OTTAWA, ON, le 7 déc. 2022 /CNW/ - La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. ouvre une fois de plus la voie vers un avenir énergétique intelligent. Par l'entremise de sa filiale Portage Énergie, elle a fait l'acquisition de deux centrales de production d'hydroélectricité supplémentaires appartenant à TransAlta Renewables, situées sur la rivière Mississippi dans le village d'Appleton et aux chutes Galetta.

Ardent défenseur de la durabilité environnementale, Portage Énergie est le plus grand producteur d'énergie propre appartenant à une municipalité dans la province de l'Ontario. En incluant les deux nouvelles centrales, l'entreprise possède et exploite désormais 18 centrales de production d'hydroélectricité au fil de l'eau en Ontario, au Québec et dans l'État de New York, et ce, en plus des 16 installations solaires qu'elle détient sur le territoire de la Ville d'Ottawa.

La centrale de production d'Appleton se trouve sur la rivière Mississippi dans le village d'Appleton, en Ontario. L'installation a été construite en 1994 sur le site d'un ancien moulin et est composée d'un bâtiment renfermant la centrale hydraulique comme telle, d'un canal d'amenée et d'un barrage de régulation.

La centrale des chutes Galetta est située près d'Almonte, en Ontario, sur la rivière Mississippi, à l'endroit où celle-ci rejoint la rivière des Outaouais. Initialement construite en 1907, l'installation comprend un barrage de régulation, un canal d'amenée, une centrale hydraulique et un canal de fuite.

Les deux centrales sont certifiées EcoLogoMD par le programme Choix environnemental.

Ensemble, ces installations produisent en moyenne 12,5 gigawattheures par année, ce qui fait passer la capacité totale de production d'énergie verte de Portage Énergie de 128 mégawatts à 131 mégawatts, soit suffisamment pour alimenter environ 110 000 habitations.

Faits en bref

Hydro Ottawa possède et exploite trois filiales principales : Hydro Ottawa limitée, qui distribue de l'électricité à l'ensemble de la capitale nationale; Portage Énergie, qui est le plus grand producteur d'énergie propre appartenant à une municipalité en Ontario et qui détient des centrales hydroélectriques, des installations solaires et des centrales aux biogaz; et Solutions énergétiques Envari inc., qui réalise actuellement deux projets majeurs pour la Ville d'Ottawa : la reconfiguration du système de cogénération de l'usine de traitement des eaux usées d' Ottawa - projet de 57,2 M$ réparti sur quatre ans - et l'installation d'une infrastructure de recharge pour VE pour la première série d'autobus électriques de la Ville d' Ottawa .

En 2020, on attribuait aux centrales hydroélectriques environ 23 % de l'électricité produite en Ontario. En moyenne, cette énergie hydroélectrique constitue l'électricité qui coûte le moins cher en Ontario et contribue à avantager la province en matière d'énergie propre.

. En moyenne, cette énergie hydroélectrique constitue l'électricité qui coûte le moins cher en et contribue à avantager la province en matière d'énergie propre. Les installations hydroélectriques ont des répercussions minimes sur l'environnement, car elles ne produisent aucun déchet, aucune émission de carbone et aucun gaz à effet de serre. Elles fonctionnent en recourant au débit naturel de leur source d'eau et peuvent produire de l'énergie 24 heures sur 24, sept jours sur sept, à longueur d'année.

Citation

« Compte tenu du lien inextricable entre l'énergie et l'environnement, la façon de produire l'énergie a son importance. Cette acquisition nous permet de nous arrimer avec l'objectif du Canada qui vise à disposer d'un réseau d'électricité entièrement exempt d'émissions d'ici 2035 et nous rapproche un peu plus de notre objectif de carboneutralité dans l'ensemble de nos activités. Investir dans l'énergie propre nous aidera à bâtir un avenir plus radieux et plus durable pour la collectivité que nous servons. »

Bryce Conrad, président et chef de la direction, Société de portefeuille Hydro Ottawa inc.

À propos de la Société de portefeuille Hydro Ottawa

La Société de portefeuille Hydro Ottawa inc. (Hydro Ottawa) est détenue en propriété exclusive par la Ville d'Ottawa. Ses principaux champs d'activité sont la distribution d'électricité, la production d'énergie renouvelable ainsi que la prestation de services énergétiques et de services aux entreprises. En tant que partenaire d'excellence dans un avenir énergétique intelligent, Hydro Ottawa est déterminée à favoriser le développement durable et à réduire les répercussions environnementales de tous les aspects de ses activités. Elle possède trois filiales principales, dont elle assure l'exploitation : Hydro Ottawa limitée - société de distribution locale qui approvisionne plus de 354 000 clients répartis sur le territoire de la Ville d'Ottawa et celui du Village de Casselman; Portage Énergie - principal producteur d'énergie verte appartenant à une municipalité en Ontario, dont le parc d'énergie verte a une puissance installée de 131 mégawatts; et Envari - fournisseur de solutions énergétiques offrant une gamme de produits et de services qui aident les municipalités, ses clients commerciaux et industriels et diverses sociétés de distribution locale à réduire leur consommation et leurs coûts énergétiques.

