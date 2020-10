OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN, ON, le 22 oct. 2020 /CNW/ - Le nombre de cas positifs de COVID-19 dans les communautés autochtones continue d'augmenter. Comme cela a été signalé le 21 octobre, on a noté une augmentation hebdomadaire du nombre de nouveaux cas de COVID-19 dans les communautés des Premières Nations - semaines du 4 au 10 octobre et du 11 au 17 octobre - avec 160 nouveaux cas signalés chaque semaine. Cette augmentation continue des cas est liée à de grands rassemblements privés et publics dans des endroits où les directives sur l'éloignement physique et le port du masque n'ont pas été suivies.

En date du 21 octobre, Services aux Autochtones Canada (SAC) dispose des données suivantes concernant les cas confirmés de COVID-19 dans les réserves de Premières Nations :

1 100 cas confirmés de COVID-19

322 cas actifs

72 hospitalisations

763 personnes rétablies

15 décès

Il y a 25 cas confirmés (total) au Nunavik (Québec), et 5 sont toujours actifs.

Les communautés métisses, inuites et des Premières Nations ont réussi à prévenir et à arrêter la propagation de la COVID-19 et ont réagi adéquatement pendant la première vague de la pandémie. Chacun doit rester vigilant et continuer à suivre les mesures qui sauvent des vies. Les individus doivent continuer à être prudents et à appliquer les conseils des experts en santé publique. Plus il y a de cas dans la communauté, plus il y a de chances que le virus soit introduit sur le lieu de travail, dans les écoles et dans les milieux vulnérables comme les centres de soins de longue durée. Il faut continuer de :

Porter un masque ou un couvre-visage de la bonne façon lorsque vous êtes en public ou en présence de personnes à risque, en particulier lorsqu'il est difficile de maintenir une distance physique.

Limiter les contacts au même petit cercle de personnes et pratiquer l'éloignement physique avec les personnes en dehors de votre foyer.

Créer un environnement favorable à la santé mentale des gens en isolement où on peut réduire le stress et les difficultés associés à l'isolement.

Se laver les mains soigneusement et fréquemment.

L'éloignement physique peut être particulièrement difficile selon les circonstances et les responsabilités personnelles. Il faut rester vigilant lorsqu'on est en public, même si la personne qu'on croise est une connaissance. Nous sommes tous liés à un réseau de gens que nous avons rencontrés. La réduction des contacts avec des personnes à l'extérieur de son ménage contribue à limiter la propagation.

En outre, chacun devrait connaître les lignes directrices en matière de santé publique recommandées par sa province ou son territoire de résidence ou par les dirigeants de sa communauté. Nous invitons aussi tout le monde à partager les conseils des experts en santé publique, comme ceux de l'Agence de santé publique du Canada, afin que leurs amis et leurs familles soient également bien informés.

SAC est conscient des effets importants de la pandémie de COVID-19 sur le mieux-être mental de tous. Les services d'aide psychologique sont essentiels pour les communautés autochtones. Ces services continuent de respecter les mesures de santé publique, et beaucoup d'entre eux sont maintenant dispensés à distance ou de manière virtuelle et font appel à des modes de prestation novateurs.

La Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être offre des services d'intervention d'urgence immédiats, adaptés sur le plan culturel, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, en anglais et en français, et sur demande en cri, en ojibwé et en inuktitut.



Téléphone : 1-855-242-3310

Clavardage : www.espoirpourlemieuxetre.ca

SAC continue de travailler en partenariat avec les organisations et les communautés autochtones pour adapter et améliorer les ressources et les services autochtones d'aide psychologique, pendant la pandémie et après celle-ci.

