Le PLQ sur le terrain à Lévis
Nouvelles fournies parAile parlementaire du Parti libéral du Québec
30 mars, 2026, 09:49 ET
LÉVIS, QC, le 30 mars 2026 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Michelle Setlakwe, sera sur le terrain à Lévis le 31 mars. Pour cette importante visite, la députée de Mont-Royal-Outremont sera accompagnée du chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard.
Le porte-parole libéral en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, se joindra également à eux, lors du lancement des travaux de construction du Polaire Max, au chantier Davie.
Ils profiteront de leur présence dans la région pour rencontrer la Table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) ainsi que la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches.
Ils seront disponibles pour accorder des entrevues.
SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec
Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 819-479-2280, [email protected]
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