OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 9 oct. 2020 /CNW/ - Au cours des dernières semaines, les communautés autochtones ont été confrontées à une augmentation alarmante du nombre de nouveaux cas actifs de COVID-19.

Bien que le taux d'infection à la COVID-19 chez les Premières Nations vivant dans les réserves demeure le tiers du taux constaté parmi les autres Canadiens, au cours du dernier mois seulement, Services aux Autochtones Canada (SAC) a été informé de plus de 200 nouveaux cas dans les communautés des Premières Nations. La semaine dernière, 68 nouveaux cas ont été signalés, ce qui représente la plus forte augmentation depuis avril. Cette hausse récente du nombre de cas est liée à des rassemblements privés, ainsi qu'à l'exposition à des cas positifs provenant de l'extérieur des communautés. Les communautés inuites, métisses et des Premières Nations ont réussi à prévenir, à réagir et à arrêter la propagation de la COVID-19 pendant la première vague de la pandémie. Nous savons que ces temps sont difficiles, mais nous devons redoubler d'efforts et continuer à suivre les mesures qui ont permis de sauver de nombreuses vies.

En date du 8 octobre 2020, Services aux Autochtones Canada (SAC) dispose des données suivantes concernant les cas confirmés de COVID‑19 dans les communautés des Premières Nations :

778 cas confirmés de COVID-19

61 hospitalisations

129 cas actifs

636 personnes rétablies

13 décès

Il y a au total 22 cas positifs confirmés au Nunavik (Québec). Toutes les personnes infectées, sauf 3, sont rétablies.

Depuis le début de la pandémie, tout le monde a uni ses forces, a fait des sacrifices et a fait sa part pour aider à limiter la propagation du virus. Après plusieurs mois en confinement à la maison, certains peuvent ressentir une fatigue liée à la pandémie. Cela peut entraîner une baisse de la vigilance envers d'importantes pratiques, comme limiter les voyages non essentiels ou maintenir l'éloignement physique avec ceux qui ne font pas partie de notre bulle sociale. Bien que ces changements soient difficiles, nous devons continuer à faire attention et à suivre les conseils de nos experts de la santé publique. Nous ne pouvons pas arrêter jusqu'à ce que nous soyons tous en sécurité. La menace de ce virus n'est pas encore derrière nous.

Nous vous recommandons de prendre connaissance des directives de santé publique établies par votre province ou territoire de résidence ou par les dirigeants de votre communauté. Nous encourageons également toute personne à partager les conseils d'experts en santé publique, comme ceux de l'Agence de santé publique du Canada, afin que ses amis et sa famille soient également bien informés.

SAC continuera de travailler en collaboration avec les dirigeants autochtones pour aplatir la courbe de la COVID-19 dans les communautés inuites, métisses et des Premières Nations, alors que les dirigeants ne ménagent aucun effort pour veiller à ce que les membres de ces communautés aient accès à l'information et aux services sanitaires les plus récents.

Comme il a été annoncé le 6 octobre, le gouvernement du Canada a conclu une nouvelle entente avec Abbott Rapid Diagnostics pour l'achat d'au plus 20,5 millions de tests rapides antigéniques Panbio pour le dépistage de la COVID-19. Santé Canada a autorisé l'utilisation de ce test au Canada. Quant à la trousse de dépistage ID NOW d'Abbott, de la taille d'un grille-pain, elle peut fournir des résultats en aussi peu que 13 minutes. Les tests peuvent avoir lieu dans divers endroits, comme des cliniques médicales et des postes de soins infirmiers. SAC s'efforce d'appuyer l'accès aux tests aux points de service dans les communautés des Premières Nations. Depuis le printemps, le gouvernement du Canada a déployé 65 instruments GeneXpert dans les communautés autochtones, en donnant la priorité aux communautés rurales, isolées et éloignées. Ces tests approuvés par Santé Canada fournissent des résultats rapides en une heure ; et à ce jour, ils ont fourni plus de 15 000 résultats. Nous collaborons avec des partenaires pour veiller à ce que les postes de soins infirmiers et les centres de santé des communautés des Premières nations continuent de disposer de l'équipement et de la formation nécessaires à l'administration de ces tests.

Il est important de souligner que l'apparition des symptômes de la COVID-19 peut survenir jusqu'à 14 jours après qu'une personne a été exposée au virus. Pendant ce temps, le virus peut facilement se propager. Ce qui signifie que les décisions prises aujourd'hui touchent des familles, des amis et des communautés pendant plusieurs semaines.

En raison de ces augmentations, les mesures préventives que l'on prend pour aider à freiner la propagation sont d'une importance capitale.

Lorsque vous décidez de voir des gens à l'extérieur de votre ménage, choisissez un petit cercle que votre famille verra régulièrement et qui choisira également de vous voir régulièrement. Lorsque nous limitons systématiquement nos contacts au même petit cercle, nous assurons la sécurité de nos foyers, de nos écoles et de nos lieux de travail.

