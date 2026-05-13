Une mesure concrète pour favoriser la compétitivité du secteur hôtelier

QUÉBEC, le 13 mai 2026 /CNW/ - Afin d'éliminer l'un des principaux freins à la compétitivité et à la capacité d'innovation du secteur hôtelier, Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle en matière de tourisme, propose d'interdire les clauses de parité tarifaires dans les contrats conclus entre les plateformes de réservation numériques et les établissements d'hébergement.

Concrètement, ces clauses empêchent les hôtels d'offrir des tarifs plus avantageux sur leurs propres canaux de vente par rapport au prix affiché sur les plateformes de réservation en ligne. Cette pratique contribue à maintenir artificiellement des tarifs plus élevés pour les consommateurs et crée une distorsion du marché au profit des grandes plateformes numériques.

Dans toutes les régions du Québec, les petits et moyens établissements, qui dépendent davantage de ces plateformes pour leur visibilité et leur volume de réservations, sont particulièrement affectés.

S'il est adopté, le PL 696 - Loi visant à garantir la liberté des personnes exploitant un établissement d'hébergement touristique quant à la détermination des prix et des conditions applicables à la location d'unités d'hébergement établira clairement que toute clause empêchant un hôtel d'offrir un tarif inférieur sur son propre site web serait invalide.

L'objectif recherché est de redonner aux hôteliers une véritable marge de manœuvre commerciale dans la détermination de leurs tarifs et ainsi permettre une meilleure rentabilité des hôtels, mais aussi une baisse des prix pour les consommateurs.

Citations :

« Ce projet de loi est simple, concret et attendu par le milieu hôtelier. Il corrige une situation qui limite la capacité de nos établissements d'hébergement à offrir librement leurs prix, leurs conditions, leurs rabais et leurs avantages. C'est bon pour les hôtels de toutes tailles, dans toutes nos régions, et c'est bon pour les consommateurs, qui doivent pouvoir profiter de meilleures offres et d'une réelle concurrence. Le gouvernement n'a aucune raison de laisser traîner ce dossier.»

- Linda Caron, députée de La Pinière et porte-parole de l'opposition officielle en matière de Tourisme.

« Le Parti libéral du Québec est le seul parti déterminé à mettre l'économie au cœur de ses priorités. Par des gestes concrets et ciblés, nous pouvons rétablir une concurrence saine dans le marché hôtelier et soutenir les petites et moyennes entreprises touristiques. Dans toutes les régions du Québec, l'industrie hôtelière est essentielle, considérant qu'elle génère plus de 3,5 G$ en retombées économiques annuelles et soutient 33 000 emplois. »

- Charles Milliard, chef du Parti libéral du Québec

« Nos hôteliers du Québec sont depuis longtemps confrontés aux pratiques inéquitables et injustes des grandes plateformes internationales de réservation. Cette situation engendre un déséquilibre important que le projet de loi vise à corriger, notamment en donnant aux établissements la possibilité d'offrir sur leur propre site web les meilleurs tarifs à leur clientèle, sans être pénalisés. Son adoption rapide, avant l'été et la forte saison touristique, permettrait de rétablir l'équité envers nos hôteliers d'ici et de moderniser notre cadre réglementaire afin qu'il soit enfin adapté aux réalités du commerce numérique. »

-Véronyque Tremblay, PDG de l'Association hôtellerie du Québec

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]