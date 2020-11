TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, OTTAWA, ON, le 6 nov. 2020 /CNW/ - Le nombre de cas positifs de COVID-19 ne cesse d'augmenter dans les communautés autochtones. Pendant la semaine du 25 au 31 octobre 2020, les communautés des Premières Nations ont connu une hausse de nouveaux cas, portant le nombre de cas déclarés à 254 en date du 31 octobre.

Cette augmentation est encore liée à de grands rassemblements privés et publics qui ont lieu à des endroits où les consignes relatives à l'éloignement physique et au port du masque n'ont pas été observées. Les rassemblements où les directives de santé publique ne sont pas respectées peuvent rapidement conduire à une propagation rapide du virus, comme nous l'avons vu en Saskatchewan ces dernières semaines, où un événement a conduit à 11 éclosions dans toute la province.

De plus, nous sommes très attentifs aux épidémies actuelles au Manitoba et avons été en étroite communication avec les dirigeants de la communauté et la province. Nous travaillons activement avec les communautés et les dirigeants pour nous assurer que les ressources nécessaires sont en place pour prévenir et combattre la propagation de COVID-19, et nous sommes prêts à déployer des ressources supplémentaires, si nécessaire.

En date du 5 novembre, Services aux Autochtones Canada (SAC) dispose des données ci-dessous concernant les cas confirmés de COVID-19 dans les communautés des Premières Nations dans les réserves :

1728 tests positifs à la COVID-19;

542 cas actifs

94 hospitalisations;

1171 cas rétablis;

15 décès.

Il y a un nombre total de 28 cas positifs confirmés au Nunavik (Québec) et tous se sont rétablis.

Les communautés inuites, métisses et des Premières Nations ont réussi à prévenir la propagation de la COVID-19, à s'y préparer et à y réagir pendant la première vague de la pandémie. Nous savons que lorsque les dirigeants autochtones locaux reçoivent les ressources nécessaires, ils sont les mieux placés pour répondre avec succès à une crise par des mesures immédiates, innovantes et proactives pour assurer la sécurité de leurs membres. Le gouvernement du Canada continuera à soutenir les efforts sur le terrain pour s'assurer que les individus, les communautés et les organisations autochtones disposent des outils nécessaires pour faire face aux conséquences de la COVID-19 sur leur santé et leur vie.

Nous reconnaissons que la pandémie a été particulièrement dure pour les enfants et les jeunes. Nous devons veiller à ce qu'ils reçoivent le soutien nécessaire pour pouvoir apprendre et s'épanouir dans un environnement sécuritaire. À ce titre, le très honorable premier ministre Justin Trudeau a annoncé un nouveau financement de plus de 200 millions de dollars pour les communautés et les organisations, de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants jusqu'au niveau postsecondaire, alors qu'elles s'efforcent de s'adapter à une nouvelle réalité à la lumière de la COVID-19.

Ce financement est réparti comme suit :

120,7 millions de dollars pour contribuer à l'exploitation sécuritaire des installations d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones pendant la pandémie. Cet investissement devrait appuyer plus de 35 000 enfants inuits, métis et des Premières Nations inscrits à des programmes d'apprentissage et de garde de jeunes enfants adaptés aux réalités culturelles. Ce financement sera géré conjointement dans le cadre de partenariats existants en matière d'apprentissage et de garde de jeunes enfants. Il aidera les communautés autochtones à répondre à leurs besoins les plus pressants. Il permettra, entre autres, de mettre en place des protocoles de nettoyage améliorés, d'embaucher du personnel supplémentaire, et d'offrir de la formation.

59 millions de dollars pour permettre aux Premières Nations d'adapter leurs infrastructures communautaires dans les réserves. Les Premières Nations peuvent utiliser les fonds pour mettre en œuvre des mesures de santé et de sécurité publiques dans les bâtiments communautaires. Elles pourront, entre autres, ajouter des postes de lavage des mains, acheter du désinfectant pour les mains, de l'équipement de protection individuelle pour le personnel et des produits de nettoyage, installer des affiches et des barrières pour favoriser l'éloignement physique, et effectuer des vérifications de sécurité et des mises à niveau des systèmes de ventilation en place.

25,9 millions de dollars pour fournir un soutien immédiat aux établissements d'enseignement postsecondaire autochtones en 2020-2021. L'investissement aidera ces établissements à faire face à l'augmentation des coûts et à l'incertitude financière attribuables à la pandémie. Il permettra notamment de mettre en place des mesures de soutien pour maintenir en poste le personnel, d'automatiser les services de traitement des demandes et des inscriptions des étudiants, d'adapter les cours pour l'apprentissage en ligne et de mettre en place des mesures de santé et de sécurité publiques pour les services en personne.

À ce jour, le gouvernement du Canada a promis près de 2,5 milliards de dollars pour soutenir les communautés et les organisations autochtones pendant la pandémie de COVID-19.

Même en période difficile, tout le monde doit rester vigilant et continuer à suivre les mesures qui sauvent des vies. Les gens doivent continuer d'être prudents et d'appliquer les conseils des experts en santé publique. Plus il y a de cas dans la communauté, plus il y a de risque que le virus s'introduise dans les lieux de travail, les écoles et les milieux vulnérables, comme les centres de soins de longue durée.

