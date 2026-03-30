Le PLQ sur le terrain à Lévis

LÉVIS, QC, le 30 mars 2026 /CNW/ - La porte-parole de l'opposition officielle responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Michelle Setlakwe, sera sur le terrain à Lévis le 31 mars. Pour cette importante visite, la députée de Mont-Royal-Outremont sera accompagnée du chef du Parti libéral du Québec, Charles Milliard.

Le porte-parole libéral en matière de transports et de mobilité durable, Monsef Derraji, se joindra également à eux, lors du lancement des travaux de construction du Polaire Max, au chantier Davie.

Ils profiteront de leur présence dans la région pour rencontrer la Table régionale d'économie sociale de Chaudière-Appalaches (TRÉSCA) ainsi que la Table de concertation des aînés de Chaudière-Appalaches.

Ils seront disponibles pour accorder des entrevues.

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Catherine Dostie, Attachée de presse de l'opposition officielle, 581-999-6434, [email protected]; Louis-Charles Baril, Attaché de presse de Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec, 819-479-2280, [email protected]