QUÉBEC, le 25 nov. 2025 /CNW/ - Dans le cadre de la mise à jour économique et financière de l'automne 2025, le ministre des Finances, M. Eric Girard, présente aujourd'hui des initiatives additionnelles totalisant 8,3 milliards de dollars pour protéger notre pouvoir d'achat et notre économie dans le contexte particulier qui touche le Québec. Ces nouvelles mesures permettront notamment de remettre 5,9 milliards de dollars dans le portefeuille des Québécois, dont 4,1 milliards de dollars sont liés à l'indexation du régime fiscal. Avec cette mise à jour, le gouvernement poursuit également son chemin vers un retour graduel à l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030.

Le gouvernement agit en priorité pour protéger le pouvoir d'achat des Québécois et prévoit également l'annulation de la hausse du taux d'inclusion des gains en capital, en plus de présenter des mesures totalisant 2,5 milliards de dollars pour accroître la résilience économique du Québec, notamment en bonifiant les mesures d'amortissement accéléré.

Économie de 1,8 G$ sur cinq ans pour les travailleurs grâce à la réduction des taux de cotisation au RRQ et au RQAP

Face à la pression financière que vivent de nombreux ménages, le gouvernement agit dès maintenant pour aider les travailleurs en retournant 1,8 milliard de dollars dans leur portefeuille au cours des cinq prochaines années grâce à une réduction, dès le 1er janvier prochain, des taux de cotisation au Régime de rentes du Québec (RRQ) et au Régime québécois d'assurance parentale (RQAP). Cette réduction procurera une économie maximale de 137 $ pour un employé et de 259 $ pour un travailleur autonome.

Indexation des paramètres du régime d'imposition des particuliers

Les Québécois pourront également profiter, dès le 1er janvier 2026, d'une indexation de 2,05 % des paramètres du régime fiscal des particuliers et des prestations d'assistance sociale. Cette indexation se traduira par un allègement fiscal de 4,1 milliards de dollars sur cinq ans pour les ménages.

Annulation de la hausse du taux d'inclusion des gains en capital

Le gouvernement annule la hausse du taux d'inclusion des gains en capital, suivant la décision du gouvernement fédéral à cet égard. Cette annulation représente un gain de plus de 2 milliards de dollars pour les citoyens et les entreprises du Québec.

59 M$ pour intervenir dès maintenant afin d'assurer le bien-être de personnes plus vulnérables

Le gouvernement maintient également ses efforts pour assurer le bien-être de populations plus vulnérables en investissant plus de 59 millions de dollars sur cinq ans afin notamment d'améliorer leurs conditions d'habitation grâce à une hausse du financement du Programme d'adaptation de domicile et du programme RénoRégion. Ces investissements permettront également de renforcer l'aide d'urgence en itinérance, ainsi que de bonifier les pratiques mixtes d'interventions policières et sociales et la prestation pour préparations lactées à l'assistance sociale.

2,5 G$ pour accroître la résilience économique du Québec

Le gouvernement poursuit ses actions pour donner au Québec les moyens de faire face au contexte économique mondial actuel, lequel est empreint d'incertitude alors que les relations avec notre principal partenaire commercial se sont complexifiées.

À cet égard, des initiatives totalisant 2,5 milliards de dollars sont prévues pour stimuler l'investissement des entreprises, réduire les cotisations sociales des employeurs, favoriser le développement économique des régions et créer des chaires de recherche dans des domaines stratégiques pour le Québec.

Concrètement, les mesures d'amortissement accéléré mises en place en 2018 seront prolongées et bonifiées pour une période additionnelle de cinq ans, de façon coordonnée avec l'action du gouvernement fédéral. En permettant aux entreprises de déduire plus rapidement les coûts de leurs dépenses en capital, le gouvernement améliore leur environnement d'affaires et rend plus attrayantes les nouvelles opportunités d'investissement.

De plus, le gouvernement annonce une réduction des taux de cotisation des employeurs au RRQ et au RQAP à compter du 1er janvier prochain, ce qui aura pour effet de réduire les charges sur la masse salariale des entreprises. Cette mesure représente une économie annuelle totale de plus de 400 millions de dollars pour près de 280 000 employeurs.

La mise à jour de l'automne 2025 prévoit également plus de 400 millions de dollars sur cinq ans pour favoriser le développement économique des régions, qui font face à de nombreux défis, liés notamment aux tarifs douaniers. De cette somme, plus de 290 millions de dollars seront investis pour appuyer les secteurs de l'agriculture, de la forêt et de la pêche en offrant notamment aux entreprises un congé temporaire de taxe sur la masse salariale de 255 millions de dollars. De plus, le gouvernement prévoit 65 millions de dollars qui permettront de prolonger le crédit d'impôt pour la Gaspésie et certaines régions maritimes du Québec.

Une somme de 10 millions de dollars est aussi prévue pour créer 10 chaires de recherche dans des domaines d'importance stratégique. Cette initiative permettra l'attraction de talents internationaux travaillant dans des secteurs prioritaires pour l'essor du Québec.

Pour appuyer sa nouvelle vision économique, le gouvernement présentera également, au cours des prochaines semaines, un projet de loi visant à accélérer l'autorisation et la réalisation des projets prioritaires et d'envergure nationale.

L'économie québécoise est bien positionnée pour affronter les défis

Le contexte mondial est profondément marqué par des bouleversements géopolitiques, économiques et technologiques. Le Québec s'engage dans cette période de turbulences en excellente position pour affronter les défis et saisir de nouvelles occasions favorables.

