu que le Pôle des entreprises de la Capitale-Nationale puisse vacciner environ 25 000 personnes (50 000 doses de vaccin).