Une plus grande certitude réglementaire et un climat d'investissement positif soutiennent un investissement de capitaux accru dans l'infrastructure de réseau du Canada, y compris des déploiements élargis de fibre optique.

Cet investissement s'appuie sur le plan d'envergure historique que Bell a annoncé plus tôt cette année pour investir dans la reprise suite à la crise de la COVID-19 au Canada, la croissance du marché de l'emploi et le leadership du pays dans les communications à large bande.

En raison des investissements supplémentaires dans le réseau effectués en 2020 pour gérer les augmentations de l'utilisation sans précédent qui se sont manifestées pendant la crise de la COVID-19, le programme d'investissement en immobilisations de Bell de 2020 à 2022 atteindra environ 14 milliards de dollars, soit près de 2 milliards de dollars de plus que ce qui était prévu initialement.

MONTRÉAL, le 31 mai 2021 /CNW Telbec/ - Bell a annoncé aujourd'hui que son plan d'investissement accéléré annoncé plus tôt cette année augmentera maintenant de 1,7 milliard de dollars, soit 500 millions de dollars de plus, en réponse au soutien aux investissements dans les infrastructures reflétés dans les récentes décisions en matière de réglementation et politiques fédérales.

Cet investissement accéléré de 1,7 milliard de dollars de Bell pour 2021 et 2022 s'ajoute au capital d'environ 4 milliards de dollars que Bell investit typiquement chaque année dans l'expansion du réseau au cours de la dernière décennie. Avec 200 millions de dollars supplémentaires investis aussi dans la capacité et la couverture en 2020 pour répondre à la demande d'utilisation sans précédent au cours de la crise de la COVID-19, l'investissement total en capital de Bell de 2020 à 2022 atteindra 14 milliards de dollars.

« Depuis 1880, l'équipe Bell s'assure que les Canadiens disposent de l'infrastructure réseau essentielle pour bâtir une société prospère et une économie durable, et nous accélérons notre engagement alors que nous envisageons tous avec impatience l'avenir de notre pays après la crise de la COVID-19, a déclaré Mirko Bibic, président et chef de la direction de BCE Inc. et de Bell Canada. Les effets sans précédent de la crise ont exigé une réponse audacieuse de la part de tous les intervenants au sein de l'économie canadienne, et Bell a répondu avec le plus grand projet d'investissement accéléré de ses 141 ans d'histoire. Maintenant, grâce à une plus grande stabilité réglementaire favorisant un meilleur climat d'investissement, Bell est fière de faire avancer son plan en augmentant encore plus ses investissements pour améliorer la façon dont les Canadiens des collectivités grandes et petites se connectent entre eux et avec le monde. »

Le plan d'investissement accéléré de Bell annoncé en février 2021 consistait à l'origine en un financement réseau supplémentaire de 1 à 1,2 milliard de dollars pour aider le pays à se remettre de la crise de la COVID-19. Grâce à la décision récente du CRTC et l'appui politique continu du gouvernement en ce qui concerne la concurrence et l'investissement fondés sur les installations, Bell a augmenté le montant du financement accéléré de 1,5 à 1,7 milliard de dollars. Cet investissement augmentera considérablement le nombre de connexions sur fil et sans fil dans les centres urbains et communautés rurales du pays au cours des deux prochaines années, y compris des plans considérablement élargis pour des connexions entièrement sur fibre optique, tout en créant des emplois supplémentaires à mesure que les activités de construction de réseaux s'accélèrent.

« Les politiques du gouvernement fédéral et du CRTC sont une expression de la confiance dans l'avenir de notre pays et de l'importance des investissements dans les réseaux pour garantir aux consommateurs et aux entreprises l'accès aux services de communication de prochaine génération dans une économie numérique. Nous nous attendons à une concurrence encore plus vigoureuse à travers le marché des communications, car les fournisseurs de toutes sortes augmentent également leurs investissements et leurs propres innovations en matière de services, a déclaré M. Bibic. Les investissements de premier plan dans le leadership en matière de réseau par les fournisseurs de communications canadiens ont joué un rôle clé en aidant le pays à surmonter la crise de la COVID-19 et en établissant les bases de la reprise. L'équipe Bell est fière d'avoir pu soutenir nos clients et nos collectivités à travers les défis de l'année dernière, et elle est enthousiasmée par ce que l'avenir nous réserve. »

Maintenant que sa couverture 5G s'étend à environ 35 % de la population canadienne, Bell a récemment annoncé l'expansion du réseau 5G classé le plus rapide et le plus primé au pays à 23 nouvelles villes du Québec, de l'Ontario et du Manitoba. Cela signifie qu'elle est sur la voie d'atteindre une couverture 5G nationale de 70 % cette année.