Malgré les répercussions du conflit commercial, la progression de l'activité économique au Québec se poursuit. Après une hausse de 1,7 % en 2024, une croissance plus élevée que celle prévue dans le budget (+1,4 %), le PIB réel devrait afficher des gains de 0,9 % en 2025 et de 1,1 % en 2026.

Entre 2018 et 2024, les Québécois ont vu leur niveau de vie et leur pouvoir d'achat augmenter davantage que le reste des Canadiens, notamment grâce aux importantes initiatives mises en œuvre par le gouvernement du Québec. Durant cette période, le niveau de vie défini par le PIB réel par habitant a augmenté de 4,9 % au Québec, alors qu'il a diminué de 0,3 % en Ontario et de 0,9 % dans le reste du Canada. Quant au pouvoir d'achat des ménages, mesuré par le revenu disponible en termes réels par habitant, il s'est amélioré de 9,2 % au Québec comparativement à 5,1 % en Ontario et dans le reste du Canada.

Des signaux encourageants pour les finances publiques du Québec

Malgré l'incertitude entourant les politiques économiques américaines, le gouvernement réaffirme son engagement à l'égard d'une gestion responsable des finances publiques et confirme le respect de la trajectoire pour un retour à l'équilibre d'ici 2029-2030 établie dans le cadre du dernier budget.

Sur une base comparable aux soldes budgétaires des autres provinces canadiennes et du gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec a réduit son déficit comptable de 2,9 milliards de dollars en 2024-2025, portant celui-ci à 5,2 milliards de dollars, ce qui représente 0,8 % du PIB, alors que lors du dernier budget, le déficit attendu représentait 1,3 % du PIB.

Le gouvernement réduit également de 1,5 milliard de dollars la prévision de son déficit comptable en 2025-2026, qui se situe maintenant à 9,9 milliards de dollars, soit 1,5 % du PIB, comparativement à 1,8 % en mars 2025. Après versements des revenus consacrés au Fonds des générations, le solde budgétaire au sens de la Loi sur l'équilibre budgétaire présente un déficit de 12,4 milliards de dollars, soit 1,9 % du PIB.

Signalons qu'au moment de la préparation de cette mise à jour économique et financière, le Québec est la province qui affiche la plus grande amélioration de son solde budgétaire pour 2025-2026.

Maintien de l'objectif de réduire le poids de la dette à long terme

Le gouvernement maintient son objectif de réduire le poids de la dette à long terme. La réduction du poids de la dette contribue à la croissance économique en instaurant un climat de confiance propice à l'investissement privé et à la hausse de la productivité.

Le poids de la dette nette s'établira à 39,7 % du PIB au 31 mars 2026, un niveau inférieur à celui d'avant la pandémie, soit 42,9 % du PIB au 31 mars 2019. L'objectif est de réduire ce poids à 32,5 % du PIB d'ici 2037-2038.

La présente mise à jour prévoit un versement additionnel au Fonds des générations en 2026-2027 qui correspondra au surplus cumulé du Fonds d'électrification et de changements climatiques au 31 mars 2026, lequel est estimé à 1,8 milliard de dollars. La réduction de la dette brute qui résulte de ce versement contribuera à assurer l'équité intergénérationnelle dans une perspective de soutenabilité des finances publiques.

Citation :

« Depuis 2018, en dépit d'un contexte économique difficile et du choc de la pandémie, le Québec a mieux performé que le reste du Canada. Aujourd'hui, dans le contexte d'incertitude économique que nous connaissons, nous faisons non seulement le choix responsable de protéger le pouvoir d'achat des Québécois, qui doivent composer au quotidien avec une hausse du coût de la vie, mais également celui de protéger les entreprises qui subissent les impacts majeurs des tarifs et des changements qui sont en train de transformer notre économie. »

Eric Girard, ministre des Finances

Faits saillants :

Réduction de 0,20 point de pourcentage du taux de cotisation au RRQ et de 13 % des taux de cotisation au RQAP dès le 1 er janvier prochain.

janvier prochain. Indexation de 2,05 % du régime fiscal et des prestations d'assistance sociale dès le 1 er janvier 2026, procurant un gain de 4,1 milliards de dollars sur cinq ans pour tous les Québécois.

janvier 2026, procurant un gain de 4,1 milliards de dollars sur cinq ans pour tous les Québécois. Annulation de la hausse du taux d'inclusion des gains en capital.

Hausse du financement du Programme d'adaptation de domicile et du programme RénoRégion.

Renforcement de l'aide d'urgence en itinérance et bonification des pratiques mixtes d'interventions policières et sociales.

Prolongation pour une période additionnelle de cinq ans et bonification des mesures d'amortissement accéléré mises en place en 2018.

Congé temporaire de taxe sur la masse salariale pour les entreprises des secteurs de l'agriculture, de la forêt et de la pêche.

Croissance économique qui atteindra 0,9 % en 2025 et 1,1 % en 2026.

Réduction du déficit comptable de 2,9 milliards de dollars en 2024-2025 et de 1,5 milliard de dollars en 2025-2026.

Maintien de la trajectoire établie dans le cadre du budget 2025-2026 pour retourner graduellement à l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030.

Objectif de réduire le poids de la dette nette à 32,5 % du PIB d'ici 2037-2038.

