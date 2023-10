Le Pôle d'enseignement supérieur secteur minier : un enseignement concerté pour les mines de demain

ROUYN-NORANDA, QC, le 30 oct. 2023 /CNW/ - L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) et le Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue (CAT) sont fiers de lancer aujourd'hui la signature visuelle et le tout nouveau site Web du Pôle d'enseignement supérieur secteur minier.

Le ministère de l'Enseignement supérieur du Québec a créé des pôles dans chaque région du Québec, accordant ainsi aux établissements d'enseignement supérieur sur le territoire des ressources spécifiques pour créer des synergies. En Abitibi-Témiscamingue, l'UQAT et le CAT ont choisi d'unir leurs efforts dans le secteur minier, un patrimoine économique et stratégique pour la région.

« Grâce à la compétence de son personnel et à sa volonté de continuellement rester à l'affût des exigences des entreprises œuvrant dans le secteur minier, le Pôle agit comme un catalyseur des échanges pédagogiques fructueux qui bénéficie aux personnes étudiantes. Sa mission est accomplie grâce aux actions et aux projets menés conjointement par les deux institutions et les partenaires », souligne Nancy Ross, conseillère stratégique en développement partenarial et coordonnatrice du Pôle en enseignement supérieur secteur minier à l'UQAT.

Des projets tangibles avec des partenaires impliqués

Plusieurs collaborateurs et collaboratrices gravitent autour du Pôle et coconstruisent des projets réfléchis qui répondent à des besoins identifiés. Le Pôle vise notamment à rendre les formations plus accessibles et agiles pour une diversité de personnes étudiantes et à actualiser les contenus pour toujours être au diapason avec les transformations de l'industrie, de la société, de la transition vers l'industrie 4.0 et de la transition énergétique.

Avec le lancement du site Web, les utilisateurs et utilisatrices pourront naviguer à travers les différentes sections pour en apprendre davantage sur la mission et les champs d'action du Pôle. Le site présente également divers projets mis en œuvre, comme l'évènement Mines de demain, l'expérience numérique au secondaire XPmines ainsi que de multiples actions visant notamment à adapter des programmes afin qu'ils soient culturellement pertinents pour les Autochtones ou accessibles pour des personnes en réorientation de carrière.

« Nous avons élaboré des outils de communication, car nous souhaitons travailler davantage avec le milieu. Cela permettra aux personnes de communiquer avec nous, de partager des idées et, espérons-le, de proposer des collaborations », mentionne Isabelle Lessard, coordonnatrice technopédagogie et Pôle d'enseignement supérieur secteur minier au CAT. Un site à visiter pour ceux et celles qui œuvrent dans le domaine de l'enseignement et dans le secteur minier!

