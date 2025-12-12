QUÉBEC, le 12 déc. 2025 /CNW/ - Le ministère des Finances présente aujourd'hui le Rapport sur la situation financière du Québec - 2e trimestre de 2025-2026.

Comme le montre ce rapport, l'évolution du conflit commercial avec les États-Unis et le climat d'incertitude qui en découle provoquent un ralentissement de la croissance de l'activité économique au Québec. En effet, après une hausse de 1,7 % en 2024, le PIB réel par industrie a affiché une croissance de 1,0 % après huit mois en 2025. Une croissance de 0,9 % du PIB réel est prévue pour l'ensemble de l'année 2025.

Deux trimestres marqués par la résilience

Depuis le début du conflit commercial avec les États-Unis, les entreprises et les particuliers ont fait preuve de résilience face aux défis posés par le contexte économique actuel, ce qui s'est traduit par une évolution favorable des revenus autonomes. En effet, au terme des deux premiers trimestres de l'exercice financier 2025-2026, ces derniers affichent une progression de 6,6 % par rapport à la même période l'année précédente, soutenus en partie par la croissance des salaires et traitements et de la consommation des ménages.

La croissance des dépenses de portefeuilles s'établit quant à elle à 2,8 % au 30 septembre 2025, une variation attribuable en grande partie aux portefeuilles Santé et Services sociaux, Enseignement supérieur, Famille ainsi que Transports et Mobilité durable. Ce résultat témoigne des initiatives qui ont été prises dans la perspective de maintenir une saine gestion des finances publiques tout en assurant la prestation des services publics.

La hausse des revenus combinée à une hausse plus modérée des dépenses a un effet favorable sur le solde comptable du Québec. En effet, sur la période d'avril à septembre 2025, celui-ci affiche un surplus de 848 millions de dollars par rapport à la même période l'année précédente.

La prévision du déficit budgétaire pour 2025-2026 est inchangée

Sur la base du ralentissement attendu de l'activité économique et des résultats au 30 septembre, le déficit comptable prévu pour 2025‑2026 est inchangé par rapport à la prévision du Point sur la situation économique et financière du Québec de l'automne 2025 et demeure à 9,9 milliards de dollars (1,5 % du PIB). La provision pour éventualités de 2,0 milliards de dollars intégrée au cadre financier est maintenue.

En tenant compte des versements des revenus consacrés au Fonds des générations de 2,5 milliards de dollars, le déficit budgétaire au sens de la Loi sur l'équilibre budgétaire s'établit à 12,4 milliards de dollars (1,9 % du PIB).

Comme prévu dans la mise à jour de l'automne 2025, la croissance plus modérée de l'activité économique qui est attendue au cours des prochains mois aura pour effet, entre autres, de modérer la croissance des revenus autonomes d'ici la fin de l'exercice financier. Par ailleurs, des dépenses plus importantes sont prévues en deuxième moitié d'année, ce qui est conforme aux observations faites par les années passées. Cela accélérera la croissance des dépenses d'ici la fin de l'exercice financier.

Citation :

« Les résultats au 30 septembre 2025 témoignent en grande partie de la résilience de notre économie, compte tenu du contexte actuel marqué par une grande incertitude.

Nous maintenons la prévision du solde budgétaire présentée, le 25 novembre dernier, dans Le point sur la situation économique et financière du Québec. La situation financière pour 2025-2026 pourrait même être plus favorable que prévu si la provision pour éventualités n'était pas utilisée d'ici la fin de l'exercice financier.

Le cadre financier qui a été établi est crédible, et les résultats présentés aujourd'hui montrent que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre l'équilibre budgétaire en 2029-2030. Nous demeurons engagés à assurer une gestion prudente et responsable des finances publiques, notamment pour ce qui est des dépenses. »

Eric Girard, ministre des Finances

Lien connexe :

Le Rapport sur la situation financière du Québec - 2e trimestre de 2025-2026 peut être consulté dans les publications ministérielles sur Québec.ca.

SOURCE Cabinet du ministre des Finances

Source : Claudia Loupret, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, Tél. : 418 670-6413; Information : Charles-Étienne Bélisle, Responsable des relations avec les médias, Ministère des Finances, Tél. : 418 528-7382