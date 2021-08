Sous la direction du Comité paralympique canadien (CPC), le Consortium médiatique paralympique canadien est composé des partenaires de diffusion CBC/Radio-Canada, AMI et Sportsnet, ainsi que des partenaires numériques Twitter, Facebook et MXZN. La diffusion est rendue possible grâce au soutien des partenaires corporatifs Toyota, la Société Canadian Tire, Petro-Canada et Bell.

« Au cours des prochaines semaines, tous les habitants du pays pourront suivre les Jeux paralympiques, comme jamais auparavant », déclare Martin Richard, directeur exécutif, Communications et marque du Comité paralympique canadien. « La couverture des Jeux paralympiques s'est beaucoup améliorée au Canada, surtout depuis Sotchi 2014, où le Consortium médiatique paralympique canadien a assuré pour la première fois le rôle de diffuseur officiel. Tokyo 2020 s'apprête maintenant à devenir les Jeux paralympiques à faire l'objet de la plus vaste couverture médiatique au Canada, avec une diffusion continue en direct étendue, des heures de diffusion à la télévision, des émissions aux heures de grande écoute et une couverture dans les médias sociaux. »

Couverture télévisée

CBC/Radio-Canada présentera plus de 120 heures de programmation originale à la télévision, soit le plus grand nombre d'heures de diffusion des Jeux paralympiques dans l'histoire du Canada. La cérémonie d'ouverture sera diffusée en direct le 24 août à 7 h HE / 4 h HP.

CBC présentera trois émissions paralympiques par jour les après-midis, aux heures de grande écoute et de fin de soirée. Scott Russell, de CBC Sports, animera la couverture de CBC depuis Toronto. Summer Mortimer, quadruple médaillée paralympique en paranatation, travaillera à ses côtés en tant qu'analyste en studio, et la légende de la course en fauteuil roulant, Chantal Petitclerc se joindra à lui pour les cérémonies d'ouverture et de clôture. Ces cérémonies seront présentées avec des sous-titres codés et la vidéodescription. L'interprétation en langue des signes américaine (ASL) sera également offerte. Le reporter Devin Heroux sera sur place à Tokyo pour CBC.



Radio-Canada diffusera les émissions paralympiques du weekend animées par Marie-José Turcotte, tandis que Jean St-Onge et Benoit Huot, 20 fois médaillé paralympique en paranatation, seront sur place pour animer la couverture en semaine et recueillir les impressions des athlètes à Tokyo. Mme Turcotte participera également à la diffusion en direct des cérémonies d'ouverture et de clôture aux côtés du paralympien Philippe Gagnon, qui a remporté quatre médailles en paranatation aux Jeux de Sydney 2000.

Accessibilité Média inc. (AMI) présentera les Jeux paralympiques en diffusion simultanée tous les jours (avant les heures de grande écoute et aux heures de grande écoute). Toute la couverture d'AMI sera accessible aux personnes ayant une déficience visuelle grâce à la vidéodescription en direct.

Sportsnet rediffusera les émissions présentées en fin de soirée par CBC le lendemain matin sur Sportsnet One.

Diffusion continue en direct

En tout, les compétitions seront diffusées en continu en direct dans 21 disciplines et 19 sports, ce qui constitue un record pour des Jeux paralympiques. Il s'agit des sports suivants : para-athlétisme, parabadminton, boccia, paracyclisme (route et piste), football à 5, goalball, parajudo, volleyball assis, paranatation, paratennis de table, paratriathlon, basketball en fauteuil roulant, rugby en fauteuil roulant, tennis en fauteuil roulant, paracanoë, para-aviron, para-équestre, paratir à l'arc et paratir. Les moments marquants seront présentés en dynamophilie, en parataekwondo et en escrime en fauteuil roulant.

La diffusion continue en direct et la diffusion à la demande offriront plus de 1 000 heures supplémentaires de couverture des compétitions et seront disponibles sur Paralympique.ca/Tokyo-2020, cbc.ca/tokyo2020 et Radio-Canada.ca/jeux-paralympiques, l'application CBC Sports pour les appareils iOS et Android, le service de diffusion continue gratuit CBC Gem et l'application Radio-Canada Sports.

Le CPC présentera également deux émissions numériques par jour sur Facebook et Twitter, avec la compétition en direct et les moments marquants des compétitions de la journée.

**Pour l'horaire de diffusion complet, veuillez CLIQUER ICI**.

À Tokyo, le Canada sera représenté par 128 athlètes, qui concourront dans 18 sports.

« Je suis ravie que partout au Canada, le public puisse regarder nos athlètes canadiens concourir à Tokyo et les encourager à partir de leur domicile, grâce à une large couverture et à la diffusion en direct », indique Stephanie Dixon, chef de mission de l'Équipe paralympique canadienne de Tokyo 2020. « Notre équipe canadienne est prête à concourir et est impatiente de le faire. Le fait de savoir qu'elle pourra compter sur le soutien des Canadiens au pays signifie beaucoup pour elle et jouera certainement un rôle dans sa performance. C'est sûr que nous aurons beaucoup de choses à célébrer ! »

La couverture et la diffusion en direct seront complétées par du contenu numérique sur les canaux de médias sociaux du CPC, notamment des entrevues avec les athlètes, les moments marquants et des clips en direct pendant les événements. Paralympique.ca sera le centre pour tout ce qui concerne l'Équipe paralympique canadienne pendant les Jeux, y compris la diffusion continue en direct, les résultats, les horaires et les dernières nouvelles.

