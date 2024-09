INVITATION AUX MÉDIAS - Inauguration du premier pôle de mobilité de l'Agence de mobilité durable de Montréal

MONTRÉAL, le 24 sept. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont conviés à l'inauguration du pôle de mobilité Masson en présence de Sophie Mauzerolle, responsable du transport et de la mobilité au comité exécutif de la Ville de Montréal, de François Limoges, maire de l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie, ainsi que de Laurent Chevrot, directeur général de l'Agence de mobilité durable de Montréal. Ce pôle de mobilité sera d'ailleurs officiellement certifié Stationnement écoresponsable par le Conseil régional de l'environnement de Montréal lors de cette inauguration.

Il s'agit d'une étape majeure pour l'Agence et la Ville de Montréal, ainsi que pour les citoyennes et citoyens. Ce pôle marque le début d'une transition vers des stationnements plus écoresponsables et permet de lever plusieurs obstacles à l'utilisation de transports plus durables.

Des prises de parole ainsi qu'une présentation des installations du pôle sont prévues afin d'en présenter les particularités et les avantages. Une période de questions sera réservée pour les journalistes ainsi qu'une séance de photos.

Les médias sont également invités à participer aux portes ouvertes du pôle de mobilité qui suivront. Cet événement, ouvert au grand public et aux partenaires en mobilité durable, comprendra plusieurs présentations, notamment celles du CRE-Montréal, de Communauto, BIXI et du Circuit électrique sur leurs activités et leur implication dans les offres de mobilité sur le site.

Voici les informations pratiques :

Date : 25 septembre 2024

Heure de l'inauguration : 13h à 14h

Portes ouvertes : 14h à 19h

Lieu : Pôle de mobilité Masson. Le point de rencontre sera au stationnement situé entre la 6e et la 7e avenue, derrière la rue Masson.

À noter que si le temps est pluvieux, nous avons prévu un abri.

À propos des pôles de mobilité

Les pôles de mobilité offrent à la clientèle la possibilité de choisir parmi différents modes de transport selon leurs besoins, tels que le vélo, l'autopartage et le vélopartage. Il vise également à enrichir la vie quotidienne du quartier et de ses habitants, avec notamment un aménagement plus sécuritaire afin de protéger les piéton-ne-s, les cyclistes et les personnes à trottinettes, l'installation de deux placottoirs et d'une station de réparation de vélos. De plus, depuis le 2 septembre, les travaux du deuxième pôle de mobilité sont en cours.

À propos de l'Agence de mobilité durable de Montréal

L'Agence de mobilité durable de Montréal est une organisation paramunicipale qui innove pour une mobilité plus durable, en gérant les espaces qui lui sont confiés dans la bordure et dans les stationnements hors rue, par ses activités de surveillance de l'espace public sur le territoire montréalais et par une information améliorée à la collectivité. Elle met son expertise en mobilité durable au service de la Ville de Montréal afin d'améliorer la qualité de vie et d'appuyer la vitalité économique en facilitant le partage équitable de l'espace et l'accessibilité de la ville pour tous. En soutenant les actions qui favorisent la mobilité urbaine, l'Agence travaille entre autres à améliorer l'expérience client, le partage de la rue et l'occupation du domaine public. Elle mise également sur sa capacité opérationnelle et d'expérimentation pour appuyer la Ville de Montréal et ses partenaires dans l'atteinte de leurs objectifs, tout en fédérant les acteurs de la mobilité.