À propos de Bell

L'équipe Bell construit des réseaux large bande sans fil et sur fibre optique de qualité supérieure. Elle fournit des services mobiles, de télévision, Internet et de communications d'entreprise novateurs, et offre le contenu le plus captivant grâce à des marques de télévision, de radio, d'affichage et de médias numériques haut de gamme. Dans le but de transformer la façon dont les Canadiens communiquent entre eux et avec le reste du monde, Bell assure la connexion de plus de 22 millions de consommateurs et d'entreprises dans toutes les provinces et tous les territoires. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. (TSX, NYSE : BCE). Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca ou BCE.ca.

Bell favorise la prospérité socio-économique de nos collectivités en s'engageant à respecter les normes environnementales, sociales et de gouvernance les plus strictes. Nous mesurons notre progrès par notre capacité à favoriser le développement durable, à créer un milieu de travail diversifié et inclusif, à rester à l'avant-garde en matière de gouvernance et de protection des données et à bâtir des communautés plus solidaires et plus saines. Nous avons entre autres lancé l'initiative Bell Cause pour la cause, qui contribue à relever le défi que représente la maladie mentale en favorisant la sensibilisation et la prise de mesures en matière de santé mentale, notamment à l'aide de programmes comme la Journée Bell Cause pour la cause annuelle et de dons pour les soins communautaires, la recherche et les programmes en milieu de travail tout au long de l'année.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Certaines déclarations faites dans ce communiqué constituent des déclarations prospectives, y compris les déclarations concernant nos dépenses d'investissement prévues et les avantages qui devraient en être tirés, notamment dans le cadre de notre programme de dépenses d'investissement accrues sur deux ans en vue d'accélérer l'expansion de la zone de couverture de notre réseau à large bande et du réseau 5G, nos perspectives commerciales, objectifs, plans et priorités stratégiques, ainsi que d'autres déclarations qui ne sont pas des faits historiques. Toutes ces déclarations prospectives sont faites conformément aux « dispositions refuges » prévues dans les lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières et dans la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les déclarations prospectives font l'objet de risques et d'incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses donnant lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent de façon significative de nos attentes. Ces déclarations ne représentent pas une garantie de la performance ni des événements futurs, et nous mettons en garde le lecteur contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué décrivent nos attentes en date de ce communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois applicables en matière de valeurs mobilières l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué, même à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de l'occurrence d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Nos plans de dépenses d'investissement et de déploiement pour les réseaux ainsi que les avantages qui devraient en être tirés font l'objet de risques et par conséquent, rien ne peut garantir que nos plans de dépenses d'investissement et de déploiement pour les réseaux seront complétés, ni que les avantages qui devraient en être tirés seront réalisés. La valeur des dépenses d'investissement planifiées suppose que nous serons en mesure d'accéder aux sources de capitaux nécessaires ou de les générer. Cependant, il n'existe aucune certitude quant à la disponibilité des sources de capitaux nécessaires, ce qui signifie que les dépenses d'investissement réelles que nous effectuerons pourraient différer de façon importante des prévisions actuelles. Pour plus de détails au sujet des hypothèses et des risques sous-jacents de certaines déclarations prospectives faites dans le présent communiqué, veuillez-vous référer au rapport de gestion annuel de 2020 de BCE Inc. (BCE) daté du 4 mars 2021, au rapport de gestion du premier trimestre de 2021 de BCE daté du 28 avril 2021 et au communiqué de BCE daté du 29 avril 2021 annonçant ses résultats du premier trimestre de 2021, déposés par BCE auprès des autorités des provinces canadiennes en valeurs mobilières (disponible à Sedar.com) et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (disponible à SEC.gov). Ces documents sont également disponibles à l'adresse BCE.ca.