N'oubliez pas de demeurer vigilants pendant les festivités automnales. Les célébrations de cette année seront différentes. Envisagez d'organiser une rencontre virtuelle avec des personnes à l'extérieur de votre ménage ou assurez-vous de faire preuve de prudence lorsque vous vous rencontrez en personne en maintenant une distance sécuritaire, en portant un masque et en apportant vos propres aliments.

De plus, il est essentiel de rester à la maison lorsqu'on se sent malade. Si vous croyez avoir des symptômes, vous trouverez auprès de votre province ou de votre territoire de résidence des outils d'autoévaluation de la COVID-19 qui peuvent vous aider à déterminer si vous avez besoin d'une évaluation ou d'un test plus poussé.

La tendance des nouveaux cas de COVID-19 que nous observons dans les communautés autochtones est semblable à celle que nous observons dans la population générale; nous pressons chacun de contribuer à changer cette tendance en prenant des décisions judicieuses et en suivant les mesures de santé publique recommandées.

Faits en bref

Plus de 2,2 milliards de dollars ont été engagés dans des mesures visant à appuyer expressément les communautés et les organisations autochtones et nordiques.

285,1 millions de dollars pour appuyer la lutte continue de la santé publique contre la COVID-19 dans les communautés autochtones;



685 millions de dollars pour un nouveau Fonds de soutien aux communautés autochtones fondé sur les distinctions;



10 millions de dollars à l'intention des refuges d'urgence pour la prévention de la violence familiale dans les réserves et au Yukon afin de soutenir les femmes et les enfants qui fuient la violence;

72,6 millions de dollars pour le soutien aux services sociaux et de santé des gouvernements du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut ;

34,3 millions de dollars versés aux entreprises dans les territoires, par l'entremise du Fonds d'aide et de relance régionale de CanNor;



25 millions de dollars pour l'amélioration de la contribution versée par Nutrition Nord Canada;



17,3 millions de dollars pour appuyer les transporteurs aériens du Nord;



15 millions de dollars pour le Fonds de soutien aux entreprises du Nord de CanNor;



Jusqu'à 306,8 millions de dollars de prêts sans intérêt pour aider les petites et moyennes entreprises autochtones;



75,2 millions de dollars en 2020-2021 en soutien fondé sur les distinctions pour les étudiants inuits, métis et des Premières Nations qui poursuivent des études postsecondaires;



270 millions de dollars à titre de supplément au Programme d'aide au revenu dans les réserves afin de répondre à la demande accrue, ce qui aidera les personnes et les familles à faire face à leurs dépenses essentielles;



44,8 millions de dollars pendant cinq ans pour la construction de 12 nouveaux refuges, qui contribueront à protéger et à soutenir les femmes et les filles autochtones qui subissent et fuient la violence. Le gouvernement du Canada fournira également 40,8 millions de dollars pour soutenir les coûts opérationnels de ces nouveaux refuges au cours des cinq premières années, et 10,2 millions de dollars par an de façon continue. À compter de cette année, un million de dollars million par an sera également versé pour soutenir l'engagement des dirigeants et des fournisseurs de services métis dans la mise en place de refuges et de projets communautaires de prévention de la violence pour les femmes et les filles métisses, y compris les personnes LGBTQ et bispirituelles.

fournira également 40,8 millions de dollars pour soutenir les coûts opérationnels de ces nouveaux refuges au cours des cinq premières années, et 10,2 millions de dollars par an de façon continue. À compter de cette année, un million de dollars million par an sera également versé pour soutenir l'engagement des dirigeants et des fournisseurs de services métis dans la mise en place de refuges et de projets communautaires de prévention de la violence pour les femmes et les filles métisses, y compris les personnes LGBTQ et bispirituelles.

117 millions de dollars pour appuyer les entreprises communautaires et les microentreprises par le biais du Fonds d'appui aux entreprises communautaires autochtones;



16 millions de dollars pour soutenir les entreprises touristiques autochtones par le truchement du Fonds de relance de développement COVID-19 pour les entreprises touristiques autochtones;



82,5 millions de dollars en soutien en matière de santé mentale et de mieux-être pour aider les communautés autochtones à adapter et à élargir la portée des services de mieux-être mental, à en améliorer l'accès et à répondre à la demande croissante, dans le contexte de la pandémie de COVID-19;



112 millions de dollars pour favoriser une rentrée scolaire sécuritaire dans les écoles primaires et secondaires dans les réserves.

Bien que l'éducation hors réserve relève de la compétence des provinces et des territoires, SAC soutient la gestion de l'éducation des membres des Premières Nations par les Premières Nations. SAC fournit des fonds directement aux Premières Nations et aux organisations désignées des Premières Nations pour appuyer l'éducation des élèves du primaire et du secondaire dans les réserves.

