CHONGQING, Chine, 3 novembre 2023 /CNW/ - Le 2 novembre, China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, « Sinopec ») a officiellement mis en service le premier réservoir de stockage de GNL de la Chine, d'une superficie de 270 000 m3, qui est aussi le plus grand au monde, à son terminal de réception de GNL de Qingdao. Le réservoir ajoutera une capacité de stockage de 165 millions de mètres cubes pour répondre à la demande en gaz naturel de 2,16 millions de foyers pendant les cinq mois de la saison de chauffage d'hiver, ce qui améliorera et garantira l'approvisionnement en gaz naturel dans le nord de la Chine.

L'immense réservoir de GNL, conçu, développé et construit par Sinopec, a un diamètre de 100,6 m et une hauteur de 55 m. Il s'agit d'un projet clé de la construction de la phase trois du terminal de réception de GNL de Sinopec à Qingdao. Le réservoir de 270 000 mètres cubes fait appel à 17 technologies brevetées dont les droits de propriété intellectuelle sont totalement indépendants. Sa structure principale a été achevée en seulement 18 mois et il est entré en service après 27 mois.

Au cours du processus de construction, Sinopec a localisé les applications de plus de 20 équipements essentiels, ce qui a réduit considérablement les coûts d'approvisionnement et a augmenté le niveau de localisation du réservoir à 95 %, soit le plus élevé en Chine.

Le même jour, l'équipe du terminal de réception de GNL de Sinopec à Tianjin a terminé la construction de la phase deux avec la mise en service complète de trois réservoirs de stockage de 220 000 mètres cubes, ajoutant une capacité de stockage de plus de 400 millions de mètres cubes de gaz naturel qui fait passer la capacité de stockage totale du terminal de Tianjin à 1,08 milliard de mètres cubes, la plus importante en Chine. Les deux terminaux de réception de GNL de Sinopec à Qingdao et à Tianjin, qui comptent respectivement sept et neuf réservoirs de stockage, ont une capacité de stockage totale de 1,68 milliard de mètres cubes, ce qui garantit davantage l'approvisionnement en ressources pendant la saison hivernale.

Sinopec a continué d'accroître sa capacité de stockage de gaz naturel dans la foulée d'un plan stratégique couvrant l'étendue de la production, de l'approvisionnement, du stockage et des ventes. Le groupe dispose maintenant d'une capacité de stockage de GNL d'environ 5 milliards de mètres cubes. Sinopec a construit 12 dépôts de stockage de gaz naturel, y compris le groupe d'installations de stockage de gaz de Zhongyuan, Jintan, Wen 96 et Jianghan Yanxue, tout en agrandissant ses terminaux de réception de GNL à Tianjin et Qingdao.

En ce qui concerne l'avenir, Sinopec vise à construire davantage de dépôts de stockage de gaz naturel et de terminaux de réception de GNL en Chine afin de renforcer davantage ses capacités de stockage de gaz naturel et de rajustement de la consommation de gaz en période de pointe, et d'améliorer ses capacités de stockage de GNL dans le cadre de son plan quinquennal.

