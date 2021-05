TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 17 mai 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada et les Premières Nations travaillent en partenariat afin d'améliorer l'accès à une eau potable propre et sûre et de faire lever dès que possible tous les avis à long terme concernant l'eau potable dans les réseaux publics des réserves.

Aujourd'hui, Services aux Autochtones Canada a fait le point sur les progrès accomplis relativement à l'eau potable propre dans toutes les communautés des Premières Nations. Au 17 mai 2021, 106 avis à long terme concernant l'eau potable avaient été levés. Autrement dit, un accès fiable à une eau potable salubre a été rétabli pour 5 920 foyers et 447 édifices dans 77 communautés depuis novembre 2015.

Il reste encore beaucoup à faire et des projets sont en cours afin de lever les 53 avis à long terme concernant l'eau potable encore en vigueur dans 34 communautés des Premières Nations.

Notre volonté d'améliorer l'accès à de l'eau potable propre dans les réserves maintenant et dans l'avenir ne se limite pas à lever les avis à long terme concernant l'eau potable. Le gouvernement du Canada reconnait qu'il est essentiel d'accroître son appui au budget de fonctionnement et d'entretien (F et E) pour assurer la durabilité à long terme des infrastructures d'approvisionnement en eau potable et éviter que des avis à long terme concernant l'eau potable se reproduisent dans l'avenir. Les investissements annoncés dans le budget de 2019 et dans l'Énoncé économique de l'automne 2020 signifient que Services aux Autochtones Canada viendra presque quadrupler le financement annuel qu'il fournit aux Premières Nations pour appuyer le fonctionnement et l'entretien des infrastructures d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées sur une base permanente.

Grâce à ces investissements, la totalité des coûts de fonctionnement et d'entretien des infrastructures d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées seront financés, comparativement à 80 % des coûts auparavant.

Les communautés des Premières Nations de tout le pays ont maintenant reçu davantage de financement de F et E pour l'exercice 2020-2021. Pour la présente année financière, la majorité des fonds de F et E ont été alloués aux Premières Nations pour leur permettre de planifier leurs activités de F et E. Les fonds supplémentaires seront communiqués dès que possible pour mettre les communautés dans la meilleure position possible pour la planification future des opérations des activités de F et E.

Le gouvernement continue de réaliser des investissements importants dans des projets d'infrastructure d'approvisionnement en eau à long terme pour soutenir un accès fiable à une eau potable et propre et éviter que des avis concernant l'eau potable ne deviennent des avis à long terme. Depuis novembre 2015, le gouvernement a investi dans 694 projets d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées dans 581 communautés des Premières Nations. Soixante nouvelles installations d'approvisionnement en eau potable, de traitement d'eaux usées et de lagunes ont été construites et 39 autres sont en cours de construction.

Progrès dans l'élimination de tous les avis à long terme concernant l'eau potable dans les réseaux publics des réserves

Depuis notre dernière mise à jour sur les progrès accomplis faite le 31 mars 2021, les Premières Nations, avec l'appui de Services aux Autochtones Canada, ont levé un avis à long terme concernant l'eau potable.

Wahta Mohawks en date du 31 mars 2021

Les Mohawks de Wahta ont levé un avis d'eau potable à long terme touchant le réseau d'eau de l'administration et du centre communautaire de Wahta. L'avis, en place depuis septembre 2013, a été levé le 31 mars 2021, après la construction d'un nouveau puits et l'installation d'une unité de traitement au point d'entrée. L'eau répond à toutes les exigences applicables. Services aux Autochtones Canada continue de travailler avec Wahta Mohawk à la recherche d'une solution communautaire pour un accès durable à l'eau potable.

De plus, depuis le 1er avril 2021, trois avis à court terme sur l'eau potable, qui avaient duré entre 2 et 12 mois, ont été levés avant de devenir des avis à long terme.

Citations

« Nous savons que les progrès ne sont jamais assez rapides, et un avis à long terme est un avis de trop. À ce jour, 106 avis à long terme concernant l'eau potable ont été levés, et des projets sont en cours afin de lever les avis restants. Notre promesse d'améliorer l'accès à de l'eau potable propre dans les réserves ne comporte pas de date d'échéance et ne se limite pas à nos efforts visant à lever tous les avis à long terme relatifs à l'eau potable. Les communautés des Premières Nations ont maintenant reçu la première tranche du financement accru pour le fonctionnement et l'entretien. Ces améliorations fourniront aux Premières Nations un flux de financement prévisible, qui les aidera à établir des plans stratégiques pour leurs communautés. Nous n'arrêterons pas tant que chaque Première Nation n'aura pas accès à une eau potable salubre et nous continuerons de construire les infrastructures requises pour faire en sorte qu'il s'agit de solutions durables et prévisibles répondant aux besoins particuliers des communautés des Premières Nations. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Un avis concernant l'eau potable devient à long terme lorsqu'il est en vigueur depuis plus d'un an. Entre novembre 2015 et le 17 mai 2021, 106 avis à long terme touchant les systèmes publics dans les réserves ont été levés; 53 avis demeurent en vigueur dans 34 Premières Nations.

le 17 mai 2021, 106 avis à long terme touchant les systèmes publics dans les réserves ont été levés; 53 avis demeurent en vigueur dans 34 Premières Nations. Au 31 décembre 2020, plus de 1,82 milliard de dollars de fonds ciblés ont été alloués pour soutenir 694 projets d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans 581 communautés des Premières Nations, desservant environ 463 000 personnes. Au total, 393 de ces projets sont terminés.

En décembre 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un montant supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour aider à accélérer le travail effectué pour mettre fin à tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable dans les systèmes publics dans les réserves, pour mieux appuyer le fonctionnement et l'entretien des systèmes et pour poursuivre les investissements du programme dans les infrastructures d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées. Ce financement comprend 616,3 millions de dollars sur six ans, et 114,1 millions de dollars par année par la suite afin de soutenir davantage le fonctionnement et l'entretien de l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves.

a annoncé un montant supplémentaire de 1,5 milliard de dollars pour aider à accélérer le travail effectué pour mettre fin à tous les avis à long terme sur la qualité de l'eau potable dans les systèmes publics dans les réserves, pour mieux appuyer le fonctionnement et l'entretien des systèmes et pour poursuivre les investissements du programme dans les infrastructures d'approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées. Ce financement comprend 616,3 millions de dollars sur six ans, et 114,1 millions de dollars par année par la suite afin de soutenir davantage le fonctionnement et l'entretien de l'infrastructure d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves. Compte tenu de l'augmentation du financement pour le fonctionnement et l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées au cours des dernières années, cela signifie que d'ici 2025-2026, un financement permanent de plus de 400 millions de dollars par année sera accordé aux Premières Nations, comparativement à 109 millions de dollars en 2018-2019.

Pour cet exercice, la majorité des fonds de F et E ont été alloués aux Premières Nations en fonction du montant de base fourni l'an dernier, ce qui permet de planifier les activités de F et E. Le reste du financement de F et E sera distribué selon une nouvelle formule afin de mieux tenir compte des coûts de F et E pour l'exercice 2021- 2022 et les exercices suivants. Les allocations continueront de couvrir 100 % des coûts de F et E basés sur la formule pour les systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées.

les exercices suivants. Les allocations continueront de couvrir 100 % des coûts de F et E basés sur la formule pour les systèmes d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes de commerce et de transport, ainsi que dans les communautés rurales et nordiques du Canada .