SAC veille à ce que les Autochtones touchés aient accès à des soins de santé appropriés et collabore avec la communauté pour mettre au point des mesures de soutien supplémentaires qui pourraient être nécessaires. Nous savons que l'échange transparent et en temps utile d'information est essentiel pour prévenir la propagation de COVID19. Nous travaillons également avec des experts de la santé dans les communautés, l'Agence de la santé publique du Canada, les provinces et les territoires pour mettre en œuvre des mesures immédiates afin de réduire les risques de propagation, notamment la recherche des contacts, dès que les cas sont signalés.

Il importe de respecter les pratiques de santé publique afin de réduire les risques d'infection et de propagation du virus :



Porter un masque ou un couvre-visage de la bonne façon lorsque vous êtes dans un endroit public ou en présence de personnes à risque, en particulier lorsqu'il est difficile de maintenir une distance physique.

Limiter les contacts au même petit cercle de personnes et pratiquer la distanciation physique avec les personnes qui n'habitent pas avec vous.

Créer un environnement favorable à la santé mentale des gens en isolement où on peut réduire le stress et les difficultés associés à l'isolement.

Se laver les mains fréquemment pendant au moins 20 secondes.

En outre, chacun devrait connaître les lignes directrices en matière de santé publique recommandées par sa province ou son territoire de résidence ou par les dirigeants de sa communauté. Les gens sont encouragés à diffuser les conseils des experts en santé publique, comme ceux de l'Agence de la santé publique du Canada, afin que leurs amis et leurs familles soient également bien informés.

Nous prions tout le monde d'aider à renverser la tendance en prenant de sages décisions et en suivant les mesures de santé publique recommandées.



Faits en bref

Au 30 octobre, plus de 2,4 milliards de dollars ont été promis à l'appui des communautés et organisations autochtones et nordiques :

285,1 millions de dollars pour soutenir la réponse de santé publique à la COVID-19 dans les communautés autochtones.

685 millions de dollars pour le Fonds de soutien aux communautés autochtones fondé sur les distinctions.

10 millions de dollars pour les refuges d'urgence pour la prévention de la violence familiale dans les réserves et au Yukon afin de soutenir les femmes et les enfants qui tentent d'échapper à la violence.

afin de soutenir les femmes et les enfants qui tentent d'échapper à la violence. 72,6 millions de dollars pour le soutien aux services de santé et aux services sociaux des gouvernements du Yukon , des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut .

, des Territoires du Nord-Ouest et du . 34,3 millions de dollars pour les entreprises territoriales, par le biais du Fonds d'aide et de relance régionale de CanNor.

25 millions de dollars pour l'amélioration de la contribution de Nutrition Nord Canada.

17,3 millions de dollars pour soutenir les transporteurs aériens du Nord.

15 millions de dollars pour le Fonds d'aide aux entreprises du Nord de CanNor.

Jusqu'à 306,8 millions de dollars en prêts sans intérêt et en contributions non remboursables pour aider les petites et moyennes entreprises autochtones.

75,2 millions de dollars en 2020-2021 en soutien fondé sur les distinctions pour les étudiants inuits, métis et des Premières Nations qui font des études postsecondaires.

270 millions de dollars à titre de supplément au Programme d'aide au revenu dans les réserves afin de répondre à la demande accrue à l'égard du programme, ce qui aidera les particuliers et les familles à couvrir leurs frais de subsistance essentiels.

44,8 millions de dollars sur cinq ans pour la construction de 12 nouveaux refuges qui contribueront à protéger et à soutenir les femmes et les filles autochtones qui sont victimes de violence et qui tentent d'y échapper. Le gouvernement du Canada fournira aussi 40,8 millions de dollars pour soutenir les coûts opérationnels de ces nouveaux refuges au cours des cinq premières années, et 10,2 millions de dollars annuellement par la suite. À compter de cette année, un million de dollars par an seront également versés pour soutenir l'engagement des dirigeants et des fournisseurs de services métis dans la mise en place de refuges et de projets communautaires de prévention de la violence pour les femmes, les filles, les personnes LGBTQ et les personnes bispirituelles métisses.

fournira aussi 40,8 millions de dollars pour soutenir les coûts opérationnels de ces nouveaux refuges au cours des cinq premières années, et 10,2 millions de dollars annuellement par la suite. À compter de cette année, un million de dollars par an seront également versés pour soutenir l'engagement des dirigeants et des fournisseurs de services métis dans la mise en place de refuges et de projets communautaires de prévention de la violence pour les femmes, les filles, les personnes LGBTQ et les personnes bispirituelles métisses. 117 millions de dollars pour soutenir les entreprises autochtones appartenant à la communauté et les microentreprises par l'entremise du Fonds d'appui aux entreprises communautaires autochtones.

16 millions de dollars pour soutenir les entreprises touristiques autochtones dans le cadre du Fonds de relance COVID-19 visant les entreprises touristiques autochtones.

82,5 millions de dollars en soutien à la santé mentale et au mieux-être mental pour aider les communautés autochtones à adapter et à élargir les services de mieux-être mental, à en améliorer l'accès et à répondre à la demande croissante dans le contexte de la pandémie de COVID-19.

112 millions de dollars pour appuyer un retour sécuritaire dans les écoles primaires et secondaires des Premières Nations dans les réserves.

120,7 millions de dollars pour soutenir les établissements d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones à mener leurs activités en toute sécurité pendant la pandémie.

59 millions de dollars pour permettre aux Premières Nations d'adapter leurs infrastructures communautaires dans les réserves.

25,9 millions de dollars pour fournir un soutien immédiat aux établissements d'enseignement postsecondaire autochtones en 2020-2021

